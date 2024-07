Friday, 5 July 2024, 23:26 HKT/SGT Share:

來源 Digital Domain Holdings Limited 數字王國攜手策略夥伴環亞集團創辦人宋海西先生 於桃園機場首發AI虛擬人技術重塑旅客體驗

香港, 2024年7月6日 - (亞太商訊) – 數字王國集團有限公司(「數字王國」,股份代號:547)於桃園國際機場舉行「旅者新境遇」發佈會。期間,數字王國欣然宣佈,與環亞機場服務管理集團(「環亞集團」)創辦人兼行政總裁宋海西先生達成協作共識,雙方將攜手共組合營企業。這一戰略性舉措為數字王國揚帆蘊含生機的觀光及旅遊服務業,憑藉AI虛擬人技術重塑旅客體驗揭開了序幕。 就AI虛擬人、視覺特效、可視化等尖端領域而言,誕生於荷里活的數字王國掌極具競爭力的技術實力和創意思維,這與環亞集團在機場、酒店等消費場景積累的技能和經驗相得益彰。順應上述協作效應,該合營企業旨在推出一系列高度個性化且具備互動特質的智能服務,以滿足旅客耳目一新的體驗需求。 發佈會當日,桃園市市長張善政先生、數字王國行政總裁謝安先生、環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西先生,以及桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫先生親臨現場並致辭。 領航者強勢聯動 以AI虛擬人技術加速旅客體驗革新 經過30餘年的蛻變,數字王國參與製作了數百部電影和劇集,數千支商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗;搭載深度學習和虛擬實境等相關技術,AI虛擬人構建流程迭代為實時捕捉、渲染和驅動,兼具情感表現力與互動特性的數碼角色由此呈現,這一成果促使數字王國將其應用延伸至銀幕之外,在機場、酒店等消費場景中擔任不可或缺的職務,例如AI虛擬禮賓或AI虛擬地勤等。 環亞集團由現任行政總裁宋海西先生於1998年創辦,總部設在香港。其擁有全球最大的獨立機場貴賓室網絡,國際業務據點已超過250個,遍佈全球30個國家及地區的80個國際機場。伴隨AI所引發的變革浪潮,環亞集團不斷利用尖端科技達成旅客體驗的持續升級,並以其針對消費級市場的洞察力和卓越的營運能力而備受讚譽。 在領航者的強勢聯手下,該合營企業能有效發揮AI虛擬人技術的賦能力量,為傳統模式下的觀光及旅遊服務業注入活力;同時將數碼角色導入酒店和機場,乃至呼叫中心、免稅店、遊客服務中心等周邊設施,向旅客提供高度個性化且具備互動特質的智能服務,實現營運維度的「降低成本」、「增進成效」和「提升品質」。 值得注意的是,是次發佈會迎來了虛擬人鄧麗君的驚喜亮相。她與數字王國行政總裁謝安先生的趣味互動,生動展示了AI和AI虛擬人技術無縫融入消費場景時所激發的可能性。這一跨越時空界限的展演,使現場來賓對AI虛擬人技術的跨域融合驚嘆不已。 緊貼「下一站,未來」的概念,發佈會現場模擬設有智能櫃台的機場貴賓室,供來賓體驗為此打造的AI虛擬人解決方案——智能櫃台所搭載的AI虛擬大使——由AI相關技術驅動,她向來賓提供了一系列智能服務:除了流程指引、路線導覽等基礎協助外,也能與旅客自然對話,為實時情境下的人機互動增添情感響應。 強強聯手 推動AI智能服務邁向嶄新階段 宋海西先生富有遠見的領導力,是環亞集團引領觀光及旅遊服務業的關鍵因素之一。數字王國行政總裁謝安先生表示:「宋海西先生圍繞旅客體驗升級的理念與目標跟數字王國不謀而合。他的國際視野、策略佈局,對合營企業在全球落實戰略部署有著無法估量的指導助力。由此,數字王國有機會把握AI催生的商業機遇,運用AI虛擬人技術的優勢,推動智能服務邁向嶄新階段。」 對於聯手屢獲殊榮的數字王國共組合營企業,環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西先生說道:「數字王國擁有強大的荷里活基因,更被譽為AI虛擬人技術的開拓先鋒。他們在這一領域收穫了豐富的實踐經驗和堅實的領導地位,有利於打造適用機場和酒店等消費場景的實驗型與沉浸式的旅客體驗。」 充分擁抱AI於觀光及旅遊服務業的附加價值,桃園市政府和桃園國際機場亦為是次發佈會提供了協辦支持。桃園市市長張善政先生強調:「目前桃園已具備從生產製造、資料儲存與運算到 AI 應用的完整生態系,本合作案除了能進一步帶動桃園 AI 產業發展外,也期待他們能運用 AI 科技,讓世界更認識桃園國際機場,像是或可運用虛擬技術,投影出在地知名藝人進行禮賓接待,或是在機場重現台灣著名景點,打造沉浸式旅客體驗,讓旅客們對台灣、對桃園國際機場留下深刻印象,藉此提升桃園國際機場的世界排名。」 目前階段,數字王國正進一步完善適用於智能櫃台的AI 虛擬人解決方案,並計劃以跨境授權及遠端技術指導的方式,協助在地廠商提供服務,推動 AI 虛擬人技術於機場、酒店等場景拓展應用實證。桃園國際機場看好 AI 虛擬人發展潛力並予以支持,桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫先生表示:「數字王國與策略夥伴環亞集團合作推出的全新 AI 虛擬人客服服務,於桃園國際機場環亞貴賓室全球首發,這不僅大幅升級了旅客體驗,也讓桃園國際機場向智能機場邁出了重要的一步。此外,加上剛啟用移民署的新世代自動查驗通關系統(e-Gate),以及去年底第一航廈完成 30 座自助行李託運服務(Self bag drop systems),這一項項智能化服務的推出,都將逐漸提升機場體驗,讓旅客出入更便捷。感謝數字王國與環亞集團,選擇桃園國際機場作為首發,也感謝大家對桃園國際機場的信任與支持。讓我們共同期待,AI 虛擬人客服所帶來的全新智能旅行體驗!」



數字王國於桃園國際機場舉行「旅者新境遇」發表會,(左起)威剛董事長陳立白先生、

數字王國行政總裁謝安先生、桃園市市長張善政先生、虛擬人鄧麗君、環亞集團創辦人

兼行政總裁宋海西先生、桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫先生、數字王國高級顧問

許興利先生。 數字王國於桃園國際機場舉行「旅者新境遇」發表會,虛擬人鄧麗君在會中驚喜亮相,

與數字王國行政總裁謝安先生趣味互動。 數字王國於桃園國際機場舉行「旅者新境遇」發表會,數字王國行政總裁謝安先生(圖左)

現場展示 AI 虛擬大使,將透過智慧櫃台為機場貴賓室提供一系列智慧服務。 數字王國於桃園國際機場舉行「旅者新境遇」發表會,數字王國行政總裁謝安先生

(圖左)、環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西先生(圖右),強強聯手以 AI 虛擬人

技術重塑旅客體驗。 關於數字王國集團有限公司: 數字王國集團有限公司(「數字王國」)是感官體驗虛擬化先鋒。經歷30多餘年的蛻變,誕生於荷里活的數字王國已逐步實現視覺特效、虛擬人和可視化等領域的全球性拓展。對創意實力與先進技術的追求,促使數字王國持續將無可比擬的雕琢旨趣引入創作過程,以打造數百部電影和劇集,數千支商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗。代表成果包含:斬獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」的《鐵達尼號》、《飛越來生緣》和《奇幻逆緣》,締造影史票房神話的《復仇者聯盟》系列,以及不斷突破熱度指數的口碑之作《怪奇物語》第四季等。 作為首家成功進軍大中華區的獨立視覺特效工作室,數字王國於2016年揚帆虛擬賽道。通過充分融合人工智能等底層技術和虛擬實境等應用手段,數字王國構建了一系列照片寫實級且具備情感表現力的全實時化數碼角色,並將其延伸至銀幕之外,為虛擬場景中的人機互動、人人互動提供嶄新的載體形式。 數字王國於香港聯交所上市(股份代號:547);在洛杉磯、溫哥華、蒙特利爾、北京、上海、海德拉巴等多個城市均設有業務據點。 數字王國官方網站 - WWW.DIGITALDOMAIN.COM 關於策略夥伴——環亞機場服務管理集團 : 環亞機場服務管理集團(環亞集團),總部設於香港,成立於1998年,是全球高端機場服務的先驅。環亞以「讓旅行更美好」(Make Travel Better)為使命,引領了全球首個獨立機場貴賓室的概念。 目前,集團經營着全球最大的國際機場貴賓室網絡,業務遍佈 30 多個國家,80 個國際機場,合共 1,600 個服務點,並透過旗下 13 個品牌,提供 360 度全方位機場體驗。 這些品牌包括貴賓室品牌環亞優逸庭(Plaza Premium First)及環亞機場貴賓室(Plaza Premium Lounge)、機場酒店遨途(Aerotel)及Refreshhh by Aerotel、機場禮賓接待Allways 、各類機場餐飲概念,全球會員計畫智旅者(Smart Traveller),以及旅行體驗生態系統-OneTECO,環亞集團正透過創新和人性化的方案,革新機場體驗。 此外,環亞也同時為全球頂尖的航空公司、航空聯盟和企業客戶提供貴賓室管理及機場款待服務。其合作夥伴包括美國運通、Capital One、國泰航空、天合聯盟、星空聯盟、Visa 等知名機構。 環亞集團以其非凡的成就和對服務卓越的承諾,贏得了超過 80 項殊榮。值得一提的是,於2016 至 2024 年,集團連續八年榮獲 Skytrax 世界航空大獎的「世界最佳獨立機場貴賓室」獎項;亦於 2018、2019 及 2023 年於 TTG 旅遊大獎中獲得「最佳機場貴賓室營運商」。2020 年,集團總部榮獲「ISO 9001:2015」認證。集團創辦人及行政總裁宋海西先生,則在2018 年榮獲「安永企業家年獎」及「馬來西亞區傑出企業家年獎」。 環亞集團目前擁有超過 5,000 名員工,每年服務全球超過 2,000 萬名旅客。集團持續追求創新和卓越,正快速擴展其在全球國際機場的業務網絡。 了解更多資訊: http://www.plazapremiumgroup.com/ 聯繫我們: FB, IG, Youtube @plazapremiumlounge and WeChat @PlazaPremiumGroup

