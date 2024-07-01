世界綠色組織連繫綠色金融 推動低碳科技

世界綠色組織於6月27至28日一連兩日，於灣仔會議展覽中心舉行「2024年環境、社會及企業管治氣候行動國際峰會」，本屆峰會突破常規，除了研討會及講座，更首次舉辦環保產業領先盛事──「ESG初創企業創新科技演示日」，邀請到上市企業、專業投資者、家族辦公室及企業教練，分別為香港阿里雲、中銀人壽、嘉里建設有限公司、明盛資產管理（香港）有限公司、United LPF Sustainable Fund及I-Vision Consultancy Hong Kong Limited出任是次活動的策略夥伴。活動反應踴躍，吸引逾百間來自香港、中國內地、日本、印度、馬來西亞、美國、加拿大、英國、澳洲等地區和國家的綠色初創企業參加，企業涵蓋不同領域，包括金融科技、減碳減廢科技、氫能交通運輸、IoT林業管理、碳交易、碳資產管理等。經過首輪海選，分別有20間本地及30間海外ESG初創企業，即場向專業企業教練介紹公司的業務和願景，展示獨特的技術和嶄新的產品。
參與的初創即場向企業教練展示公司最新的ESG產品、設備、科技及服務，闡述可持續發展的理念和夢想。而負責的5位企業教練均是業內知名專業人士，分別為香港阿里雲策略與生態系統主管何遠標、萬方家族辦公室執行董事賴敬文、Cavendish Investment Corp Managing Director Jean Sebastien, United LPF Sustainable Fund 基金經理 Cyril Kwan及Flair Capital Partner Andy Chan，他們會對參與的初創企業進行嚴格的指導，最後從創新能力、市場潛力及可擴展性、業務發展、團隊背景、ESG永續發展、及粵港澳大灣區融合六大方面，物色最優秀的ESG科技初創企業，參與世界綠色組織與數碼港籌辦的「ESG初創企業加速器計劃」，與ESG領域的專家及行業領袖一起交流，了解ESG最新趨勢及實踐方法，以進一步推動企業的可持續發展。凡入圍的初創企業，均可獲得由阿里雲贊助價值3萬6千美元(總值超過28萬港元)的雲伺服器服務 。