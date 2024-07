華邦科技委任張烈雲先生為公司主席兼執行董事 豐富行業經驗助力佈局多元領域金融產業

香港, 2024年7月4日 - (亞太商訊) - 華邦科技控股有限公司(上市編號:3638,下稱「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,張烈雲先生(下稱「張先生」)獲委任為本公司主席及執行董事,自 2024年7月2日起生效。 張烈雲先生在金融服務行業擁有逾30年經驗,是一位專注於證券投資、財富管理、資產管理及金融產品等方面的資深行業人士。他曾任中國雄愉金融集團有限公司的創辦人、主席暨首席執行官,以及寶新金融集團有限公司(前稱中國金洋控股有限公司)執行董事及寶新證券有限公司(前稱分別為雄愉證券有限公司、中國銀盛證券有限公司及中國金洋證券有限公司)的創辦人、執行董事暨首席執行官。張先生的加盟將對華邦科技帶來寶貴的專業知識和領導經驗,進一步加強本公司的管理團隊和戰略發展。而截至公告日止,張先生合共持有本公司約29.3%股權,並通過其自持100%權益之Talent Virtue International Limited持有232,739,600股本公司股份,以及在其名下持有45,000,000股股份;是本公司重要股東之一。 近年,本集團銳意佈局多元化金融產業,戰略性平衡佈局家族辦公室、資產管理、證券、信貸融資、投資移民、國際教育、地產投資及大灣區發展研究院等多方面領域,在香港特區政府大力推動家族辦公室業務發展的背景下,集團也大幅加強對旗下家族辦公室業務的發展力度。張先生深耕金融管理領域多年,其豐富的行業領導經驗、專業知識及人脈資源等優勢,可給予公司更多前瞻性視角,牢抓市場機遇,為公司戰略佈局提供關鍵性決策。在其領導下本集團將有望進一步實現成為頭部資產管理和綜合金融服務平台之目標。 華邦科技控股有限公司董事會對於成功委任張烈雲先生為公司主席及執行董事深感榮幸振奮,相信憑藉其行業經驗及前瞻決策能力,可帶領華邦科技走向新高地。華邦科技在剛公佈之2023至2024財年業績成功扭虧為盈,為市場和行業帶來了積極訊號,也證實本集團多元業務模式的穩健盈利能力。展望未來,在新任主席的帶領下,公司能提升業務競爭力,為股東、投資者及客戶帶來利益回報。 有關華邦科技控股有限公司(股份代號:3638.HK) 華邦科技控股有限公司(股份代號:3638.HK)是一家從事多元化業務的企業集團,業務範圍涵蓋金融及專業服務、電子產品貿易及食品供應鏈等。 本集團的金融業務網路更已遍及大中華以至亞太其他國家,旗下家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢,與全球首屈一指的金融服務機構合作,提供資產管理、財富管理及專業服務綜合解決方案。集團旗下子公司已取得證監會的註冊機構牌照,聯營公司亦已取得保監會及積金局中介人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台,為客戶提供全方位的金融及專業服務。 此新聞稿由金融公關(香港)有限公司代表華邦科技控股有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡: 金融公關(香港)有限公司

趙泳絲小姐/張曉茵小姐/陳璐小姐/楊童童小姐

電郵:project@financialpr.hk

電話:(852)2610 0846

傳真:(852)2610 0842



