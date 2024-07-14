中信國際電訊CPC“智賦雲網安”創新能力再獲業界肯定

— AI DataBank (智數庫) 榮獲 BUSINESS GOVirtual科技大獎之「年度科技公司（大型企業)－創新技術應用獎 」(BUSINESS GOVirtual Tech Awards -Tech Company of the Year (Large Corporation) – Innovative Technology Application)；
- AI Visual Security (AI可視化安全解決方案) 勇奪歐洲數據雲全球大獎之「2024年度雲端服務創新者」獎項 (Datacloud Global Awards - Cloud Innovator of the Year 2024)。
BUSINESS GOVirtual 科技大獎旨在表彰香港及大灣區企業於創新技術及服務領域作出傑出貢獻，中信國際電訊CPC連續兩年獲獎，展現其創新技術獲得高度認受性。另外，數據雲全球大獎 (Datacloud Global Awards)是全球數碼基礎設施行業享負盛名的獎項，評選團由獨立的世界各地雲端與數據中心行業的翹楚及專家等人才組成，獎項具有廣泛的國際影響力，中信國際電訊CPC是唯一 一家亞太區企業榮獲此歐洲獎項，也是繼2021年憑藉AR 千里眼榮獲創新大獎後第二年獲得殊榮 ，表揚中信國際電訊CPC致力提供卓越的雲端服務，並在智賦雲端領域提供創新安全服务，為企業實現無縫的數碼轉型，再次獲得了全球權威組織的認可。
AI Databank整合多個營運系統，包括客服管理與內部營運資訊等的海量數據，從數據收集，提煉處理和建模分析，提供數據管理與即時報表生成功能外，還利用先進的大型語言模型技術，人工智能、機器學習算法，實現數據智慧分析及挖掘。透過自然語言提問與智能數據分析助理，使用者可有效率與平台互動，快速檢索資料。平台為使用者及管理層提供不同維度的業務資料查詢，不但能應對提問，更可即時生成各種可視化圖表，作出精準分析。此外，AI Databank還能根據人機交互學習，即時處理使用者對報表分析產生的關聯問題，大大提高了資料檢索及分析效率，為使用者及管理層深入研究資料趨勢和分析風險提供有力支持，作出更精準部署及營銷策略。未來平台更可與外部系統同步整合，集成更大數據庫，構建更有效，更智能化大數據分析，有助前線銷售團隊了解客戶的需求及狀況，創做更高價值。
AI Visual Security 重新建構“視覺能力”
中信國際電訊CPC 一向重視信息安全，更持續透過尖端的人工智能技術注入創新和智能力量，實現快速及高效的威脅阻截。AI Visual Security解決方案以其“快而準”(Quick to Catch)的識別功能，重新建構“眼見為實”(Seeing is believing) 的信息安全模式。在AI及電腦視覺技術的支援下，AI Visual Security方案讓企業看得見（SEEING）潛在威脅，快速（QUICK）識別惡意程式變體，極速攔截（CATCH）惡意程式家族，保護企業免受複雜的惡意程式攻擊，同時防範未來安全風險。 相對於使用傳統沙盒技術的零日漏洞攻撃及未知惡意程式分析，AI Visual Security 在識別及分類惡意程式威脅的速度預計可達快10 至100 倍。 AI Visual Security方案充分融合專利的AI算法、多年的IT營運實戰經驗及深入的行業專業知識，以前所未有的高效性能重塑行業的“視覺能力”。