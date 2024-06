Wednesday, 26 June 2024, 10:41 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 香港書展、運動消閒博覽及零食世界7月17日盛大舉行 一票盡享三大夏日盛事 書展年度主題「影視文學」

香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界三大夏日文化消閒盛事將於 7 月 17 日至 23 日假香港會議展覽中心舉行

三大盛事料預計共吸引約 760 家展商參與,市民一票在手,就即可盡享閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣

今年書展以「影視文學」為年度主題,將舉辦超過 600 項文化活動,廣邀著名作家及星級嘉賓分享創作心得,助力香港發展成「中外文化藝術交流中心」

運動消閒博覽響應奧運特設為香港運動員打氣裝置;零食世界搜羅超過1,200款環球零食任君選擇 香港, 2024年6月26日 - (亞太商訊) - 香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的香港書展今年踏入第34屆,連同香港運 動消閒博覽及零食世界,將於7月17日至23日(星期三至星期二)假香港會議展覽中心隆重舉行,市民及遊客只需一票在手,便可在匯聚約760家展商的三大夏日盛事,感受文化書香、運動樂趣及零食滋味。今年書展以「影視文學」為年度主題,場內場外將舉辦超過600項文化活動,涵蓋各式各樣作家講座、新書推介會,以推廣閱讀文化。 香港貿發局副總裁張淑芬表示:「書展文化活動顧問團投票選定今年書展年度主題為『影視文學』,並以『從香港閲讀世界:漫遊光影文字間』點題,希望透過廣受歡迎的主題,讓更多市民及旅客發掘閱讀的樂趣,細味香港影視文學的獨有魅力,為香港發展成中外文化藝術交流中心作出貢獻。連同同期舉行的香港運動消閒博覽及零食世界,三大盛事將提供適合一家大小、動靜皆宜的夏日活動,推動『香港無處不旅遊』理念。」 「文藝廊」漫遊光影文字間 今年書展部份項目繼續獲香港特別行政區政府文創產業發展處贊助,當中包括「文藝廊」、「世界文化藝術廊」,及專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等。 深受讀者喜愛的「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等,多位作家更會親臨書展與觀眾交流。此外,「文藝廊」亦設「焦點導演」及「經典改編影視作品」展區:前者雲集王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等六位導演的精選作品;後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說,以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等,藉此向諸位大師致敬。 世界文化藝術廊飽覽各地文化 為帶領讀者從香港閱讀世界,香港書展特設「世界文化藝術廊」(世界文藝廊),除了中國內地、香港及台灣的作品,還會展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國、印尼、韓國、墨西哥、秘魯、菲律賓、西班牙、瑞士及越南等地的展品,以促進文化交流。「世界文藝廊」又呼應年度主題,特設人工智能互動裝置,入場人士可透過輸入指定的關鍵字,生成由環球影視作品,包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等,所創作成的經典電影新畫面。同時,「世界文藝廊」將設互動地圖,以展示電影取景地及相關影視作品的點滴。 要推動香港作為中外文化藝術交流中心的角色,除鼓勵中西文化薈萃,更要弘揚中華文化。今年書展繼續設有中國內地展館,並首度以北京作為主題城市。另外,書展將於第二日(18日)首次舉辦「IP圓桌會議」,並邀請國際出版及版權業界代表,深入探討人工智能迅速發展對IP版權產業化帶來的挑戰及機遇,從而創造更高產業價值。 八大主題講座系列集文學巨擘開講 香港書展今年繼續呈獻八大講座系列,包括「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」,廣邀各地的作者與讀者分享及交流。「年度主題講座系列」其中一個講座更邀得《九龍城寨》原著作者余兒分享其創作小說的心路歷程及《九龍城寨》改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等。大會與《明報》及《亞洲週刊》合辦的「名作家講座系列」將邀請兩岸及香港重量級華文作家出席書展開講,星級講者陣容包括中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小説《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小説獎的金宇澄,以及「東北文藝復興三傑」之一的班宇等。 今年「英語及國際閲讀講座系列」充分體現香港國際化特色,親臨書展分享的環球作家包括探討建築和城市歷史文化關係的英國學者Christopher Cowell、來自捷克的著名插畫家、動畫導演Galina Miklínová、入圍女性小說獎等多個獎項的韓國作家Mirinae Lee及獲東南亞文學獎的泰國作家Narisapongse Rakwattananont等;其他講座系列的講者包括企業管理能手、作家兼詩人馮唐、航天專家雷健泉及研究本地歌詞的學者朱耀偉等;「名人講故事」則邀得女歌手Serrini、中大醫學院助理院長張源津醫生、著名鋼琴演奏家李嘉齡及昂坪360董事總經理董沛銓等。(講座詳情及作家陣容請瀏覽:https://hkbookfair.hktdc.com/tc/Events/Event-Schedule.html) 「運動消閒博覽」呼應奧運熱潮 鼓勵全城運動 運動消閒博覽請來香港體育學院(展位:5C-C02)在會場設置馬賽克照片牆,集合入場市民的照片,為備戰巴黎奧運的香港健兒加油打氣。大會亦會舉辦星級運動員分享會,邀請香港閃避球男子代表隊隊長倫子儒、香港男子七人欖球代表姚錦成和前香港空手道及田徑代表唐焯彬等,分享他們奮鬥的心路歷程。 今屆運動消閒博覽將搜羅多款有益身心、具趣味性的運動、消閒產品及體驗,吸引一家大小入場,一同享受運動樂趣。香港遊樂場協會(展位:5C-D02)將再度回歸「運動大本營」展區,除了以往大受歡迎的流動繩網,協會今年新增親子繩網飛索體驗,由教練指導越過不同關卡,並穿過長達15米飛索,為入場人士提供刺激的運動體驗。 一直深受歡迎的「日本館」今年再度擴展,為疫後最大規模,日本國家旅遊局(展位:5B-D02)將聯同18個日本縣市參展,當中北海道館(展位:5B-E02)將介紹最新的旅遊資訊,並設虛擬實境體驗及打卡位置,愛努民族文化體驗區更會介紹Upopoy國立愛努民族博物館和公園。2025年日本大阪・關西世博會(展位:5B-E11)亦會參展,介紹世博會主題「創造閃耀生命光輝的未來社會設計」。 「零食世界」網羅環球美食 迎接味蕾盛宴 今年零食世界搜羅超過1,200款零食,分成「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」六大展區,為入場人士呈獻各種經典味道、健康之選及來自世界各地的小食。首次參展的雀巢(展位:5B-B02)將帶來全新推出的雪糕產品,並提供多款展場優惠,當中包括入場人士憑任何書展或運動消閒博覽的消費單據,可享雪糕杯或雪糕球買一送一。 「文化七月」連繫各界 培養大眾文化素養 在書展展期外,大會與康樂及文化事務署、出版商、教育、文化及藝術機構等舉辦「文化七月」,於6月24日至7月31日在全港十八區舉行作家分享會、故事劇場、電影相關活動、展覽、手工藝工作坊、文化藝術分享會等,推動閱讀氣氛。 香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界的門票可透過電子支付贊助商BoC Pay, 或其他票務合作夥伴包括AlipayHK、支付寶、01空間及八達通,或便利店優先購票,一票可通行三展,並將於明天(6月26日)起,陸續於不同售票平台開始發售。今年成人票價維持港幣30元,凡於中午12時前在會場入口收費站以八達通付費進場,即可享以港幣10元進場。 香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界小檔案 日期 2024年7月17至23日(星期三至星期二) 時間 香港書展 7月17至22日 - 上午10時至晚上10時 7月23日 - 上午9時至下午5時 香港運動消閒博覽、零食世界 7月17至18日 - 上午10時至晚上9時 7月19至20日 - 上午10時至晚上10時 7月21至22日 - 上午10時至晚上9時 7月23日 - 上午9時至下午5時 地點 香港會議展覽中心 票價 成人:港幣30元 小童:港幣10元 (適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童) *3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場 購票方法 電子門票可透過電子支付贊助商BoC Pay,或其他票務合作夥伴AlipayHK、支付寶、01空間及八達通購買。書展門票將由6月26日起,陸續於全線7-11便利店、全線Circle K便利店及不同售票平台開始發售。 票務優惠 上午進場票︰港幣10元(成人和小童同價,每天中午12時前進場),只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。 免費再進場特別優惠:凡以正價(成人港幣30元、小童港幣10元)購買7月17或18日香港書展門票人士,可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次: 1) 7月19-21日(星期五至日)晚上7時後 2) 7月22日(星期一)晚上7時後 此優惠不適用於其他門票(包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券) 超級書迷證:港幣88元,持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀,更可使用特別通道進入會場,節省輪候時間。 香港書展網站 / 流動應用程式下載 www.hkbookfair.com hkbookfair.hktdc.com/HKBookfairApp.html (查閱書展活動詳情及報名參與講座) 香港運動消閒博覽網站 hksportsleisureexpo.hktdc.com/tc 零食世界網站 worldofsnacks.hktdc.com/tc 圖片下載:https://bit.ly/3zaNp7m 香港貿發局副總裁張淑芬表示,書展文化活動顧問團選定今年書展年度主題為「影視文學」,並以「從香港閲讀世界:漫遊光影文字間」點題,希望透過廣受歡迎的主題,讓更多市民發掘閱讀的樂趣,細味香港影視文學的獨有魅力。 (左起) 香港出版總會理事陳家揚、《亞洲週刊》總編輯邱立本、香港貿易發展局副總裁張淑芬、香港出版總會會長李家駒博士、世界文化藝術廊策展人張國麟,以及資深影評人及導演黃國兆出席文化沙龍記者會,為書展揭開序幕。 「文藝廊」今年除設有「年度主題推介作家」展區外,更特設「焦點導演」及「經典改演編影視作品」展區,帶大家從文字及影像細味影視文學作品。 今屆運動消閒博覽將推出「太極推手機械人」,招式由資深太極師傅錄製,模擬與用家推手訓練。 今年零食世界搜羅超過1,200款零食,並會推出新口味雪糕。 聲明:香港特別行政區政府僅為本項目提 供資助,除此之外並無參與項目。在本刊 物/活動內(或由項目小組成員)表達的任 何意見、研究成果、結論或建議,均不代表 香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、 文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處 或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。 傳媒查詢

新聞界如有查詢,請聯絡:

香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界

圓通財經公關:

王恩琦 電話:(852) 3428 3413 電郵:awong@yuantung.com.hk

姚家楹 電話:(852) 3428 5690 電郵:ayiu@yuantung.com.hk

梁婉彤 電話:(852) 3428 2361 電郵:tleung@yuantung.com.hk 香港貿易發展局傳訊及公共事務部:

香港書展

陳施樂 電話:(852) 2584 4525 電郵:snowy.sn.chan@hktdc.org

吳兆倫 電話:(852) 2584 4357 電郵:sunny.sl.ng@hktdc.org 香港運動消閒博覽及零食世界

張敏萱 電話:(852) 2584 4137 電郵:jane.mh.cheung@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。請關注我們的 @香港貿發局 @香港貿發局時尚生活 @香港商貿通 香港貿發局 請訂閱香港貿發局



話題 Press release summary



部門 展会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network