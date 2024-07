Thursday, 4 July 2024, 10:00 HKT/SGT Share: 中國最大線上慢病管理平台方舟雲康衝刺港股

香港, 2024年7月4日 - (亞太商訊) - 在規模極其龐大的中國醫療行業,對高血壓、慢性呼吸系統疾病、糖尿病及乙型肝炎等常見慢性疾病的管理,成為不可或缺的剛性需求,也因此衍生出巨大的市場空間。根據灼識諮詢的資料,慢性疾病管理支出佔中國醫療總支出的比例持續上升,其於2023年已達到77.7%,預計將繼續增加並於2030年達至80.2%。 然而,儘管消費者對慢病管理服務的需求及開支在激增,但優質醫療資源在中國仍然具有較大的稀缺性,且分佈亦不均衡,讓慢病管理呈現出結構性分化的特徵。在以用戶需求為核心的移動互聯網時代,方舟雲康控股有限公司精准把握慢病管理市場的痛點,以線上為切入口,成功打造出知名慢病管理服務品牌「方舟健客」,目前公司已建立全方位線上慢性疾病管理平台,形成規模效應並成長為大健康細分賽道龍頭企業,擁有穩固的行業領先地位。 技術驅動 持續強化平台能效 方舟雲康是中國互聯網保健行業的先驅之一,始終錨定慢病管理這一戰略重點,以H2H服務平台與線上零售藥店為業務雙引擎,通過技術驅動,務實鼎新,在醫療生態系統中佔據了獨一無二的優勢位置。根據灼識諮詢的資料,以2023年平均月活躍用戶計,公司是中國最大的線上慢性疾病管理平台。 為持續增進運營效率,提高客戶滿意度,方舟雲康不但在技術開發方面專注於開發由人工智能輔助的智能技術,注重快速原型設計和迭代,也在其H2H服務平台上採用各種技術,將降本增效落到實處,取得了肉眼可見的成果。公司已開發人工智能醫療助手,於往績記錄期為約65.7%的諮詢提供協助。在人工智能醫生助手的幫助下,客戶服務人員每人每天處理的訂單數量由2019年首次推出人工智能醫生助手時的67.3筆增加至2023年的366.2筆,五年複合年增長率為52.7%。 與此同時,方舟雲康實施「准時制」庫存管理策略,推出了智能供應鏈管理系統,利用強大的數據分析能力,在優化訂單完成率的基礎上,讓公司的倉庫效率也得到提升。根據灼識諮詢的資料,於2023年,方舟雲康的庫存周轉天數為24.6天,乃顯著低於同年中國大多數其他線上醫藥零售商。自智能供應鏈管理系統推出以來,截至2023年12月31日,公司購買的SKU的採購成本下降59.4%。 用戶高粘性 順行業東風乘勢而上 智能技術的應用、有效的智能供應鏈管理,為方舟雲康的運營效率提供了堅實保障,也收穫了大量活躍且粘性高的用戶,留存率、複購率及付費意願均表現理想。 數據顯示,於2021年、2022年及2023年,方舟雲康的用戶平均留存率分別為77.3%、78.7%及79.0%,處較高水平,而同期行業平均值約30%至35%;平台的重複購買率分別為82.0%、83.3%及84.2%,亦高於相應年度的行業平均水平。於2023年,公司的註冊醫生的平均留存率約為93.2%。 不僅如此,使用H2H服務平台的患者,其付費意願也較為強烈。於2021年、2022年及2023年,方舟雲康實現了較高的每名付費用戶消費,分別為人民幣766.3元、626.7元及558.9元,高於同期行業平均水平。於2023年,公司的H2H服務平台活躍用戶至付費用戶的轉化率為36.2%,帶來了穩定的收入來源。 放眼中國慢病管理市場,按商品交易總額計,其整體規模預期將於2023年至2030年按複合年增長率10.5%持續增長,於2030年達到人民幣155,358億元。在如此廣袤的萬億藍海中,方舟雲康已經充分運用技術的力量,打通「任督二脈」,用高運營效率和高用戶滿意度,證明瞭自己的龍頭實力。在雙業務引擎的拉動下,公司自身造血能力強勁,沿著內生增長的軌跡,其長期成長性將逐步展露。



