新加坡商Mooreast宣佈開設東錨台灣有限公司，進軍臺灣離岸風電市場

台北，台灣, 2024年6月26日 - (亞太商訊) - 新加坡商Mooreast宣布在台灣設立全資子公司—東錨台灣有限公司Mooreast Taiwan Limited，以擴大其服務範圍並為東北亞離岸風電市場做準備。

作為國際繫泊和錨定專家，Mooreast注意到台灣離岸風電的積極發展，並隨著台灣最近公布的離岸風電浮動式風場示範計畫草案，每個案場規模最大180 MW，對浮式平台繫泊系統的需求潛力巨大。因此，Mooreast決定在台灣設立分公司，並與台灣本地海事經驗豐富的聯達行股份有限公司合作。

Mooreast創辦人兼CEO Mr. Sim提到: “Mooreast已經在全球完成21個浮式風力發電相關項目，並提供超過超過85MW的繫泊設備。Mooreast 團隊對於設立東錨台灣有限公司感到非常振奮，隨著全球持續對應氣候變化，可再生能源勢必繼續成長，台灣在可再生能源的政策與執行是全球有目共睹，Mooreast 在台灣設立據點將能夠把握住浮式離岸風電或浮式太陽能電廠需求不斷增長帶來的機會，同時也將實際執行的經驗與在地供應鏈分享。”

聯達行針對浮式離岸風電協助Mooreast Taiwan在台灣的發展網路及業務推廣， 包含但不限於開發商接觸與業務推廣、在地供應鏈建立、運輸安裝計畫與在地風電情報蒐集等。

聯達行董事長黃齊元表示聯達行跨足再生能源產業，並與國內外業者建立合作夥伴關係並整合國內外資源，提供廠商在地化服務。此次與極少數具有浮式風電關鍵繫泊系統技術的Mooreast合作，共同跨入台灣離岸風電產業，可與台灣的浮式風電供應鏈廠商結合、分享成功經驗。

此次進入台灣市場符合Mooreast的長期轉型目標。作為全球僅有的三家超高乘載力海錨製造商之一，也是唯一一家位於亞洲的製造商，東錨台灣在搶佔離岸風電市場具有得天獨厚的優勢。

東錨臺灣有限公司Mooreast Taiwan Limited於6月25日於台北遠東香格里拉大飯店舉辦開幕茶會，邀請包括官方、產業等各方貴賓一同參與，期待著為台灣浮式離岸風電貢獻一份力量。

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賴詮文

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關於Mooreast:

Mooreast是一家專業的船舶繫泊解決方案供應商，爲海上石油和天然氣、海洋和海上可再生能源行業提供服務。憑藉強大的設計、工程和製造能力，該公司提供包括設計、工程、製造、供應、動員和物流在內的全系列繫泊解決方案，爲繫泊系統和繫泊系統組件提供安裝和調試服務，以及提供索具和重型起重設備。詳細資訊請前往 https://mooreast.com/

關於聯達行：

聯達行股份有限公司有60多年台灣在地海事產業經驗，公司創立初始即致力於資源整合並陸續與世界領導廠牌MAN、MTU、Alstom等合作，客戶遍布公民營機構。目前聯達行正積極與國內外海事業者建立產業策略聯盟，適時適地提供其產品所需之在地化服務，公司近期跨足再生能源產業，包括波浪發電、離岸風電海事工程業務，整合國內海事業界之人才與資源，建立合作夥伴關係。詳細資訊請前往www.liantat.com.tw

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