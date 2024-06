Friday, 21 June 2024, 16:50 HKT/SGT Share:

來源 NEXX NEXX正式引入長江實業集團成為股東 推動物流行業的智慧化發展

香港, 2024年6月21日 - (亞太商訊) - 智慧物流科技公司NEXX今日正式宣布,已成功引入長江實業集團有限公司(簡稱「長實」)成為其股東,兩方將尋求共同推動物流行業的智慧化發展。 長江實業集團有限公司為具領導地位跨國企業,以推動業務長期持續發展及增長為目標,一直致力強化地產本業,並貫徹環球審慎投資策略以加強固定收入基礎。 同屬長江集團的長江和記實業,是香港交易所主板其中一家最大的上市公司,集團經營四項核心業務,計有港口及相關服務、基建、電訊及零售(屈臣氏集團)。 透過重塑物流行業高質量運營模式,NEXX為企業和物流用家提供更靈活、更具成本效益和可擴展的庫存解決方案,幫助他們節省成本,提高運營效率和準確性。是次引入長實為股東,標誌著NEXX的發展里程碑,NEXX將加大投入到物流人工智能研發,積極佈局全球市場,鞏固其在智慧物流領域的競爭地位。 關於NEXX: NEXX是首個以物流大模型為核心提供iWaaS(intelligent Warehouse as a Service智慧倉儲即服務)的智慧物流科技平台。 傳媒垂詢: Ms. Crystal Yip Ms. Chelsie Tam 電話:9587 3234 / 3461 3661 電話:6094 3336 / 3461 3750 電郵: crystalyip@nexx-global.com 電郵: chelsietam@nexx-global.com



