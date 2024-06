AEON信貸財務公布二零二四/二五財年第一季度業績

香港, 2024年6月26日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股份代號:00900)今天公布截至二零二四年五月三十一日止三個月之業績(「二零二四/二五財年第一季度」或「報告期間」)。 於報告期間,集團的循環信用卡應收款項及私人貸款應收款項餘額持續增加,推動收入按年增加12.3%至426,500,000港元。在支出對收入比率由50.0%下降至47.3%,扣除減值虧損及減值準備前,集團的營運溢利增加19.4%至211,300,000港元。除稅後溢利為83,300,000港元(二零二三/二四財年第一季度: 97,000,000港元),而每股盈利為19.88港仙 (二零二三/二四財年第一季度:23.16港仙)。除稅後溢利下跌歸因於資本市場延續惡化和入境遊客增長恢復緩慢的影響下,減值虧損及減值準備增加。 集團持續利用目標市場營銷及市場推廣,成功提升銷售額和應收款項,二零二四/二五財年第一季度整體銷售額較去年第一季(「二零二三/二四財年第一季度」)增長10.7%,客戶貸款及應收款項餘額較二零二四年二月二十九日增加1.1%。 展望未來,集團將更著重善用手機應用程式及傳統行銷渠道,推廣其信用卡及私人貸款產品,並在「AEON HK」手機應用程式中推出獨特功能,豐富客戶體驗並抓住市場對非接觸式行動支付服務日益增長的需求。集團在第二季度於手機應用程式中推出的虛擬卡功能,將讓客戶在信用卡批核完成和啟動後,無需親臨分行亦可即時獲得信貸購物。 面對高利率環境下,信貸環境充滿挑戰,集團將繼續增加應收款項,同時密切監控信貸評估和增強信貸管理的有效性及達致更好的相對到期匹配模式,以盡量減少信貸及流動資金風險。 營運數碼化方面,集團已完成信貸申請處理平台的升級,並將進一步完善電話服務中心平台,提供與客戶即時互動的服務。此外,集團將進一步增強數據分析工具,以提高集團營銷、信用評估和信貸管理的有效性。 AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示: 「儘管市場環境充滿不確定性及挑戰,我們很高興在二零二四/二五財年第一季度仍能持續推動集團業務向前發展。我們將繼續投入資源,提供卓越的消費金融服務,以滿足客戶不斷變化的需求,並以更多創新和客製化的產品擴大客戶群。憑藉穩健的流動資金狀況和資產負債表,以及多方面成熟的管理能力,我們已做好充分準備,抓住消費金融市場復甦的機遇,在今年餘下時間實現回復增長。」 關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900) AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務,以及於中國內地從事小額融資業務。 詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。



