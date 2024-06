王朝股東週年大會圓滿完成

香港, 2024年6月26日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份代號:00828)股東週年大會今日順利召開,所有提呈決議案均於會上順利通過,充分彰顯股東對王朝業務運營與發展前景的認可與支持。此外,王朝今年三月推出王朝新品傳承系列「續寫輝煌 傳承經典」,並於今年六月開設王朝星空酒吧,通過產品以及消費場景創新,不斷增強產品及品牌影響力。 多年來,王朝作爲中國優質葡萄酒生産商,産品組合多元化,目前製作超過100種葡萄酒産品,産品獲得市場的廣泛認可。在現有優質産品基礎上,王朝不斷推陳出新,推動産品升級,於今年三月第110届全國糖酒商品交易會上,推出王朝新品傳承系列「續寫輝煌 傳承經典」,進一步完善王朝産品體系,爲消費者提供多元的消費選擇。 王朝傳承乾紅葡萄酒 在豐富産品矩陣之餘,王朝加速創新消費場景,豐富强化葡萄酒文化體驗。今年6月,位於天津大本營梅江的王朝星空酒吧正式開業,星空酒吧是王朝爲創新産品體驗形式、滿足多元消費需求以及打造國民消費新場景,精心打造的線下酒吧,致力於使消費者感受到品牌溫度、認同品牌價值,用創新「圈粉」更多的消費者。 王朝主席萬守朋先生於股東週年大會上表示:「王朝一直以來以多元化葡萄酒產品滿足各消費者群的不同需求和喜好,王朝將持續以市場及消費者訴求爲核心,通過技術創新不斷推進産品品質提升。同時,集團將不斷創新營銷策略,激發品牌活力,進一步拓展王朝産品市場份額,鞏固王朝作爲國産葡萄酒代表的品牌形象,打造中國葡萄酒行業標杆,爲股東和客戶創造更多的價值回報。」 關於王朝酒業集團有限公司 王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號00828。成立於1980年,王朝爲中國優質葡萄酒生産商,主要生産及銷售「王朝」商標的葡萄酒産品,是中國第一家中外合資的釀酒企業,主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒產品系列超過100種,及引入進口葡萄酒產品,為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。



