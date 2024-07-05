復星兌付6億美元債，未來15個月已無境外債券到期

香港, 2024年7月5日 - (亞太商訊) - 7月2日，復星國際(HKEX: 0656)成功兌付6億美元的到期境外美元債，至此復星已完成今年所有境外債券的兌付，未來15個月內復星已無境外債券到期。

此次6億美元債的成功兌付，是復星在2023年跨越債務牆後，進一步降低公開市場債務、優化負債結構，再次向市場展示其經營穩健和財務堅韌的體現。此外，復星與境內外主流銀行保持長期穩定的合作關係，提高了對資產退出節奏的把握能力。復星國際於今年上半年也與近15家中外資銀行籌組了不低於6億美元的銀團，據悉目前仍在綠鞋階段，仍有銀行進一步加入銀團當中。

面對全球環境諸多挑戰，復星一方面致力推行「瘦身健體，聚焦主業」的戰略調整，退出一些非核心、非戰略性資產，另一方面持續聚焦核心產業，優化資產組合，對於具備穩定現金流和利潤增長潛力的業務，持續加碼佈局。據公開數據統計，自2022年以來，復星已經有序退出包括南鋼、建龍股份、泛亞航運、AmeriTrust、Ageas及HAL等資產，已回籠幾百億現金。

近月退出的德國HAL項目，一度令市場頗為關注，除了為復星降低債務起到關鍵作用，目的都是持續優化資產組合，注重輕資產運營戰略。通過此次HAL交易，市場看懂復星擁有一套「全球運營」+ 「價值兌現」可標準化、可複製、可持續的核心產業運營能力。復星有能力通過深度運營管理，支持HAL持續進行併購整合，協助HAL充分撬動全球化戰略帶來的優勢資源，加快業務升級，使其資產價值持續提升。從數據來看，HAL交易價格高於歷史投資總額，內部回報率達雙位數。

復星近年持續有序退出非核心資產，一方面體現良好資產品質以及執行力；同時境內外獲得大額信貸支持，也充分反映了境內外金融機構對復星信用狀況的認可。今年5月30日，標普發表評級報告，確認復星國際的長期發行人及發行信用評級的穩定展望，總體基調積極正面。

標普此次在報告中充分肯定以往兩年復星的積極行動和成就，預期其資產質量和信用質量保持穩定，且有望進一步提升。面對全球宏觀局勢仍然複雜下，復星依然能夠維持標普國際評級機構信用指標穩定，正是得益於堅定推進聚焦主業的戰略，持續發展的內生動力得到進一步加強。

除了銀行及國際評級機構對復星的肯定外，花旗銀行、瑞銀、野村、方正、開源、安信國際證券等國內外投資機構也發表研究報告，看好復星堅定執行業務聚焦戰略、實現投退平衡，均給予「買入」或「推薦」評級。安信國際證券更給予復星國際目標價7.5港元，較當前價格有78%的上漲空間。

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