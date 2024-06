思博系統公佈2024財年全年業績

香港, 2024年6月26日 - (亞太商訊) - 亞太區領先的資訊科技及創新公司思博系統控股有限公司(「思博系統控股」或「集團」;股份代號:8319)欣然宣佈公司及其附屬公司(「集團」)截至2024年3月31日止年度(「報告年度」)的經審核全年業績。 於報告年度內,客戶需求增加帶動集團收益上升11.8%至約991.0百萬港元。毛利為152.7百萬港元,按年增長9.6%;毛利率維持平穩於約15.4%(2023財年:15.7%)。公司年度溢利錄得17.1百萬港元(2023財年:22.7百萬港元),按年減少約5.6百萬港元,主要原因為報告年度集團並沒有收取來自政府的COVID-19相關補助(2023財年相關政府補助:5.7百萬港元)。此外,於報告年度我們增加了對人工智能業務的投資。 董事會建議派發末期股息每股0.82港仙(2023年財政年度:1.00港仙),派息比率為42.86%。末期股息的派付需經股東在即將舉行的股東週年大會中投票通過。 思博系統行政總裁兼執行董事劉偉國先生表示:「縱使營商環境依然充滿挑戰,集團憑藉穩固的客戶基礎及優越的產品、解決方案和服務,能靈活地應對不斷變化的市場環境, 在2024財年仍能錄得穩健的業績。在過去的一個財政年度,兩大核心業務持續增長,同時我們的人工智能業務亦已推出產品,開始帶來收入貢獻。」 業務回顧 資訊科技基礎設施解決方案 資訊科技基礎設施解決方案業務方面,集團認為,企業及機構將繼續進行數字化轉型,市場對資訊科技相關的一站式解決方案需求殷切。其中,鑒於近年網絡安全事件不斷升級,集團致力為客戶部署世界一流的網絡安全解決方案,以保護客戶寶貴的資訊科技資產。值得一提的是,集團正針對自身開發的生成式人工智能(「GenAI」)相關應用,度身打造強大的資訊科技基礎設施,以滿足客戶的不同需求。為迎合市場趨勢和龐大的需求,長遠而言,集團將優先投放資源於網絡安全及GenAI兩個關鍵業務上,致力為客戶提供更具價值、更全面的整體解決方案。 資訊科技基礎設施管理服務 集團預期亞太區市場對資訊科技基礎設施管理服務需求將持續增加,包括為企業及機構客戶提供資訊科技外包、服務台、工作流程自動化服務及硬件保修等。集團計劃將服務擴展至管理專業服務,以進一步擴大集團於管理服務產品的範圍。此專用設施將利用集團服務台中心的現有資源,為客戶將管理服務從端點及設備擴展至網絡系統及服務器主機系統。 集團目前於廣州及吉隆坡設有服務中心,每月服務超過六萬個個案,並且提供七種語言。集團計劃擴張廣州服務台中心的容量,並將其遷至新設施。這將與吉隆坡的服務台中心形成協同效應,有效平衡不同地區的資源,為客戶提供彈性服務,進一步增強滿足客戶多樣化需求的能力。 人工智能業務 人工智能業務方面,集團已為企業及機構客戶成功開發一系列基於雲端或地端大語言模型的GenAI產品。集團的GenAI產品系列,即ChatSeries,涵蓋各種GenAI功能,包括ChatEnquiry、ChatSerivceDesk及ChatMinutes等。該產品系列推出前期,集團收到眾多查詢,反映市場需求熾熱。除此之外,集團去年宣佈與Lenovo香港建立戰略合作夥伴關係,專注於服務中小學市場。事實上,集團已開發SmartSeries系列產品,包括SmartAqua、SmartRetail及SmartHome等,為中小學提供人工智能實驗室設備及相關培訓課程。集團正與Lenovo香港共同推廣SmartSeries人工智能產品。 劉先生總結:「展望未來,我們將一如既往專注發展核心業務,為亞太區的公營及私營領域提供創新及一站式資訊科技解決方案,同時繼續積極推進人工智能產品及解決方案,期望為集團帶來強大增長動力。我們對前景充滿希望,並將以開放、創新的思維,努力開拓更多發展機遇,實現企業的長期可持續發展遠景。」 關於思博系統控股有限公司(股份代號:8319) 思博系統控股有限公司成立於1985年,是一家亞太區領先的資訊科技及創新公司,以「Expert Systems」、 「ServiceOne」和「Expert AI Enabling」品牌運營,擁有約1,000 名資訊科技專業人員,為亞太地區的小型到大型企業及機構客户提供服務。如欲了解更多資訊,請瀏覽:https://www.expertsystems.com.hk/ 新聞垂詢:

