復星兌付6億美元債，未來15個月已無境外債券到期

香港, 2024年7月5日 - (亞太商訊) - 7月2日,復星國際(HKEX: 0656)成功兌付6億美元的到期境外美元債,至此復星已完成今年所有境外債券的兌付,未來15個月內復星已無境外債券到期。 此次6億美元債的成功兌付,是復星在2023年跨越債務牆後,進一步降低公開市場債務、優化負債結構,再次向市場展示其經營穩健和財務堅韌的體現。此外,復星與境內外主流銀行保持長期穩定的合作關係,提高了對資產退出節奏的把握能力。復星國際於今年上半年也與近15家中外資銀行籌組了不低於6億美元的銀團,據悉目前仍在綠鞋階段,仍有銀行進一步加入銀團當中。 面對全球環境諸多挑戰,復星一方面致力推行「瘦身健體,聚焦主業」的戰略調整,退出一些非核心、非戰略性資產,另一方面持續聚焦核心產業,優化資產組合,對於具備穩定現金流和利潤增長潛力的業務,持續加碼佈局。據公開數據統計,自2022年以來,復星已經有序退出包括南鋼、建龍股份、泛亞航運、AmeriTrust、Ageas及HAL等資產,已回籠幾百億現金。 近月退出的德國HAL項目,一度令市場頗為關注,除了為復星降低債務起到關鍵作用,目的都是持續優化資產組合,注重輕資產運營戰略。通過此次HAL交易,市場看懂復星擁有一套「全球運營」+ 「價值兌現」可標準化、可複製、可持續的核心產業運營能力。復星有能力通過深度運營管理,支持HAL持續進行併購整合,協助HAL充分撬動全球化戰略帶來的優勢資源,加快業務升級,使其資產價值持續提升。從數據來看,HAL交易價格高於歷史投資總額,內部回報率達雙位數。 復星近年持續有序退出非核心資產,一方面體現良好資產品質以及執行力;同時境內外獲得大額信貸支持,也充分反映了境內外金融機構對復星信用狀況的認可。今年5月30日,標普發表評級報告,確認復星國際的長期發行人及發行信用評級的穩定展望,總體基調積極正面。 標普此次在報告中充分肯定以往兩年復星的積極行動和成就,預期其資產質量和信用質量保持穩定,且有望進一步提升。面對全球宏觀局勢仍然複雜下,復星依然能夠維持標普國際評級機構信用指標穩定,正是得益於堅定推進聚焦主業的戰略,持續發展的內生動力得到進一步加強。 除了銀行及國際評級機構對復星的肯定外,花旗銀行、瑞銀、野村、方正、開源、安信國際證券等國內外投資機構也發表研究報告,看好復星堅定執行業務聚焦戰略、實現投退平衡,均給予「買入」或「推薦」評級。安信國際證券更給予復星國際目標價7.5港元,較當前價格有78%的上漲空間。



