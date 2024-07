Thursday, 11 July 2024, 11:39 HKT/SGT Share: 上市一年碩果紛呈 科倫博泰備戰商業化劍指Biopharma 估值躍升即將開啟

香港, 2024年7月11日 - (亞太商訊) – 繼化療、靶向和免疫治療之後,可實施精準打擊的抗癌藥物ADC正成為新一代腫瘤治療趨勢。廣闊市場前景下,ADC佈局領先或差異化顯著的行業頭部公司,其估值有望隨著研發產品商業價值的變現而不斷上行。國內ADC藥物研發企業中,科倫博泰生物-B(下稱「科倫博泰」,股份代號:06990.HK)深耕ADC創新分子研發十餘年,是國內首批及全球少數建立集成ADC開發平台的公司之一。 2024年7月11日,科倫博泰迎來上市一週年。過去一年裡,科倫博泰的創新藥物研究駛入快速發展軌道。截至目前,科倫博泰正在開展30餘項創新藥物研發,覆蓋腫瘤、自身免疫、炎症、代謝等重大疾病創新管線;獲批並開展臨床研究10餘項,其中4項處於註冊階段,即將進入商業化階段;數個創新項目達成對外授權,合同里程碑金額超過100億美元。 一個又一個重要里程碑的達成,表明科倫博泰在加強創新藥研發和推動商業化進程的道路上,不斷開花結果,取得了斐然的成績。登陸香港資本市場一年時間里,公司總市值也從100多億港元增至300多億港元,為其上市一周年獻上了一份最隆重的賀禮。 多款潛力產品研發進度領先 即將進入業績兌現階段 對於生物醫藥行業投資來說,公司的創新能力和商業化能力,是評判其投資價值的重要標準。就科倫博泰而言,其研發管線中已有SKB264、A166及A140等多款潛力產品即將進入商業化的收穫期。 SKB264為科倫博泰的核心產品,在靶向Trop-2ADC產品中,具備「Best-in-Class」潛力,針對多個適應症均表現出同類最佳的有效性數據,有望於2024年中國獲批上市用於治療三陰性乳腺癌(TNBC)。此外,截至2024年6月15日,默沙東圍繞SKB264(MK-2870)已經累計啟動了十項全球三期臨床,覆蓋非小細胞肺癌、子宮內膜癌、乳腺癌、胃癌、宮頸癌等多個瘤種。廣泛的臨床試驗佈局將為SKB264帶來長期的競爭優勢,且覆蓋人群的逐步拓寬和庞大的全球市场前景有望為科倫博泰持續貢獻销售分成收入及利潤增量。 另一核心產品A166(Her2 ADC)主要用於治療晚期HER2實體瘤,2023年5月,科倫博泰就A166針對3L+晚期HER2+ BC向國家藥監局遞交NDA,目前正在中國開展針對2L+晚期HER2+ BC的確證性三期試驗。據瞭解,A166有望於2024年下半年或者2025年上半年中國獲批上市,並成為首個在HER2陽性乳腺癌獲批的國產ADC。 此外,於2023年9月,科倫博泰自主研發的A140的 NDA 獲得 NMPA 受理,用於治療轉移性結直腸癌、頭頸部鱗狀細胞癌,有望成為首款國產西妥昔單抗生物類似藥。從市場前景看,據有關企業年報及全球數據資源顯示,2023年西妥昔單抗全球銷售額超17.0億美元,中國銷售額則超20.0億元人民幣,若該申請獲得批准,將極大改善西妥昔單抗藥物的可及性需求,為患者帶來更多選擇。 商業化藍圖遠闊 或開啟新一輪估值爬坡週期 在中國商業化層面,科倫博泰已經為產品的商業化推進,組建了一支專業的商業化團隊,且團隊人員隨著產品上市臨近不斷擴大。同時通過海外合作借助海外合作夥伴默沙東實現海外市場商業化。可以預見,隨著其研發產品的陸續上市,在商業化團隊的支持下,科倫博泰即將步入自身造血新階段,公司估值也將實現跨越式增長。 海外市場方面,科倫博泰SKB264具備 trop2 ADC「Best-in-Class」潛力,未來海外銷售峰值有望超過第一三共/阿斯利康Dato-Dxd。根據Goldman Sachs, JPM, Morgan Stanley, Jefferies等分析師最新預測,目前 Dato-Dxd風險調整後銷售峰值將達到50億美元;按照3-5倍的銷售峰值倍數進行估值,全球整體價值將達到150億到250億美元;科倫博泰享有SKB264海外銷售里程碑及高個位數至低兩位數的銷售分成,參考國際大藥企藥品銷售淨利潤率水平,可以推測科倫博泰享有SKB264海外價值的佔比將超過1/3,有望達到70~80億美元。 根據Clinicaltrials.gov注冊信息顯示,目前,默沙東圍繞SKB264(Sac-TMT/MK2870)已經累計啟動了10項全球三期臨床,覆蓋非小細胞肺癌、子宮內膜癌、乳腺癌、胃癌、宮頸癌等多個瘤種。默沙東的藥王Keytruda為引領整個腫瘤免疫時代的超級明星藥物, 2023年銷售額已經突破250億美元,在PD-1之後,默沙東用大手筆交易及密集全球III期臨床試驗顯示出重點佈局ADC的決心,也顯示出對SKB264全球銷售的十足信心。 國內市場方面,分析師普遍預測科倫博泰首發主要產品的風險調整後國內銷售峰值有望超過50億人民幣,按照3-5倍的銷售峰值倍數進行估值,其國內估值在150億人民幣-250億人民幣之間,對應21億美元-34億美元。 整體來看,科倫博泰的海外及國內總價值將在90億美元-110億美元左右,對應700億港元-850億港元估值。 值得一提的是,科倫博泰的現金流十分強勁。得益於公司廣泛的戰略合作,科倫博泰能夠持續獲得合約收入,從而覆蓋大部分研發及經營支出,極大緩解了公司的資金壓力。2023年,公司營收達到15.40億人民幣,遠遠超過10.31億人民幣的研發支出。正因如此,2023年,科倫博泰經營活動現金流由負轉正,調整後年度虧損為4.51億元人民幣,同比下降24.4%。 相信隨著其產品商業化帶來源源不斷的銷售收入,科倫博泰實現盈虧平衡甚至扭虧為盈將為期不遠。 多年磨一劍,鋒芒初露。不難看到,深耕ADC藥物賽道的科倫博泰,當前正迎來新的發展階段。多個重磅產品即將上市,且其產品在創新性、差異化等方面展現出極強的競爭優勢,隨著上述產品商業化的落地,在充裕的現金流加持下,科倫博泰的價值曲線有望不斷向上攀升。



