方舟云康招股進行中：中國最大慢病管理平台 投資價值有望不斷釋放

香港, 2024年7月4日 - (亞太商訊) - 慢病是威脅人類健康的主要疾病類型之一,也是全球疾病預防與控制的重點領域。隨著老齡化的加劇,疊加環境污染以及不規律的生活方式等因素影響,中國慢病患者數量不斷增加,為慢病管理企業提供了廣闊的發展機遇。 為更好地抓住行業發展契機,通過資本市場的力量繼續壯大規模和實力,近日,中國慢病管理行業的知名企業——方舟云康赴港上市,目前正在港股招股進行中,距離上市咫尺之遙。 擁有全方位線上慢病管理平台 業績表現亮眼 據悉,方舟云康是中國慢病管理行業中的頭部企業,專注於慢病管理。自成立以來,憑藉全面的業務佈局和雄厚的技術實力,方舟云康圍繞慢病管理,構建起覆蓋行業參與者的全方位線上慢病管理平台,實現從醫療服務、藥品服務到慢病管理的互聯網醫療服務閉環,並建立了穩固的行業地位。以2023年平均月活躍用戶計,公司是中國最大的線上慢病管理平台,在大健康細分賽道獨佔鰲頭。 受益業務規模的不斷擴大以及優質的服務,方舟云康於近年來取得了亮眼的業績表現。據招股書披露,2021年至2023年,公司的收入分別為人民幣17.59億元、22.04億元及24.34億元,複合年增長率達17.7%,業績增長潛力十足。 此外,方舟云康在近年來積累了龐大、忠誠的用戶群體。據招股書披露,截至2023年12月31日,公司旗下平台擁有約4,270萬名註冊用戶,平均擁有約840萬名月活躍用戶。 從行業方面來看,受惠於線上處方藥銷售監管環境利好及為促進醫療資源更有效分配而建立的分級醫療制度,中國線上慢病管理服務市場擁有巨大增長潛力。根據灼識諮詢的資料,按銷售收入計算,中國線上醫療保健零售及服務市場規模由2015年的人民幣61億元大幅增長至2023年的人民幣3,304億元,並預計將於2023年至2030年按26.6%的複合年增長率進一步增加至人民幣17,229億元,行業發展空間十分廣闊。 港股市場顯著回暖 有望獲得投資者廣泛青睞 從市場角度來看,2024年以來,港股市場持續振盪走高,恒生指數自年初開始止跌企穩,其後迎來一波強勢上漲,從4月19日的16246點迅速升至5月20日的19636點,累計反彈20.8%,伴隨著今年港股反彈,特別是4月以來的大漲,港股IPO亦開始回暖,新股認購情緒逐漸回升,賺錢效應顯現。 從新股認購,新股首日表現等方面來看,香港IPO市場回暖信號頻現。2024年上半年,有超過90%的香港新股獲得超額認購,平均超額認購倍數為196,同比增加20倍以上。新股首日表現方面,2024上半年,香港新股平均首日平均回報為24%,高於去年同期的1%。五月以來,新股首日表現更加亮眼,近六成的新股回報率超過兩位數。 在市場回暖及業績的雙重支撐之下,方舟云康憑藉優質、稀缺的科學管理平台,以及前瞻性的戰略佈局,一直走在行業的最前沿,在市場競爭中獨樹一幟。未來,公司將積極把握萬億市場的機遇,逐步擴大業務規模,增強盈利能力,相信上市後的方舟云康,將受到投資者的廣泛青睞,持續釋放投資價值。



