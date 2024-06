Wednesday, 26 June 2024, 17:47 HKT/SGT Share: 衝刺自動駕駛運營科技第一股 如祺出行業務發展勢頭良好

香港, 2024年6月26日 - (亞太商訊) - 隨著2024上半年漸近尾聲,港股IPO市場呈持續回暖之勢。據統計,截至6月24日,年初至今已有27家企業在港上市,合計募資111.75億港元。受惠於經濟基本面逐漸好轉、人工智能等公司IPO不斷等利好因素,5月以來,內地企業赴港IPO步伐加快,以抓住窗口期儘早上市。這其中,聚焦出行服務賽道的如祺出行闖關成功,於6月24通過了港交所聆訊。 資料顯示,如祺出行在出行行業已積蓄一定的影響力。截至2023年12月31日,公司出行服務平台的註冊用戶數已達到23.8百萬名,且在大灣區的用戶滲透率超過45%,在大灣區排名第二。在有人駕駛網約車之外,如祺出行近年也已佈局Robotaxi服務,以及面向智駕產業鏈的技術服務。 深耕大灣區 收入規模逐年增長 業務模式上,如祺出行致力於搭建全方位、立體化的出行科技解決方案及服務體系。公司業務主要包括網約車及Robotaxi服務在内的出行服務、技術服務(包括人工智能數據及模型解決方案以及高精地圖)及為司機及運力加盟商提供全套支持的車隊銷售及維修。 如祺出行在招股書中表示,公司運營效率持續提升和業務模式不斷優化。從數據看來,公司出行服務的收入由2021年的人民幣1,012.5百萬元增加至2022年的人民幣1,249.8百萬元,並進一步增加至2023年的人民幣1,814.1百萬元,年複合增長率為33.9%。此外,技術服務亦為公司業績增長提供了支撐,截至最後實際可行日期,公司已獲得合約總值為人民幣57.9百萬元的技術服務訂單。 這也使得公司的營收穩健增長。數據顯示,公司總收入由2021年的人民幣1,013.5百萬元增加至2022年的人民幣1,368.4百萬元,並進一步增加至2023年的人民幣2,161.1百萬元,年複合增長率為46.0%。 多元股東背景下打開Robotaxi廣闊市場空間 值得一提的是,如祺出行背後股東身份也十分吸睛。据瞭解,公司由廣汽集團和騰訊共同創立,其後引入一家領先的自動駕駛解決方案供應商小馬智行作為戰略股東。强大的股東背景預期能為公司在行業資源、平台運營及市場開拓等方面的發展帶來助力。此外公司還吸引了一批具影響力的投資者,包括廣汽、廣汽工業、Tencent Moboility、小馬智行、SPARX Group、DMR、廣州產業投資集團及合肥國軒高科動力能源等。 2023年8月份,如祺出行完成了8.42億元的B輪融資,此次融資由廣汽工業領投,多家產業基金及財務投資人跟投。而于2022年4月,如祺出行完成10億元的A輪融資,由廣汽集團領投,多家知名機構參投。 投資者對如祺出行的看好,一方面出於對公司現有業務發展的認可,另一方面或是對Robotaxi商業化的押注。Robotaxi作為智慧出行的未來方向,成功吸引了來自多個領域的參與者共同推進。如祺出行從一開始就瞄准Robotaxi的巨大潛力,積極佈局相關領域。 2022年10月,公司在廣州首創有人駕駛網約車與Robotaxi服務的商業化混合運營,成為全球首個實現此類混合運營的出行服務平台。繼廣州之後,今年年初如祺出行已取得深圳市Robotaxi載人示範應用資質,正式在深圳開啟運營服務。截至2023年12月31日,公司的Robotaxi服務已成功運營約累計20,080小時,廣泛覆蓋了545個站點。 隨着人工智能和自動駕駛技術的進展,出行領域正面臨從人工駕駛向自動駕駛的轉變,預示著新的巨大市場機遇。預計到2030年,Robotaxi全球市場規模有望達人民幣8,349億元。在此背景下,如祺出行憑藉先發優勢,迭代混合運營模式,以驅動長期價值增長,值得關注。



