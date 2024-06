Monday, 24 June 2024, 10:23 HKT/SGT Share: 寶尊電商戰略轉型穩步推進 第二增長曲線雛形已現 來源:香港經濟日報

香港, 2024年6月24日 - (亞太商訊) - 中國品牌電商服務行業的寶尊電商 (09991,BZUN.US)自2023年踏上戰略轉型之旅,推出寶尊電商(BEC),寶尊品牌管理(BBM)和寶尊國際(BZI)三大業務板塊。日前公司公佈截至第一季度的經營業績,旗下電商業務、品牌管理業務板塊均錄得穩健發展,向市場傳達出積極信號。 財報顯示,寶尊電商2024年第一季度淨收入20億元(人民幣,下同),同比增長5%。其中服務收入12.7億元,同比增長4%。產品銷售收入707.5百萬元,其中品牌管理業務產品銷售收入達312.9百萬元。盈利指標亦不斷優化,期內經營現金流進一步好轉,較去年同期提升1.3億,虧損亦從去年同期的8,350萬元大幅收窄至6,660萬元。財務上的健康發展,得益於公司對轉型戰略的高效執行,三大業務在過去一年齊頭並進,均呈現向上趨勢。 品牌管理發展勢頭強勁 2023年2月,寶尊完成收購Gap大中華區業務,品牌管理業務從此開啟新篇章。收購完成後,公司開始對Gap中國進行大刀闊斧的改革,在產品、門店、營銷、中後端全面發力,並實施本土化策略,推動Gap中國的品牌力全面升級。 過去一年,公司推出諸多植地中國的產品和市場活動,同時加大各類社交媒體平台的廣泛曝光,並引進全新的品牌主理人,吸引大量消費者關注。門店方面,於2023年新開設10家門店,新店坪效顯著增長。公司另計劃今年二季度開設5家GAP新店,持續優化店鋪表現和客戶體驗。中後端方面,公司成功推出Gap中國全渠道零售運營平台(ROP),實現實時化銷售管理,提高銷售效率和庫存周轉率,為Gap數字化轉型奠定堅實基礎。供應鏈方面,公司亦為Gap中國搭建了本土化的供應鏈系統,實現快速響應,使得產品供應更加快捷和高效。 此外,公司亦在去年從ABG(Authentic Brands Group)集團收購了Hunter大中華區和東南亞地區的相關知識產權,同時積極佈局東南亞市場,計劃2024年6月在新加坡開設全新門店,逐步推出Hunter標誌性產品。品牌管理與寶尊國際兩大板塊業務協同發展,共同探索新的增長曲線。 核心電商板塊穩步向好 電商業務依舊是寶尊的核心業務,一季度,寶尊電商板塊經營現金流實現自2019年以來首次轉正,體現電商板塊穩健向好的發展趨勢。 儘管當前宏觀環境仍存不確定性,寶尊通過不斷優化現有經銷業務,並引入總代經銷業務,持續打磨高質量經銷能力。現階段,寶尊正與多個中型國際品牌探索全國獨家代理的全控盤數字化經銷業務模式,以充分發揮其數字化實力與豐富的零售經驗,為品牌量身打造全方位的走向市場策略。目前,已有加拿大知名時尚品牌ALDO、美國知名高端家用電器品牌必勝(Bissell)和法國美妝護膚品牌NUXE等若干品牌已推進落地。 作為寶尊核心能力之一的全渠道能力亦得到進一步深化。今年一季度,除在傳統電商平台幫助品牌開設新店外,寶尊亦於抖音、得物、小紅書等新興渠道開設20餘家品牌新店鋪,保持緊跟行業發展趨勢,滿足消費者多樣需求。於今年3月完成收購抖音服飾鞋靴賽道頭部服務商洛氪迅(Location)後,寶尊直播業務發展迅速,進一步為全渠道佈局注入新動能。公司連續9年蟬聯天貓全域六星生態夥伴、京東京卓越獎項、騰訊智慧零售年度服務商標杆,以及抖音2023年奢品高潛服務商,亦證明了寶尊在全渠道戰略佈局中取得的成績。 值得一提的是,寶尊亦在科技上不斷進行創新,全方位賦能公司的業務增長。過去一年,寶尊積極探索AIGC技術在零售和電商領域的應用,並靈活運用在企業運營的各項場景。例如,公司與微軟、OpenAI等建立戰略合作夥伴關係,推出了Baozun GPT,目前已有超過3,000名寶尊員工在日常工作中使用,大大提高了日常運營的效率。此外,寶尊的技術實力亦得到國際權威機構的認可,日前,寶尊作為亞洲區域內唯一入選者被Gartner選入其2024年分佈式訂單管理系統市場指南之中,一同入選的公司還包括了甲骨文、SAP、IBM等全球零售服務行業裡的頂尖公司。憑藉在戰略轉型上的穩健執行和不斷精進的科技實力,寶尊第二增長曲線的雛形已現,未來表現值得期待。



