完美醫療公佈2023/24全年業績



業績亮點 受惠於消費動力回升以及香港及中國内地新店的貢獻，本集團收益為1,393.3百萬港元。

本集團淨利潤輕微增加0.1%至315.8百萬港元，淨利潤率為22.7%。每股基本盈利為25.1港仙。撇除上一財政年度的一次性政府補貼，淨利潤增加6.8%。

本集團維持强勁的財務狀況，銀行及現金結餘為575.3百萬港元，並無外部銀行借貸。

董事會建議派付末期股息每股11.9港仙及特別股息每股5.4港仙。連同中期股息每股13.2港仙及特別股息每股1.0港仙，全年每股股息將為每股31.5港仙，總派息比率為125.5%。

本集團目前店舖所佔總樓面面積達304,000平方呎。 香港, 2024年6月28日 - (亞太商訊) - 全球最大的醫療美容營運商之一，完美醫療健康管理有限公司（「完美醫療」或「公司」；股票代碼：1830.HK）連同其附屬公司（統稱「集團」）欣然宣佈其截至2024年3月31日止年度的全年業績。 本集團於回顧年內交出穩健的表現，受惠於消費動力回升以及香港及中國内地新店的貢獻。本集團的收益增加0.3%至1,393.3百萬港元（2022/23財政年度：1,389.3百萬港元）。本公司權益持有人應佔利潤為315.8百萬港元，按年增加0.1%（2022/23財政年度：315.6百萬港元），淨利潤率為22.7%（2022/23財政年度：22.7%）。每股基本盈利為25.1港仙（2022/23財政年度：25.3港仙）。截至2024年3月31日，本集團店舖所佔總樓面面積達304,000平方呎。 香港業務 來自香港業務的收益增加4.0%至1,081.4百萬港元（2022/23財政年度：1,040.1百萬港元），主要原因是本年度現有及新店舖的顧客增加。來自香港業務的收益佔本集團收益的77.6% （2022/23財政年度：74.9%）。 截至2024年3月31日，本集團於香港設有完善的服務中心網絡，覆蓋服務面積合共196,000平方呎。為擴大店舖覆蓋及市場份額，本集團於年內策略性地在香港不同核心地區開設合共十一間店舖，包括兩間旗艦店及九間社區店舖。 集團透過旗艦店與社區店舖之間的協調進行地域擴張，使其在不斷變化的商業環境中為顧客增值並保持靈活性。該生態系統無縫連接社區店舖與旗艦店，從而提升整體消費和吸引新客戶。本集團於本財年下半年繼續擴張社區店舖，顯著加強其在香港的業務。 為進一步多元化發展非醫療美容業務，集團於2024年1月與知名日本品牌「Goku Spa」在大中華地區開展合作，並於年内在香港開設「Goku Spa」睡眠治療分店。 香港以外地區 來自香港以外地區的收益為311.9百萬港元（2022/23財政年度：349.2百萬港元），此乃得益於中國内地的正收益增長，惟受到澳洲及新加坡困難環境的影響。來自香港以外地區的收益佔本集團收益的22.4% （2022/23財政年度：25.1%）。 截至2024年3月31日，本集團於香港以外地區擁有廣泛的服務中心網絡，覆蓋服務總面積合共108,000平方呎。 於回顧年内，本集團於中國内地及澳門的收益按年增加，主要受惠於疫情後消費復甦及新店舖貢獻。截至2024年3月31日止年度，本集團在深圳及上海共重新部署四間新店舖。持續的通脹壓力及工資上漲顯著影響澳洲及新加坡地區的營運表現，亦對集團的整體財務表現構成影響。 前景 完美醫療執行董事、主席兼首席執行官歐陽江醫生說：「宏觀經濟形勢依然嚴峻。在本地消費持續改善及政府刺激措施的支持下，預期香港及中國內地的經濟將維持復甦勢頭。 我們將繼續推行『雙循環』策略，結合醫療美容與非醫療美容服務，以應對當前的不利因素，進一步促進完美醫療的增長及盈利能力。此外，本集團多元化發展至非醫療美容服務，並與不同的國際供應商建立聯盟 — 此策略舉措旨在鞏固我們在香港的前沿地位。 對於中國内地的擴張計劃，本集團有選擇地擴展其在大灣區及華東地區等主要經濟區域的業務。審慎的擴展使本集團能夠把握可行的機會，同時確保為投資者及持份者創造可持續的長遠價值。我們致力培育一個不僅達到我們的經濟目標，還對社會產生積極影響的可持續商業模式。」 有關集團2023/24全年業績的進一步信息，請參考公司在香港聯交所網站的年度業績公告。 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800645_c.pdf 關於完美醫療健康管理有限公司 完美醫療健康管理有限公司成立於2003年，是一家跨國醫療集團，是全球最大的醫療美容營運商之一。集團主要專注於無創醫療美容服務及醫療服務，現主要分佈於香港、中國、澳門、澳洲和新加坡，截至2024年3月31日，服務總面積約為304,000平方呎。我們的專業服務涉及廣泛，並保證最大的安全性和療效。公司獲納入MSCI香港微型股指數，顯示資本市場對本公司表現及投資價值的認可和肯定。 如需更多信息，請聯繫： 完美醫療健康管理有限公司 iPR奧美公關公司 蘇顯龍/郭彥勤

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