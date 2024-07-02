利福國際宣佈完成啟德項目再融資

香港, 2024年7月3日 - (亞太商訊) - 利福國際集團有限公司（「利福國際」）欣然宣佈於2024年6月28日成功簽訂78.5億港元五年期貸款及循環信貸融資（「新融資」）。新融資旨在為發展集團位於啟德東九龍的零售商業綜合項目（名為「雙子匯 (The Twins)」）的現有69.5億港元項目貸款融資進行再融資。是次自行安排的再融資得到12間金融機構（包括現有融資項下的所有貸款人）的極大興趣和支持。

利福國際執行董事劉今蟾女士就新融資表示：「是次自行安排再融資（融資額度由69.5億港元增至78.5億港元）得到的成功是貸款人對利福國際管理層及 香港零售市場未來前景投下信心一票的證明。」

劉女士補充：「設於雙子匯內全港第二間全規模之崇光百貨店將於今年9月中旬開業，為雙子匯的啟航揭開序幕。我們對可以將業務擴充至銅鑼灣基地以外地區及服務啟德社區感到興奮，並將會引入更多品牌、更多休閒生活及娛樂產品的選擇，為東九龍客戶帶來多姿多彩的生活體驗。」

劉女士總結指：「雖然目前經營環境挑戰重重，集團仍然對香港未來充滿信心。隨著香港加快融入大灣區，本地經濟及零售業將在長遠上具有龐大增長潛力。」

關於利福國際

利福國際是香港具領導地位的百貨營運商。集團位於銅鑼灣的日式崇光百貨旗艦店是香港最大的百貨店，提供舒適愜意的購物環境，貨品從生活日常必需品至奢侈品，甚至美妍中心等個人護理服務，品牌選擇應有盡有，體現著集團「一站式購物」的理念。

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