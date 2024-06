Friday, 28 June 2024, 16:41 HKT/SGT Share: ESG浪潮下,協合新能源(0182.HK)為何值得關注? 對於任何長綫投資者而言,ESG已經成為不得不考量的指標。

香港, 2024年6月28日 - (亞太商訊) - 截至2023年6月,全球已經有超過5300家機構簽署UN PRI(UN PRI是與聯合國環境規劃署金融倡議(UNEP FI)和聯合國全球契約(UNGC)協作的投資者倡議),管理資産總規模超過121萬億美金。 這是經濟發展和資本市場不斷完善的必然結果。早期,投資者更關注上市公司的規模和增速等財務性指標。但隨著經濟發展層次逐漸提升,環境、社會和公司治理等ESG層面關乎到公司能否實現長期可持續發展的議題,在主流機構和成熟投資者的投資框架中佔據比例越來越高。 同時,這也說明了一個事實:想要與能够實現長期可持續發展的公司站在一起,ESG是一個有效的判斷標準。 近日,「格隆匯中期策略峰會·2024」於深圳舉行。在ESG系列獎項的評選活動中,協合新能源榮獲了「金格獎·可持續發展卓越企業」。 此前,全球最大指數公司之一「摩根士丹利資本國際公司」將協合新能源MSCI ESG評級由A級提升至AA級,協合新能源也成為目前中國內地及香港地區同行業(公共事業-可再生電力板塊)唯一一家AA評級企業。這也是協合新能源在獲得標普CSA評分大幅提升,再次獲得國際權威評級機構的肯定。 協合新能源能够在ESG層面連續獲得正面外部評價,很大程度上離不開其在可再生能源資産運營上的突出表現,而這恰恰也是其長期投資價值的主要來源。 ESG評級與核心業績數據共振提升 作為可再生電力板塊的純正標的,協合新能源的核心業務天然具備濃厚的環境友好特徵,這也是全球資金在ESG這個十分寬泛的概念中能够取得的最大共識。 截至2023年末,協合新能源提供的清潔電力已累計減排二氧化碳5546萬噸,累計節約用水11261萬噸。某種程度上,這恰恰是公司核心主業的迅速擴張帶來的正外部性。 2023 年,協合新能源權益發電量達到7824吉瓦時,風電和光伏電站總權益裝機容量增加至4050兆瓦,並於國內新獲取2099兆瓦建設指標(相當於在當前基礎上提升了50%以上的發電能力),為後續進一步提升發電量打下了深厚基礎。 與此同時,協合新能源也在積極拓展海外市場機遇,在北美、歐洲、亞洲多國增設常駐機構。國內外市場的共同發力,進一步促進了公司核心業績數據的持續提升。 2017年至2023年,公司實現營業收入從10.36億元增長到25.89億元,複合增速達到16.49%。同時,公司盈利能力也有著顯著提升,公司淨利潤從2017年的2.07億元增長到2023年的9.89億元,複合增速達到29.78%;公司的ROE也從3.91%提升到了11.96%。 這背後離不開公司業務結構的不斷優化,隨著發電站項目佔比越來越高,以及綠電項目運營愈發成熟,公司的可持續發展預期也不斷提升。根據公司公告,2024年前5個月,協合新能源權益發電量總計4142.55吉瓦時,同比增長14.52%。其中,風電權益發電量3758.46吉瓦時,同比增長14.61%;太陽能權益發電量384.09吉瓦時,同比增長13.66%。 持續高質量增長為公司投資者帶來了穩定分紅的基礎。根據ifind統計,2015年至2023年協合新能源連續九年實現分紅,累計約18億元,平均股利支付率達到29%。此外,公司也在近年來加大了回購力度,根據ifind統計數據,公司近一年回購約5.14億股,佔總股本比例達到6.06%。 與公司穩定增長的業績和分紅不對等的是,公司的估值偏低。目前,協合新能源的市盈率和市淨率分別為4.97倍和0.56倍。而根據ifind統計的可比公司估值數據,板塊的市盈率和市淨率中位數分別15.47倍和1.23倍。 同時,行業的高成長空間和積極因素變化讓協合新能源過往的增速大概率能在未來得到複刻。 一方面,在碳中和目標的指引下,可再生能源的供能佔比有望超過一半。而光伏、風電等已經進入成熟商業化階段的能源方式,理應成為核心受益的産業鏈。根據此前彭博所作的《新能源市場長期展望:中國》報告,在淨零轉型情景中,中國光伏、風電累計裝機容量届時將超過67億千瓦,相較於2022年的8億千瓦有著巨大成長空間。 另一方面,光伏、風電産業鏈的降價潮愈演愈烈,降低了終端電站的建設成本,叠加利率長期下行壓降了融資成本,多重有利因素為公司的盈利能力和現金流持續改善帶來了良好環境。 結語部分 協合新能源在可再生能源領域的持續深耕,彰顯了其卓越的戰略眼光和執行力。公司在環保和社會責任方面的不懈努力,使其在ESG評級中屢獲殊榮,並展現了其行業領先地位。 更重要的是,其在ESG領域的優異表現,也是其經濟價值的側面體現。在全球能源轉型的大趨勢下,協合新能源憑藉其在技術創新和市場拓展方面的優勢,為投資者帶來穩健回報,兼具成長性和穩健性,這恰恰是在當下資本市場高波動背景下的稀缺標的。 來源: 格隆匯



