世界綠色組織連繫綠色金融 推動低碳科技



香港, 2024年7月2日 - (亞太商訊) - 香港近年銳意發展為國際綠色科技及金融中心，為了積極推動本港綠色初創的生態發展，及致力為環保業界締造綠色商機，世界綠色組織（WGO）首次舉辦「2024年ESG初創企業創新科技演示日」（ESG-Tech Startup Demo Day 2024 ），提供交流的平台，活動獲業界積極參與，逾百間本地及海外綠色初創企業參加。經過首輪評審，約50間本地及海外企業，今天向由業界翹楚組成的企業教練展示獨特的技術及創新的環保產品。參與的企業除了有機會接觸更多業界、國際投資者及潛在客戶，建立綠色商業網絡之外，當中最優秀的企業更可以參與世界綠色組織籌辦的「ESG初創企業加速器計劃」，了解ESG趨勢及實踐方法，推動可持續發展。 世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁博士認為，作為首屈一指的國際金融中心，香港擁有獨特的科研優勢及融資能力，是亞太區最具活力的初創城市之一。 50間海外與本地綠色初創企業雲集 展示技術及產品 世界綠色組織於6月27至28日一連兩日，於灣仔會議展覽中心舉行「2024年環境、社會及企業管治氣候行動國際峰會」，本屆峰會突破常規，除了研討會及講座，更首次舉辦環保產業領先盛事──「ESG初創企業創新科技演示日」，邀請到上市企業、專業投資者、家族辦公室及企業教練，分別為香港阿里雲、中銀人壽、嘉里建設有限公司、明盛資產管理（香港）有限公司、United LPF Sustainable Fund及I-Vision Consultancy Hong Kong Limited出任是次活動的策略夥伴。活動反應踴躍，吸引逾百間來自香港、中國內地、日本、印度、馬來西亞、美國、加拿大、英國、澳洲等地區和國家的綠色初創企業參加，企業涵蓋不同領域，包括金融科技、減碳減廢科技、氫能交通運輸、IoT林業管理、碳交易、碳資產管理等。經過首輪海選，分別有20間本地及30間海外ESG初創企業，即場向專業企業教練介紹公司的業務和願景，展示獨特的技術和嶄新的產品。 政務司副司長卓永興, GBS, JP出席「2024年ESG初創企業創新科技演示日」啟動禮 以領先技術分析碳足跡 廚餘轉化為肥料 固體廢物變身成氫能源 參與的企業所研發的創新技術，均致力推動環保理念，塑造綠色低碳社會。有見於香港正致力發展碳交易市場，多間初創企業切合市場需要，提供領先的數碼科技或區塊鏈技術，協助客戶了解、計算和管理碳足跡及作出應對策略，以邁向淨零轉型。廚餘回收後亦可以重生，有加拿大初創公司研發智能堆肥機，把廚餘轉化為肥料，既可減少廚餘垃圾，亦能提高肥料的質量。內地的初創企業更透過熱裂解新技術，將都市固體廢物轉化為氫能源，在減廢的同時製造再生能源。為了節能減碳，先進的化學電池儲存技術成為近年焦點，來自印度的初創企業研發相關技術，開發電網儲能的平台，提供快速充電。 50間海外與本地綠色初創企業雲集「2024年ESG初創企業創新科技演示日」展示技術及產品 最優秀綠色初創企業將參與ESG初創企業加速器計劃 參與的初創即場向企業教練展示公司最新的ESG產品、設備、科技及服務，闡述可持續發展的理念和夢想。而負責的5位企業教練均是業內知名專業人士，分別為香港阿里雲策略與生態系統主管何遠標、萬方家族辦公室執行董事賴敬文、Cavendish Investment Corp Managing Director Jean Sebastien, United LPF Sustainable Fund 基金經理 Cyril Kwan及Flair Capital Partner Andy Chan，他們會對參與的初創企業進行嚴格的指導，最後從創新能力、市場潛力及可擴展性、業務發展、團隊背景、ESG永續發展、及粵港澳大灣區融合六大方面，物色最優秀的ESG科技初創企業，參與世界綠色組織與數碼港籌辦的「ESG初創企業加速器計劃」，與ESG領域的專家及行業領袖一起交流，了解ESG最新趨勢及實踐方法，以進一步推動企業的可持續發展。凡入圍的初創企業，均可獲得由阿里雲贊助價值3萬6千美元(總值超過28萬港元)的雲伺服器服務 。 「2024年ESG初創企業創新科技演示日」 阿里雲：活動集結創科智慧 培育更多人才 專家之一的香港阿里雲策略與生態系統主管何遠標對參與的初創企業讚口不絕，認為他們的水準甚高，也樂見新生代對環保產業的抱負及熱誠，「阿里巴巴一直積極培養本港年輕企業家的創業精神，是次活動令初創精英聚首一堂，集結創科的智慧，培育更多具前瞻性和國際視野的人才，同時也讓海外企業了解香港的優勢，繼而考慮進駐香港，取得長足發展。」他期望政府及業界能夠多舉辦類似活動，為本港的初創企業牽線搭橋，與世界各地頂尖的企業和人才進行更多交流及分享，共同尋找機會，開拓商機。 「2024年ESG初創企業創新科技演示日」 世界綠色組織：綠色初創企業增加 倡當局優化初創生態環境 世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁博士認為，作為首屈一指的國際金融中心，香港擁有獨特的科研優勢及融資能力，是亞太區最具活力的初創城市之一。與此同時，為達減碳目標，香港致力發展綠色金融，推動循環經濟，可持續發展的市場潛力無限，綠色初創企業如雨後春筍湧現，「雖然近期全球經濟不明朗，前景極具挑戰，但是本港及海外綠色初創企業數目有增無減，社群不斷壯大，為業界注入新動力，有助香港打造成具質素的國際綠色科技中心，希望透過今次活動，為創科企業提供新技術試用場景。」他建議，政府要加大力度優化初創生態環境，提供全方位的支援，努力培育研究人才，引入全球資金，讓香港成為初創公司創業的首選地，加速推動綠色創科發展。 世界綠色組織 「世界綠色組織」是關注社會和環境議題的嶄新環保團體，透過以科學為本的政策研究及深入完善的地區工作項目，改善經濟、環境和民生，幫助各界特別是基層市民應對挑戰，並落實可持續發展的願景。 有關本會詳細資料，請瀏覽本會網站http://www.thewgo.org/ ESG初創企業創新科技演示日 https://www.wgoesgstartup.org/ ESG Xchange 2024 : ESG 氣候行動國際峰會https://esgxchangehk.com/



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