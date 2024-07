智創新 數賦能：中信國際電訊集團亮相2024世界人工智能大會

上海, 2024年7月5日 - (亞太商訊) – 亞太一流的跨國互聯網化綜合電訊企業中信國際電訊集團有限公司(「中信國際電訊」;股份代號:1883)攜同旗下澳門電訊(CTM)、中信國際電訊CPC、中企通信、和東南亞公司ACCLIVIS等多家子公司連續第三年在中信集團的統一部署下亮相2024世界人工智能大會,綜合展示中信國際電訊在人工智能與產業融合高質量發展、以數碼化為企業“一帶一路”及全球化發展賦予“新動能”等方面的前沿實踐和最新成果。 今年,中信集團在大會的“應用賦能”主題展區以“智慧中信 · 共創新可能”做整體展示,充分發揮“科技、產業、金融”有機循環綜合優勢,集中體現中信集團各業務領域深度融合人工智能,詮釋數字經濟高質量發展中信智慧和中信力量。 作為中信集團新消費板塊的關鍵組成部分,同時也作為中信集團“一帶一路”業務的重要戰略支點,中信國際電訊本年度在中信集團“AI+算力網絡”板塊展區中,以“人工智能+”行動為引領,以“中法走廊”數字新通道為特色主線,重點展示通過人工智能、大數據、AR等創新技術以及豐富的全球化ICT資源優勢,憑藉在千行百業的切實落地應用成果,助力企業加速“走出去”和“引進來”的數智之旅,智賦“一帶一路”落地生根、持久發展,從理念轉化為行動,從願景轉變為現實,從“大寫意”到“工筆畫”。 “人工智能+”新行動 賦能產業新發展 近年來,人工智能在被提升至國家戰略高度後,不僅在技術發展、數據驅動、政策支持等方面取得了顯著進展,同時還加速與各垂直行業深入融合,走進了產業深處。在今年的政府工作報告中,更是首次提出“人工智能+”行動。中信集團抓緊人工智能戰略機遇,持續推動人工智能等新一代信息技術與產業發展深度融合,加快培育新質生產力和現代化產業體系。為此,在今年世界人工智能大會期間,中信集團召開“人工智能+”行動發布會,啟動“人工智能+”行動力量。中信國際電訊攜手旗下中信國際電訊CPC、中企通信等多家子公司也積極參與其中。 中企通信數據科學與創新高級總監詹東東先生於“中信方案助力行業變革”環節中發表了關於《全球化數智通訊服務解決方案》的精彩演講。強調在“一带一路”倡議和企業出海等新發展格局下,企業全球化實踐需聚焦於價值主張的精益化和合規化,不斷迭代升級其出海模式,實現從產品出海到產能出海,再到經營模式出海的綜合轉型。在這過程中,我們更加注重發揮自身優勢,不僅提供可組合、可封裝的智賦“雲網安”數智通訊服務基礎能力,更基於AI等前瞻技術,智慧賦能企業,拓展行業應用場景,為企業創造新的價值。 此外,中信國際電訊CPC聯合中企通信協同中信集團先進製造板塊的重要成員——全球領先的鋁車輪製造商中信戴卡,發布共創鋁製汽車零部件行業大模型的“人工智能+”新行動。 中信戴卡是全球鋁車輪行業首家“燈塔工廠”,秉承着高端化、智能化和綠色化的發展理念。在積極踐行“一帶一路”倡議過程中,中信戴卡開啟了中資企業出海的全球化發展進程。中信國際電訊CPC首席副總裁駱嘉釗先生介紹道,“在這進程中,中企通信聯合母公司中信國際電訊CPC有幸能與這樣的行業領先企業並肩同行,為其搭建了安全、高效、快速的數據高速公路,以及全球化互聯互通的網絡,助力中信戴卡全球化、數字化、智能化的營運與管理。” 據介紹,此次雙方聯合共創的鋁製汽車零部件行業大模型,將運用人工智能和大數據等創新技術,結合中信戴卡多年積累的製造業領域知識,在AI視覺賦能製造、AI賦能工藝優化、AI賦能研發設計、AI賦能營運決策、AI賦能綠色低碳等多個領域克服挑戰,構建鋁製汽車零部件垂直行業大模型,進一步提高生產效率和智能化水平,助力全產業鏈智能升級。其中,中企通信打造“AI+安全”能力,研發了分鐘級別的實時回應警報,為中信戴卡構建全球工廠互聯互通的同時,能有效地實現全球範圍內、尤其是一帶一路沿線的威脅監測,築牢信息安全底座,鍛造“燈塔工廠”新輝煌。 “中法走廊”數字新通道 彰顯向實發展新階段 走進本次世界人工智能大會的中信展區,來賓們能看到位於中央核心區域的“中法走廊”,展示了中信國際電訊賦能中法兩國企業的累積成果。中信國際電訊技術總裁葉漢忠先生表示,“今年恰逢中法建交60周年,歐洲也是中信國際電訊資源布局的重要區域之一。因此,我們特別佈置了‘中法走廊’展示區,來呈現中法數字新通道的建設成果。” 據悉,經過多年的努力和推進,中信國際電訊不斷深化與法國企業的合作,在賦能法國企業、把法資企業“引進來”等方面,成果顯著,包括服務多個知名奢侈品及零售、汽車零件及高端製造、媒體及專業服務等產業在華落地,無縫連接全球營運;通過“雲網安”智慧一體化服務,中信國際電訊已經與眾多知名法資企業展開合作,助力他們能更好地走進中國、落戶中國、深耕中國、服務中國。同時也着力推動中國企業出海落地法國,為客戶提供豐富ICT資源與當地技術支撐,切實為中法企業互聯互通保駕護航,為全球數字經濟提速貢獻力量。 其中一個創新案例為跨國製造業頭部企業推進的智能項目,堪稱人工智能技術與企業業務深入融合的典型範例之一。中企通信團隊憑藉人工智能技術、大數據平台,為客戶的全球供應鏈系統提供AI物料訂單預測解決方案,實現降本增效,更計劃在未來6個月把預測系統精準度提升至80%以上。該方案整合了市場動態、歷史銷售數據、季節性因素及宏觀經濟指標,運用機器學習算法進行市場需求波動預測。 葉漢忠先生補充道,“中信國際電訊希望繼續作為橋樑與紐帶,運用創新數碼技術與更多法國企業共同探索在智能製造、智慧零售、智慧城市等領域的合作機會。” 智賦“一帶一路”新成果 激發千行百業新動能 共建“一帶一路”,關鍵是互聯互通。中信國際電訊從“一帶一路”倡議提出之初,就積極踐行,始終堅持“走出去”和“引進來”相結合。除了不斷拓展和優化自身全球ICT資源布局,更積極探索人工智能等新一代技術與雲、網、安的深度融合,致力於成為“一帶一路”倡議下的全球企業數智化合作夥伴,賦能千行百業的中資和外資企業的全球化發展之路。 目前,中信國際電訊在全球擁有近170個網絡服務節點,覆蓋全球五大洲、160個國家和地區,配合21座雲平台、30個數據中心、3座全天候運營的安全運作中心(SOCs),連接全球600多家營運商夥伴,實現了強大的交付能力,有力地支撐了“服務在地,連接全球”的戰略定位。 智賦“一帶一路”的新成果,一方面體現在服務更多的中資企業出海,助力中車集團、中信戴卡[1]、蔚來汽車[2]、紫金礦業[3]、安東油田服務集團[4]等在內的知名中資企業,實現全球網絡覆蓋(尤其是“一帶一路”沿線國家)、提升營運管理水平、實現降本增效、接軌前沿科技應用、拓展全球市場版圖。另一方面,則是憑藉在中國市場紮根二十多年的基礎和佈局,賦能更多外資企業,助力他們把科技潛能轉化為業務價值,在中國市場行穩致遠。 截至目前,中信國際電訊已賦能3,000多家企業“走出去”和“引進來”,更擁有超過4萬多家當地企業客戶。此外,在世界500強企業中,使用中信國際電訊服務的企業已超過200家。 “無論是中資企業出海,還是外資企業進入中國市場,都會與當地市場的發展,形成相互促進的良性局面。譬如,中信戴卡在北非摩洛哥建設的高端智能汽車鋁製零部件生產基地項目,為當地提供就業超過1,800人;而以上海為北亞區總部的某法資美妝行業巨頭,在我們的數字賦能之下,可以更好地輻射長三角地區的市場拓展和覆蓋。這也很好地契合了長三角一體化發展需要。”駱嘉釗先生補充道。 相約H1館B101展區 紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。以新一代人工智能為代表的數字技術,具有滲透性、替代性、協同性等技術經濟特徵,與千行百業的深度融合和創新應用,才能彰顯其賦能產業升級和變革的價值。因此,中信國際電訊誠摯邀請,請來H1館B101展區現場,與我們共同探索新一代數字技術與產業融合的豐富內涵和最新實踐! 2024世界人工智能大會 - https://www.worldaic.com.cn/ 參考資料: [1] 客戶案例|高品質網絡服務護航中信戴卡“燈塔工廠”高質量發展(https://mp.weixin.qq.com/s/IOPZ0n2ZZLBuC4fbs3eNDg) [2] 智賦未來 行穩致遠 — 中企通信賦能企業數字“一帶一路”之走進蔚來圓滿落幕!(https://mp.weixin.qq.com/s/W9mQ6I8cfaxQnghFKKKskw) [3] 礦產行業全球數字化案例|紫金礦業信息總監董文生:探索數字化實踐路徑引領有色礦業數字化轉型(https://mp.weixin.qq.com/s/4dgdHDslfjizlx3WQPycnA) [4] CIO時代報道|安東油田服務集團許曉男:數智化轉型助力能源行業全球化高質量發展(https://mp.weixin.qq.com/s/QYu0GC-21H0eHdIzr6bG7A) 關於中信國際電訊集團有限公司(股份代號:1883) 中信國際電訊集團有限公司於1997年在香港成立,並於2007年4月3日在香港聯合交易所上市。中信國際電訊作為亞太最大的國際電訊樞紐之一,為全球運營商客戶提供全面的國際電訊服務,並透過全資附屬公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.,在東南亞提供一站式跨區域企業服務。 中信國際電訊全資附屬公司中信國際電訊(信息技術)有限公司(「CPC」)為全球跨國企業客戶和商業客戶提供一站式信息及通訊解決方案,CPC是亞太區跨國企業及商業客戶最可信賴的主要合作夥伴之一,同時透過附屬公司中企網絡通信技術有限公司,為中國內地大型企業及跨國商業客戶提供全方位ICT服務。 中信國際電訊持有澳門電訊有限公司(「澳門電訊」)99%權益。澳門電訊是澳門主要的綜合電訊服務供應商之一,亦是澳門唯一提供全面電訊和ICT服務的供應商,具市場領先地位,對澳門的持續發展舉足輕重。本集團在全球22個國家和地區設有分支機構,擁有超過2,500位員工,全球網絡節點近170個、業務覆蓋達160個國家和地區,連接世界上600多家運營商,服務3,000多家跨國企業以及4萬餘家當地企業。 中國中信集團有限公司為一家總部設於中國的大型綜合性跨國企業集團,是本公司的最終控股公司。 如欲索取更多資料,請瀏覽以下網址:www.citictel.com。 新聞垂詢: 中信國際電訊

