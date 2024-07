金涌投資：擬策略收購三大優質資產

香港, 2024年7月3日 - (亞太商訊) - 金涌投資(股票代號:01328.HK)發佈公告,2024年6月28日,旗下全資附屬公司與弘毅集團旗下全資附屬公司簽署Feasible Result、USFL及TechStar三份協議,計劃以總價約3,800萬美元收購弘毅集團三大優質資產。 Feasible Result待售股份代價2,600萬美元。完成交易後金涌投資將間接持有Feasible Result的30%。Feasible Result間接擁有上海利豐的100%股權,上海利豐為利豐廣場的註冊擁有人。利豐廣場由香港馮氏集團和弘毅集團攜手打造,地處上海科創高地漕河澗開發區核心地帶,園區定位充分契合上海構建「3+6」新型產業體系規劃,現已成為聚焦人工智能+時尚產業的活力社區,成功吸引一批科技及新經濟公司入駐。 USFL待售股份代價500萬美元。完成交易後金涌投資將間接持有USFL的32%,USFL唯一資產為90.8萬股艾棣維欣股份且無任何負債。艾棣維欣是中國領先的生物科技企業,2023年2月在新三板上市(股票代號:874055),主營業務為基於其抗原技術平台、佐劑技術平台及藥物遞送技術平台,開發和生產創新疫苗和藥物。艾棣維欣研發的RSV疫苗是中國境內研發進展最快的產品之一,預計2024年完成II期臨床試驗。 TechStar待售股份及待售認股權證總代價為687.7萬美元。TechStar是一家在香港聯交所上市的特殊目的收購公司(SPAC),專注於收購中國新經濟領域的高增長企業(股份及權證代碼分別為7855和4855)。項目成功De-spac後,將為TechStar帶來潛在價值增長機會。 金涌投資董事(不包括獨立非執行董事)認為,此次戰略收購資產從弘毅集團現有投資中仔細挑選確定,品質優良且條款有利,能有效提升金涌投資的資本基礎及市場估值。未來,股東可預期弘毅集團會進一步以有利條款注入優質資產,進一步助力金涌投資的股價及市場表現。 金涌投資有限公司(1328.HK) https://www.goldstreaminvestment.com/。 lohw@goldstreamfund.com



