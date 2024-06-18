健倍苗苗公佈二零二四財年全年業績



業績亮點 收益按年上升24.6%至6.5億港元

經調整權益持有人應佔溢利*增長149.5%至1.3億港元

董事會建議派發末期股息每股4.05港仙

三大產品組合均實現良好增長勢頭

旗艦品牌保濟丸及何濟公銷售錄得大幅增長

中國跨境電商業務在多個平台持續增長 香港, 2024年6月18日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「公司」；股份代號：2161，連同其附屬公司統稱「集團」）為香港品牌保健品的領先營銷商及分銷商，集團今天公佈截至二零二四年三月三十一日止年度（「二零二四財年」或「報告期」）的全年業績。 報告期內，集團品牌醫療保健業務總收益錄得 6.5億港元，大幅增長24.6％。集團的毛利較去年同期增長64.5%至3.4億港元。經調整權益持有人應佔溢利*顯著增加149.5％至1.3億港元，主要由於零售市場氣氛整體改善，以及品牌藥類別主要品牌的營銷策略，尤其是保濟丸及何濟公。 董事會建議派發末期股息每股4.05港仙。包括已派付的中期股息每股3.45港仙，二零二四財年的股息總額為每股7.5港仙。 有效的品牌策略推動卓越表現 品牌藥分部的銷售收益顯著上升53.3％，主要受惠於何濟公產品的出色表現。何濟公是止痛退燒藥非處方類別中家喻戶曉的品牌。憑藉著有效的品牌市場策略，加上有效的銷售平台管理，帶動何濟公銷售額大幅上升。其品牌明星張敬軒先生主演的全新電視廣告活動亮相後，獲得觀眾熱烈反響。「信軒公，用何濟公」創意活動在各社群媒體平台獲得大量瀏覽及點讚，成為城中熱話，大幅提升品牌在香港的知名度。 品牌中藥業務收益整體增長7.3%，主要得益於保濟丸的可觀增長及集團的濃縮中藥顆粒業務持續增長。於報告期内，為持續鞏固其在腸胃科中藥領域的領導地位並吸引較年輕一族，保濟丸發佈名為「保濟菀腸胃歌」的新廣告。該廣告由著名唱作人兼音樂人王菀之女士以其悠揚的歌聲，重新演繹經典廣告歌「快食保濟丸」。朗朗上口的歌詞引起觀眾共鳴，喚起他們兒時的回憶，為品牌注入新活力。 跨境電子商務持續發展 跨境電子商務業務保持增長，持續為本集團貢獻溢利，主要受自主品牌何濟公及保濟丸的旺盛需求以及醫療器械及美容產品分部的強勁表現所帶動。集團的天貓何濟公海外旗艦店已於二零二三年第四季度推出，旨在提升品牌形象及知名度，同時擴大集團於中國內地的消費群體。 健倍苗苗行政總裁黃一偉先生表示：「於二零二四年財年，香港零售顯著復甦，健倍苗苗憑藉策略敏銳性及强勁地執行力，成功把握增長機遇。展望未來，我們會沉著應對醫療保健領域重塑傳統的趨勢。我們會繼續將卓越營運、生產力及股東價值置於首位，擴闊銷售平台及區域據點。我們旨在利用值得信賴的品牌醫療保健品協助消費者更妥善管理健康，貫徹推動我們的使命。」 有關健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代號：2161） 健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景，秉承產品功效和品質至上的優良傳統，在行業內定位獨特，致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商，集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品，包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品，其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「德國秀碧除疤膏」、「美德瑪寶兒除疤啫喱」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」、「十靈油」及「鎮痛霸祛風活絡油」等家喻戶曉的傳統品牌。而自2021年 5月27日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。有關集團詳情，請流覽：www.jbmhealthcare.com.hk



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