正利控股（3728.HK）公佈2023/24年度全年業績

香港, 2024年6月26日 - (亞太商訊) - 正利控股有限公司（下稱「正利控股」或「本集團」，股份代號 3728.HK）公佈截至2024年3月31日止年度的財務業績。本集團在該年度的營運收入接近 9億萬港元，按年增長高達 26.5%；毛利錄得約 7.7千萬港元，年度升幅 7.3%；年內利潤約 1.1千萬港元。

過去一年，正利控股成功接獲多個建築工程項目，其中上蓋建築工程的收入大幅增加，從去年約 6.1億萬港元增至今年超過 8.8億萬港元。為應對增加的工程數量，本集團除了增聘員工，引致收入成本上漲；同時，融資需求隨之增加，在利率高企的環境下，造成融資成本飆升。受這些因素影響，年內利潤較上年同期稍微下降。

正利控股主席吳彩華先生表示：「我們對本年度的業績表現感到滿意，儘管外在環境因素受阻，導致純利遜於上年同期，但全年收入增幅強勁，反映了我們在市場上的穩健增長和擴展能力。」

展望未來，本集團將繼續專注於提高營運效率和加強成本控制，積極尋找多元化工程項目。我們相信，隨著香港經濟進一步復甦和大灣區發展的持續推進，配合政府推出的各項建設政策，將帶給建築業未來無限機遇。

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正利控股有限公司「正利控股」或「本集團」

正利控股有限公司為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，是香港的一名總承建商，在公營和私營部門有超過25年的承建經驗。正利控股及其附屬公司的主要業務是在香港提供建造及顧問工程及項目管理服務。主要從事提供的業務包括底層結構建築工程服務，上蓋建築工程服務及以總承建商身份提供維修、保養、改建及加建現有結構(RMAA)的工程服務等。正利控股於2017年9月18日在香港聯合交易所有限公司從創業板轉主板上市，股份代號為3728.hk。公司官網：http://www.chingleeholdings.com

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