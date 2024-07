熱烈祝賀中贛通信香港成功上市 成為算力基礎設施第一股

香港, 2024年7月4日 - (亞太商訊) - 中贛通信(集團)控股有限公司(「中贛通信」或「該集團」;股份代號:2545.HK)今日宣佈,該公司股份在香港聯合交易所有限公司主板開始買賣,股份代號為 2545.HK。 公司於首個交易日交投活躍,充分彰顯了投資者對集團發展前景的堅定信心,公司表達了明確的未來方向:「在未來,公司將繼續貫徹全域發展戰略和規模化戰略,堅持創新精神,不斷優化服務品質,致力於為客戶提供更卓越的服務,同時積極履行社會責任,為社會創造更多價值。」 公司將以本次上市為契機,依託全球資本的力量,推動公司業務持續拓展,實現業績的穩步增長。在取得優異業績的同時,公司也將不忘初心,回饋社會,回報廣大投資者的支持與信任。 關於中贛通信(集團)控股有限公司 中贛通信(集團)控股有限公司為總部位於中國江西省的知名綜合服務提供商及軟體開發商,專精於在中國提供電信基礎設施服務及數位化解決方案服務。我們的客戶主要為中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電、中國鐵塔、中國鐵路及各級市政單位等優秀市場合作夥伴。目前,本集團已將其業務擴展至中國25個省、直轄市及自治區。 本新聞稿由慧悅公共關係顧問集團有限公司代表中贛通信(集團)控股有限公司發佈。



詳情垂詢:慧悅公共關係顧問集團有限公司周子龍/葛佳電話:(852) 3594 6407

電郵: Tszlung_Chow@intelligentjoy.com / grace.ge@intelligentjoy.com



話題 IPO



部門 电信运营商

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network