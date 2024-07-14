中信國際電訊CPC“智賦雲網安”創新能力再獲業界肯定

勇奪歐洲數據雲全球大獎之「2024年度雲端服務創新者」獎項

BUSINESS GOVirtual 科技大獎旨在表彰香港及大灣區企業於創新技術及服務領域作出傑出貢獻，中信國際電訊CPC連續兩年獲獎，展現其創新技術獲得高度認受性。另外，數據雲全球大獎 (Datacloud Global Awards)是全球數碼基礎設施行業享負盛名的獎項，評選團由獨立的世界各地雲端與數據中心行業的翹楚及專家等人才組成，獎項具有廣泛的國際影響力，中信國際電訊CPC是唯一 一家亞太區企業榮獲此歐洲獎項，也是繼2021年憑藉AR 千里眼榮獲創新大獎後第二年獲得殊榮 ，表揚中信國際電訊CPC致力提供卓越的雲端服務，並在智賦雲端領域提供創新安全服务，為企業實現無縫的數碼轉型，再次獲得了全球權威組織的認可。

今年獲頒這兩大獎項，再度彰顯中信國際電訊CPC透過AI、AR(擴增實境)及區塊鏈等新一代創新技術、強大的演算法及豐富的行業經驗，不斷加強以智賦能旗艦“雲網安”解決方案，為企業客戶提供卓越的客戶體驗、前沿的創新能力與解決方案。

中信國際電訊 CPC 信息科技服務與數據科學部副總裁李超群先生表示：「我們積極參與國際及各地區的獎項及比賽，向業界展示團隊努力研發的技術成果。我們秉持“創新‧不斷”的服務理念，致力突破技術界限，此次佳績正好突顯我們不斷創新“智賦雲網安”，在市場達到領先水平，亦彰顯我們的專業團隊以豐富經驗和前瞻思維提供領先技術，革新客戶體驗。」

AI Databank智能化數據分析 - 更快、更準、更科學

中信國際電訊CPC的AI Databank 賦能實時數據分析 ，提供更快、更準與更科學的數據管理與即時報表，優化資源應用以及節省大量時間與成本。為千行百業提供一個一體化平台，制定更有效、更精準的營運策略。

AI Databank整合多個營運系統，包括客服管理與內部營運資訊等的海量數據，從數據收集，提煉處理和建模分析，提供數據管理與即時報表生成功能外，還利用先進的大型語言模型技術，人工智能、機器學習算法，實現數據智慧分析及挖掘。透過自然語言提問與智能數據分析助理，使用者可有效率與平台互動，快速檢索資料。平台為使用者及管理層提供不同維度的業務資料查詢，不但能應對提問，更可即時生成各種可視化圖表，作出精準分析。此外，AI Databank還能根據人機交互學習，即時處理使用者對報表分析產生的關聯問題，大大提高了資料檢索及分析效率，為使用者及管理層深入研究資料趨勢和分析風險提供有力支持，作出更精準部署及營銷策略。未來平台更可與外部系統同步整合，集成更大數據庫，構建更有效，更智能化大數據分析，有助前線銷售團隊了解客戶的需求及狀況，創做更高價值。

AI Visual Security 重新建構“視覺能力”

中信國際電訊CPC 一向重視信息安全，更持續透過尖端的人工智能技術注入創新和智能力量，實現快速及高效的威脅阻截。AI Visual Security解決方案以其“快而準”(Quick to Catch)的識別功能，重新建構“眼見為實”(Seeing is believing) 的信息安全模式。在AI及電腦視覺技術的支援下，AI Visual Security方案讓企業看得見（SEEING）潛在威脅，快速（QUICK）識別惡意程式變體，極速攔截（CATCH）惡意程式家族，保護企業免受複雜的惡意程式攻擊，同時防範未來安全風險。 相對於使用傳統沙盒技術的零日漏洞攻撃及未知惡意程式分析，AI Visual Security 在識別及分類惡意程式威脅的速度預計可達快10 至100 倍。 AI Visual Security方案充分融合專利的AI算法、多年的IT營運實戰經驗及深入的行業專業知識，以前所未有的高效性能重塑行業的“視覺能力”。

中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案，滿足不同行業的ICT服務需求。

憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。

中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



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