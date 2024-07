傳承教育全年純利升37% 教育業務續強力增長

香港, 2024年7月2日 - (亞太商訊) - 香港具領導地位的綜合教育服務提供者傳承教育集團有限公司(「傳承教育」或「集團」)(香港交易所股份代號:8195)欣然公佈截至2024年3月31日止(「期內」)之年度的經審核綜合業績。集團收益由截至2023年3月31日止年度的約237.25百萬港元增加至截至2024年3月31日止約284.60百萬港元,增幅約為20.00%;股東應佔溢利錄得4559.8萬元,按年升36.6%;除稅前溢利5807.3萬元,升33.9%。期內「財商及投資教育業務」及「私立輔助教育業務」表現強勁,續為集團收益增長主動力。 業績亮點: 「財商及投資教育業務」及「私立輔助教育業務」表現強勁 推動集團收益持續增長 期內,於「財商及投資教育業務」方面,若干課程已完成的課程已取得優秀成果,並已產生收益約184.0百萬港元,較上一財政年度約161.7百萬港元增長約13.8%,佔總收益約64.7%。就「私立輔助教育業務」而言,私立輔助教育服務作為常規學校教育的補充,可幫助學生加深其對課堂所學知識的理解,提升其學業成績且有助於彼等更好地準備應對公開考試。私立輔助教育服務(尤其是面向當地中學生所開設者)於香港需求旺盛。於2024年3月31日,位於銅鑼灣、九龍灣、太子、荃灣及旺角的教育中心均已取得香港教育局頒發的「學校臨時註冊證明書」。期內私立輔助教育業務亦取得令人鼓舞的業績,已產生收益約97.3百萬港元及錄得溢利約10.6百萬港元,較上一個財政年度分別增加約38.2%及51.8%。私立輔助教育業務佔總收益約34.2%。 其他業務審慎經營 靜觀市場變化 原設備製造業務消費市場的服裝板塊於近年一度陷入低迷狀態,惟集團目前並無有關出售、終止或縮減業務。展望未來,集團將透過多元化原設備製造業務的服務範圍繼續專注於拓展客戶群體。 零售業務方面,集團已就重組銷售網絡採取審慎態度,旨在滿足消費者的網上購物偏好的轉變,同時盡量降低經營成本。集團將密切監察消費者行為,並繼續進行推廣活動。 放債業務於期內帶來利息收入約2.9百萬港元,未來將繼續評估其風險管理措施並確保長遠而言在回報與風險之間取得適當平衡。 至於物業投資業務方面,集團將繼續於香港及亞太地區內的物業市場尋求資產增值及現金流回報的機會。 傳承教育主席兼執行董事袁裕深先生表示:「期內教育業務收入增長令人鼓舞,透過提供多元化及優質的財商及投資教育課程,助客戶提升自我財富管理能力,課程甚受歡迎。未來,集團將投入資源以擴大市場份額,及致力擴大客源,提升集團的財務表現。亦會積極尋求潛在投資機會以進一步提升股東的價值。」 關於傳承教育集團有限公司 傳承教育集團有限公司(香港交易所股份代號:8195),是香港具領導地位的綜合教育服務提供商,致力為香港及亞洲區的青少年及成人提供優質卓越、多元化的教育服務。集團主營業務包括「財商及投資教育業務」及「私立輔助教育業務」及不同類型的興趣班課程。於香港擁有10間教育中心,分布於銅鑼灣、九龍灣、太子、旺角、荃灣、尖沙咀及觀塘,以一流的專業教學團隊,配合領先市場的資訊科技配套,為學員提供上佳的學習體驗。 投資者及傳媒查詢:

意博資本文化有限公司

電話:(852) 3476 2915

電郵:ir_legendary@vsfg.com



