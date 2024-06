華邦科技公佈2023/2024財年業績

香港, 2024年6月24日 - (亞太商訊) - 華邦科技控股有限公司(上市編號:3638,下稱「華邦科技」或「本集團」)欣然宣佈其截至2024年3月31日止年度(「報告期內」或「年內」)之經審核綜合業績。 縱觀年內,全球經濟增長放緩、貿易鏈路阻滯,地緣政治亦頻生波動,對營商環境帶來挑戰。本集團致力調整業務結構,優化資源配置及架構,有效抵禦市場不利影響,同時財務結構優化成效顯著,於年內錄得喜人業績。年內,本集團錄得總收益約為35,711萬港元,較去年同期約45,657萬港元減少約21.8%。本公司擁有人應佔年度利潤約1,476萬港元,與去年本公司擁有人應佔年度虧損約12,761萬港元比較,成功實現扭虧為盈,主要受惠於本集團整體毛利增加、應收賬款的信貸虧損撥備減少、應收貸款的預期信貸虧損撥回,及本年度無商譽減值虧損等因素。 年內,本集團立足於電腦及電子產品貿易業務、食品貿易業務,同時優化業務佈局以探索多元業務商機,於報告期內重點佈局及拓展金融服務業務,有效減緩市場對集團營運的壓力。 電腦及電子產品貿易業務方面,受主要經濟體加息、貿易爭端持續及地緣政治局勢緊張等多項因素影響,本集團經營所在的整體貿易環境面臨着較大挑戰。年內錄得收入約24,884萬港元,較去年同期之42,632萬港元有所减少。本集團將繼續緊貼市場行情,探尋新技術及業務模式,以把握全球技術應用發展推動電子配件需求升的機遇。 食品貿易業務方面,本集團主要銷售高端冷凍三文魚為首的優質環球海產、冰鮮及冷凍肉類、家禽、速凍食品、罐頭及各式酒水,年內錄得收入約10,700萬港元,較去年同期之約2,489萬港元大增約8,211萬港元,增幅高達329.9%,主要受惠於較早前成功收購正味國際食品有限公司及嶺進國際食品有限公司之100%股權,有效加速業務分部擴張。有鑑於後疫情時代消費者對健康食品的關注度上升,加上食品產量及價格受環境及運輸影響而波動持續,本集團將密切關注市場變化,並將適時調整業務供應鏈及品控管理策略,以維持業務長足發展。 金融服務業務方面,本集團於年內積極採取前瞻性戰略佈局,帶動業務重心向極具競爭力及發展潛力的方向轉變,為集團培育新的業績增長引擎。年內,本集團對保險經紀業務進行財務投資,以多元化業務抵禦市場波動之影響,維持集團的競爭力;同時,為實現成爲一個富有競爭力的、全面的資產管理和金融服務平台的目標,本集團通過內部組織架構的重組,平衡佈局家族辦公室、資產管理、證券、借貸、投資移民、國際教育、地產投資及大灣區發展研究院等,並優化各業務間的資源策略,為未來業務發展協同發展奠定基礎。尤其在香港特區政府發展家族辦公室業務的號召下,本集團積極響應發展大勢,在年內逐步增加家族辦公室業務的全面優化措施,提供更精專的工作,包括財富管理、投資諮詢、稅務規劃、資產配置、風險管控、遺產規劃等,旨在擴大客戶覆蓋率及客戶粘性,藉此多元化本集團業務,進一步提升本集團的營收水平和競爭優勢。 華邦科技控股有限公司執行董事及首席執行官陳永森先生表示:「本集團於年內通過靈活的業務調整成功應對營商環境調整,實現扭虧為盈,我們深感振奮,亦衷心感謝所有投資者、客戶、股東及全體員工攜手前行,共克時艱。本集團一直積極探尋潛力業務,致力全面多元化佈局帶動業績正向發展,亦感恩市場機遇再臨—港府持續提振經濟措施,包括推動香港家族辦公室之蓬勃生態圈,助力本集團向金融服務業務順勢佈局。展望未來,本集團將緊跟市場風口,加速發展家族辦公室等金融業務領域的業務,以更專業、更多元的實力為客戶提供全面的資產管理和財富增值服務,致力成為香港最具競爭力的資產管理和金融服務平台之一。同時,本集團將持續審時度勢、靈活調整業務構架和資源配置,把握機遇提升業務實力和業績收入,為投資者、客戶及股東創造卓越價值。」 有關華邦科技控股有限公司(股份代號:3638.HK) 華邦科技控股有限公司(股份代號:3638.HK)是一家從事多元化業務的企業集團,業務範圍涵蓋金融及專業服務、電子產品貿易及食品供應鏈等。 本集團的金融業務網路更已遍及大中華以至亞太其他國家,旗下家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢,與全球首屈一指的金融服務機構合作,提供資產管理、財富管理及專業服務綜合解決方案。集團旗下子公司已取得證監會的註冊機構牌照,聯營公司亦已取得保監會及積金局中介人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台,為客戶提供全方位的金融及專業服務。 此新聞稿由金融公關(香港)有限公司代表華邦科技控股有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡:

