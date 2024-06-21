NEXX正式引入長江實業集團成為股東

香港, 2024年6月21日 - (亞太商訊) - 智慧物流科技公司NEXX今日正式宣布，已成功引入長江實業集團有限公司（簡稱「長實」）成為其股東，兩方將尋求共同推動物流行業的智慧化發展。

長江實業集團有限公司為具領導地位跨國企業，以推動業務長期持續發展及增長為目標，一直致力強化地產本業，並貫徹環球審慎投資策略以加強固定收入基礎。

同屬長江集團的長江和記實業，是香港交易所主板其中一家最大的上市公司，集團經營四項核心業務，計有港口及相關服務、基建、電訊及零售(屈臣氏集團)。

透過重塑物流行業高質量運營模式，NEXX為企業和物流用家提供更靈活、更具成本效益和可擴展的庫存解決方案，幫助他們節省成本，提高運營效率和準確性。是次引入長實為股東，標誌著NEXX的發展里程碑，NEXX將加大投入到物流人工智能研發，積極佈局全球市場，鞏固其在智慧物流領域的競爭地位。

關於NEXX：

NEXX是首個以物流大模型為核心提供iWaaS（intelligent Warehouse as a Service智慧倉儲即服務）的智慧物流科技平台。

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