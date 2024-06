香港建造業在2024年維持穩定增長

Friday, 21 June 2024, 14:00 HKT/SGT Share:

香港, 2024年6月21日 - (亞太商訊) - 根據全球專業服務公司特納唐遜 (Turner & Townsend) 最新的香港市場情報報告,新冠肺炎疫情過後,經濟持續改善,香港建造業在2024 年將維持穩定增長。 報告強調了一系列重要的公共和私人發展項目,重點放在住屋、公共基礎設施和技術投資。例如正在籌劃中的鐵路項目,旨在為大灣區(GBA)帶來交通便利,提高旅遊和貨運的連接性和增加運輸選擇。 特納唐遜預計,香港的本地生產總值 (GDP) 會保持增長勢頭,繼 2023 年錄得 3.2% 的增長,2024料維持 2.5%至 3.5% 的升幅。由於預計今年私營機構發展和公共項目支出減少,香港建造業招標價格預計在 2024 年上升 2.0%,相對 2023 年為 4.0%,2022 年為 3.0%,2022 年為 5.0%。 港幣強勢加上香港對中國大陸建築材料需求減少,今年的材料成本將呈下降趨勢。 從2022年12月至2023年12月,鍍鋅低碳鋼板的價格下降了18.3%,沙價下降了4.1%,碎石下降了8.3%。高強度鋼筋下降 7.3%,波特蘭水泥微增 0.9%,鋸材硬木價格則不變。 材料成本波動繼續對香港建造業構成挑戰,因為現有技術工人短缺、勞動力成本上升和建築成本高昂繼續阻礙香港建造業增長。 香港政府致力於土地開發和房屋發展,目標在2033-34年之前提供44萬個住屋單位,公共房屋和私人房屋的比例為70:30。 報告亦肯定政府2024-25年財政預算案對建造業的支持。財政預算案反映政府對建造業長期投資的決心,其中基本工程支出預計高達900 億港元,主要是透過「粵港大灣區鐵路」等項目,加強大灣區內的基礎設施互聯互通。 創新科技仍是政府的發展重點,成立香港微電子研發院(HKMSRDI)和數碼港 (Cyberport)第五期工程為今年的重要投資項目。另外,發展局 (DEVB) 成立了一個督導委員會,以推動業界使用組裝合成(MiC),並研究投資MiC供應鏈的可能性,期望促進建造業的創新力和生產力。 政府推行各項措施,並配合數字化經濟發展委員會 (DEDC) 的建議,在現有數字基礎建設增加 79,000 平方米的總建築面積,旨在加快信息技術行業的發展。 特納唐遜香港及澳門地區董事和策略領導張家寶表示: 「建造業成為香港經濟的重要支柱,有賴政府的決心和大力支持。財政預算案重點關注基礎設施的支出,再次肯定了政府對發展的抱負。政府為重要基建項目重新排序,並運用較新的融資模式,這些可見於北部都會區項目和運輸基礎設施擴建工程。在項目交付上,政府在提高效率和成本意識方面的能力變得更為重要。 總體而言,考慮到當前的宏觀經濟因素,建造業市場已朝向穩定但經濟形勢維持審慎。隨著香港的建設項目變得越具規模和更趨複雜,謹慎控制成本及有效項目管理,在評估和執行最合適的項目交付模式時變得越來越重要,這方可達到按時完工並取得項目成果、確保節省採購成本,亦為企業和香港在快速發展的建築環境下帶來持久價值。」 關於特納唐遜 特納唐遜是一家全球性的專業服務公司,在48個國家擁有超過10,000名員工。我們與房地產、基礎設施及自然資源業務的客戶合作,專門從事大型項目、專案管理、成本和商業管理、淨零和數碼解決方案。 我們的主要股權人為全球最大的商業房地產服務和投資公司世邦魏理仕集團(CBRE Group,Inc.),我們的合夥人則持有重要的少數股權。特納唐遜和世邦魏理仕攜手合作,為全球客戶提供優質的市場企業方案、項目及成本管理服務。 我們熱衷於創造與眾不同的價值,致力打造一個綠色、包容和富有成效的世界。 www.turnerandtownsend.com 編者註: 請瀏覽特納唐遜網站查閱完整報告: https://www.turnerandtownsend.com/en/perspectives/hong-kong-market-intelligence-strategising-for-growth-and-economic-resilience/?utm_source=pr&utm_medium=media&utm_campaign=mi&utm_content=hkmi_1 欲了解更多資訊,請聯絡:

