達豐設備服務有限公司公佈2023/24全年業績

香港, 2024年6月28日 - (亞太商訊) - 達豐設備服務有限公司（「達豐」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）（股份代號：2153）為在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商，公佈其截至2024年3月31日止年度（「2024財年」或「年內」）的全年業績。

2024財年，集團的收益為人民幣682.3百萬元（2023財年：770.8百萬元）。公司權益持有人應佔虧損為人民幣95.6百萬元（2023財年：35.8百萬元）。虧損增加主要是由於新冠疫情後經濟增長放緩及建築業復甦乏力，導致塔式起重機每噸米(TM)的平均每月服務價格從人民幣241元降至人民幣215元。整體毛利及毛利率分別減少至人民幣80.8百萬元及11.8%。

集團的使用總噸米由截至2023年3月31日止年度的3,192,710減少至截至2024年3月31日止年度的3,178,404。於2024年3月31日，集團有259個在建項目，未完成合同總價值約為人民幣417.7百萬元，手頭項目共有168個，預計合同總價值約為人民幣690.3百萬元。

在保持國內塔式起重機服務行業市場地位的同時，集團已將地域範圍擴展至大灣區，覆蓋香港及澳門，並在印度尼西亞成立了合資企業。它們將主要爲已向海外擴張的中國EPC承建商的現有客戶提供服務。與此同時，集團亦已將業務組合擴展至清潔能源、火電及核電相關的建設項目。集團預計，有關地域範圍及業務分部的拓展將提高本集團未來一年的財務業績。

年內，集團繼續投資研發數字化管理平台及新的塔式起重機技術解決方案。於2024年3月31日，集團擁有158項塔式起重機相關的實用新型及發明註冊專利。雄厚的技術實力將繼續助力集團獲得項目，而在塔式起重機技術解決方案方面的研發能力提升將增強集團交付卓越服務的能力。

達豐設備服務有限公司行政總裁邱國燊先生表示：「除了爲城中村改造、保障性住房項目和『平急兩用』項目提供1萬億元人民幣的低成本融資外，中國中央政府還推出了一系列有利的政策和計劃來促進經濟發展。取消購房限制、降低首付款和降低抵押貸款利率等措施將改善房地産市場活動。此外，在『十四五』規劃中，新型基礎設施、傳統基礎設施和能源轉型將成爲政府的重要任務，這將促進行業的整體發展。」

達豐設備服務有限公司主席黃山忠先生總結:「儘管於本財年中國的房地產市場及建築行業均處於低迷狀態，但集團已迅速調整其發展策略，包括向清潔能源建築領域拓展，並將地域範圍擴展至大灣區及印度尼西亞，以應對當前艱難、瞬息萬變的營商環境。我們將在『厚德、安全、卓越』的核心價值觀的引領下，繼續專注於塔式起重機新技術的研發，使我們具備最強大的技術能力，為客戶提供卓越的服務。我們將繼續致力於優化業務營運及數字化管理平台，以實現資源共享、降本增效的目標。透過上述措施，我們相信，我們能夠實現本集團的百年企業願景『做最好的建築設備服務供應商』。」

有關達豐設備服務有限公司（股份代號：2153）

達豐設備服務有限公司為中國首家外資塔式起重機服務供應商。自2007 年以來，集團主要向中國特級及一級EPC 承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務。集團主要參與基建、能源商業及住宅行業的工程、採購及建築項目。作為新加坡註冊企業Tat Hong Holdings Ltd.的間接附屬公司，集團於2021年1月13日在香港聯交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心價值觀指導下，集團已成功建立領先的市場地位，並保持穩固的客戶關係，在員工安全意識、服務質量和技術優勢方面樹立了良好的聲譽。

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