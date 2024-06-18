三一重機及三一中富香港 「服務萬里行」香港站活動圓滿舉辦

香港, 2024年6月18日 - (亞太商訊) - 延續十五載的三一重機「服務萬里行」香港站活動日前在三一中富香港維修服務倉（元朗屏廈路273號）正式啟動。三一集團重機事業部董事長陳家元先生、副總經理徐慶偉先生一行，在三一中富香港董事總經理周劍奇女士攜公司員工陪同下，見證了這激動人心的啟動儀式，現場共超過60人參加。

活動開始，禮炮齊鳴，在進行剪綵環節後，三一中富香港常務副總經理林冠華先生帶領服務團隊齊聲高喊服務承諾：「一切為了客戶，服務創造價值。」之後，三一中富香港的服務車輛有序駛出倉庫，象徵服務團隊一如既往為客戶保駕護航。

「服務萬里行」活動將走訪國內外數個重點區域，以產品升級與服務客戶為宗旨，開展產品指導、技能培訓、客戶需求收集等一系列活動，充分運用三一服務數位化平台「易維訊」聚焦智能服務，提供更多設備服務模式，優化服務新體驗，切實解決客戶痛點，為客戶創造更大利益，讓客戶關愛無處不在。

三一集團重機事業部董事長陳家元先生在致詞中表示：「三一中富香港在香港市場耕耘多年，為整個三一集團做出了有目共睹的貢獻。如今三一設備的產品力已與國際知名品牌並肩而立，甚至在各方面實現了超越。我們的服務也要被賦予更多的價值，優質的服務是三一的核心競爭力，在此要求全體服務將士貫徹『一切為了客戶』的服務宗旨，以『解決客戶痛點，創造更大價值』為目標，堅決執行集團董事長梁穩根先生『用偏執的態度，窮盡一切手段，將服務做到無以復加的地步』的服務要求。」

三一集團有限公司（旗下擁有三一重工(SH,600031)、三一國際(HK,00631)、三一重能(SH,688349)三家上市公司）始創於1989年。自成立以來，秉持「創建一流企業，造就一流人才，做出一流貢獻」的企業願景，打造了業內知名的「三一」品牌。 三一的使命，是「品質改變世界」，即以極高品質的產品和服務改變中國產品的世界形象。 目前三一正在實施三大戰略：全球化，數智化，低碳化。

三一中富香港機械有限公司，是三一集團在香港設立的子公司，立足於香港已經25年，參與了香港國際金融中心、香港環球貿易廣場、機場第三跑道等香港一系列標誌性工程建設方案。公司目前擁有工程機械租賃和銷售兩大業務板塊，全方位經營三一集團工程機械設備，貫徹著「一小時到達、一天更換易損件、一周更換非標件」的服務理念，為三一集團在香港的各種工程機械設備提供配件與維修服務。

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