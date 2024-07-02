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Wednesday, 3 July 2024, 09:40 HKT/SGT
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金湧投資：擬策略收購三大優質資產

香港, 2024年7月3日 - (亞太商訊) - 金湧投資（股份代碼：01328.HK）發佈公告，2024年6月28日，旗下全資附屬公司與弘毅集團旗下全資附屬公司簽署Feasible Result、USFL及TechStar三份協議，計劃以總價約3800萬美元收購弘毅集團三大優質資產。

Feasible Result待售股份代價2600萬美元。完成交易後金湧投資將間接持有Feasible Result的30%。 Feasible Result間接擁有海利豐的100%股權，上海利豐為利豐廣場的註冊擁有人。利豐廣場由香港馮氏集團和弘毅集團攜手打造，位於上海科創高地漕河涇開發區核心地帶，園區定位充分契合上海建構「3+6」新型產業體系規劃，現已成為聚焦人工智慧+時尚產業的活力社區，成功吸引一群科技及新經濟公司進駐。

USFL待售股份代價500萬美元。完成交易後金湧投資將間接持有USFL的32%，USFL唯一資產為90.8萬股艾棣維欣股份且無任何負債。艾棣維欣是中國領先的生物科技企業，2023年2月在新三板上市（股份代碼：874055），主營業務為基於其抗原技術平台、佐劑技術平台及藥物遞送技術平台，開發和生產創新疫苗和藥物。艾棣維欣研發的RSV疫苗是中國境內研發進展最快的產品之一，預計2024年完成II期臨床試驗。

TechStar待售股份及待售認股權證總代價為687.7萬美元。 TechStar是一家在香港聯交所上市的特殊目的收購公司（SPAC），專注於收購中國新經濟領域的高成長企業（股份及權證代碼分別為7855和4855）。專案成功De-spac後，將為TechStar帶來潛在價值成長機會。

金湧投資董事（不包括獨立非執行董事）認為，此次策略性收購資產從弘毅集團現有投資中仔細挑選確定，品質優良且條款有利，能有效提升金湧投資的資本基礎及市場估值。未來，股東可預期弘毅集團會進一步以有利條款注入優質資產，進一步協助金湧投資的股價及市場表現。



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