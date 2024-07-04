德事商務中心（TEC）慶祝成為亞洲領先優質靈活辦公專家三十周年

香港, 2024年7月4日 - (亞太商訊) - 德事商務中心（TEC）是領先的優質靈活辦公空間供應商，為亞太和中東地區的36個城市的4.8 萬多名企業會員提供服務，今年將慶祝成立30周年。在過去的30年裏，TEC已成為值得信賴的合作夥伴，為各種規模的企業提供一流的設施、卓越的服務、推動創新、和保持頂級品質。

德事商務中心創辦人及行政總裁Paul Salnikow表示：「我們非常榮幸能夠實現這項超凡成就。我們的會員遍佈多個地區，在支持這些企業的發展過程中，我們扮演着不可或缺的重要角色。三十年來，我們一直堅定不移地致力為會員提供各項不可或缺的工具、資源和為客戶量身定制的支援，幫助他們在快速變化和複雜的商業環境中蓬勃發展。我們非常自豪能夠與許多世界頂尖企業合作，有83%會員屬於跨國公司，17%為高淨值中小企業。」

自1994年創立以來，TEC 已由一家初創公司發展成爲亞太區最大的靈活辦公空間供應商之一，設有超過200 個據點。公司收入高達3.15億美元，年均複合增長率（Compound Average Growth Rate，CAGR）達 18%。

適逢公司成立30周年，TEC 將舉行一系列誌慶活動，包括客戶答謝會、主題論壇和社區外展活動。為升會員的用戶體驗及紀念這喜慶時刻，TEC也更新了MyTEC手機應用程式，進一步增強其優質的產品和附加服務。

在慶祝30周年的卓越成就之際，TEC會繼續保持其於優質辦公空間行業的領先地位，致力為其全球會員提供一流的服務和設施。展望未來，TEC將帶着清晰的願景，邁向持續擴張和成功。

德事商務中心簡介

德事商務中心為亞洲高級服務式辦公室專家，在1994年於香港創立，至今在16個國家和地區的36個城市設有超過200家商務中心，成為亞洲第三大的服務式辦公室集團。

德事商務中心專為目標宏大的專業人士和業界領袖服務，他們尋找的不僅是辦公空間，更是能夠幫助他們大展鴻圖的地方。德事商務中心為企業塑造成功而龐大的全球社區網絡，橫跨大中華地區、東南亞、北亞、南亞、中東和澳洲，並銳意走得更遠、發展得更快。我們每所中心都位於優越的地段，辦公空間設施一應俱全，迎合會員所需。德事商務中心與會員攜手見證每一個里程碑和重要的時刻，協助有志之士邁向成功。

由私人擁有的德事商務中心總部設於香港，提供優質的私人專屬和共享辦公空間、商務行政服務和會議設施，滿足各個業務所需。

了解更多詳情，請瀏覽 www.executivecentre.com

媒體查詢

富捷思國際

林素心

Kitty.Lam@fgsglobal.com / +852 6306 8851

德事商務中心

Pebble Lee

pebble_lee@executivecentre.com / +852 3951 9888

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network