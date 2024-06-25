富通保險囊括11項企業及2項從業員大奬



香港, 2024年6月25日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司（「富通保險」）於《彭博商業周刊／中文版》「金融機構大奬」及《新城財經台》「大灣區保險業大奬 – 香港站」勇奪十三項殊榮，肯定公司在產品研發、服務創新、營銷策略、優秀團隊、人才培訓與發展、以及社會企業責任的超卓成就。 13個奬項包括： 《彭博商業周刊／中文版》「金融機構大奬2024」 《新城財經台》「大灣區保險業大奬 – 香港及澳門2024」 · 儲蓄計劃傑出大奬 -「匠心 ‧ 傳承」儲蓄壽險計劃 · 危疾保障傑出大奬 -「守護家倍198」危疾保障計劃 · 服務創新傑出大奬 -「匠心 ‧ 傳承」儲蓄壽險計劃 · 年度培訓計劃傑出大奬 · 整合營銷策略（產品／服務）傑出大奬 -「守護家倍198」危疾保障計劃 · 整合營銷策略（公司品牌推廣）傑出大奬 -

「躍在維港#PowerUp」 企業奬項 · 傑出創新產品獎 （壽險-健康）-「守護家倍198」危疾保障計劃 · 傑出財富傳承獎 - 「匠心 ‧ 傳承」儲蓄壽險計劃 · 傑出人才培訓與發展奬 · 傑出整合營銷策略獎 -「守護家倍198」危疾保障計劃 · 傑出社會企業責任獎 從業員奬項 · 非凡保險家族大獎 - 袁永民先生 （高級區域總監）【本年度最高獲獎級別】 · 傑出保險總監大獎 - 邢磊先生（區域總監） 富通保險行政總裁葉文傑表示：「我們接連在兩個大奬中橫掃多個奬項，表現出色，實在有賴各部門同事和前線銷售團隊的共同努力。公司即將更名為周大福人壽，並推出全新品牌，我期望前線後勤繼續並肩前行，竭力為客戶及其摰愛於『生、老、病、傳承』人生旅程中提供個人化匠心設計的產品和專業優質的服務，在持續創造超越保險價值的同時，為公司奪取更多獎項。」 產品服務創新 切合客戶需要 富通保險一直針對客戶需要，提供周全保障，讓他們與家人生活稱心。過去一年推出的「匠心‧傳承」儲蓄壽險計劃及「守護家倍198」危疾保障計劃，在兩個大奬中取得多項產品及服務殊榮，證明悉心設計的產品和創新的服務，不只受市場歡迎，更獲得專業評審的青睞。 着重人才培訓 打造頂尖營銷團隊 透過成立富通金融人才發展中心，富通保險精心打造頂尖的營銷團隊，率先以創新科技包括人工智能結合大數據及虛擬實景等，並針對協助人生規劃師善用集團多元業務體系為客戶提供保險以外的價值，制定個人化的培訓課程，大幅提升培訓效果，協助他們在個人和保險專業上取得成長，為客戶提供專業和適切的服務。高級區域總監袁永民和區域總監邢磊分別取得非凡保險家族大獎及傑出保險總監大獎，不僅彰顯個人和銷售團隊的出色表現，也證明公司在人才培訓和發展方面的卓越成效。 營銷策略創新 推廣成效斐然 富通保險積極善用數碼媒體，結合線上、線下營銷策略，推廣公司品牌及旗艦產品，令市場對公司產品和企業形象認知度大幅提升。公司去年舉辦全港首個「躍在維港#PowerUp」海上遊樂場，透過在大型船隻上搭建彈床、鞦韆等六大遊樂設施，讓公眾在游泳以外仍可置身維港之中，與家人、朋友享受海量快樂，以嶄新視角盡情「打卡」，把公司線下活動與線上社交平台無縫接合，推高流量，並增強與新客戶的連繫和提高客戶黏連度，效果顯著。 為所有持份者創造長遠價值 富通保險作為香港最具規模的壽險公司之一，我們不僅注重自身業務和財政的穩健，更關注客戶、員工、社區和環境的長遠福祉。可持續發展是公司的核心價值，致力在實踐環境、社會及企業管治 (ESG)作出貢獻，為所有持份者創造長遠價值。我們透過舉辦和參與不同義工服務和贊助項目，為社區帶來正面的影響，創造更理想的未來。 重要提示： · 本新聞稿乃資料摘要，僅供參考之用。詳情請參閱有關產品小冊子、宣傳單張及保單文件。有關富通保險「匠心‧ 傳承」儲蓄壽險計劃及「守護家倍198」危疾保障計劃詳情，均以保單合約之條款及細則作準。 · 本新聞稿的產品資料不包含「匠心‧ 傳承」儲蓄壽險計劃及「守護家倍198」危疾保障計劃的完整條款，有關完整條款載於保單文件中。上述「匠心‧ 傳承」儲蓄壽險計劃及「守護家倍198」危疾保障計劃作為獨立保單而無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。敬請務須參閱有關「匠心‧ 傳承」儲蓄壽險計劃及「守護家倍198」危疾保障計劃之主要產品推銷刊物、保單條款及由閣下的持牌保險中介人所陳述之說明文件以全面了解關於以上定義、收費、產品特點、不保事項及賠償給付條件等之詳情及完整條款及細則。 · 如欲查詢，歡迎致電富通保險客戶服務熱線：+852 2866 8898。 · 本新聞稿只適宜於香港分發，不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品，或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法，富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。 關於富通保險有限公司 富通保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富通保險」）為新創建集團有限公司（香港股份代號：659）之全資附屬公司。服務香港逾三十年，富通保險透過與集團多元業務協同，致力成為客戶的人生規劃師，提供全面的生活和終身保障方案，從創富傳承、健康養生到優質生活，照顧個人和家庭不同人生階段的需要。憑藉集團的雄厚財務實力及先進數碼科技，富通保險矢志成為粵港澳大灣區領先的保險公司，創造超越保險以外的共享價值，邁向可持續發展的未來。 傳媒聯絡

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