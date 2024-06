Tuesday, 18 June 2024, 09:28 HKT/SGT Share: 上海機電:收購上海集優將形成優勢互補 助力提升股東回報

香港, 2024年6月18日 - (亞太商訊) - 5月15日,上海機電股份有限公司(以下簡稱“上海機電”或“公司”,600835.SH)披露了《上海機電股份有限公司關聯交易公告》。公告顯示,上海機電擬以現金方式收購上海集優100%股權,交易完成後,上海集優將成為上海機電全資子公司,本次交易構成上海機電關聯交易。 根據定價原則,截至2023年12月31日,上海集優100%股權的評估值為人民幣53.18億元。經交易各方友好協商,上海集優100%股權的交易價格為人民幣53.18億元,最終交易價格以經國資有權部門備案的評估值為准。 本次交易的全體交易對方上海電氣、電氣香港、電氣集團香港共同作為業績承諾方就標的公司業績向公司作出業績補償承諾,在業績承諾期內(2024年至2026年),上海集優累計實現約人民幣10.59億元淨利潤。於2024年度、2025年度、2026年度,當期承諾淨利潤數分別約為人民幣2.55億元、3.52億元、4.52億元。 據悉,上海集優是上海電氣(601727.SH)旗下專業從事工業基礎件、關鍵零部件製造和服務的產業集團,擁有葉片、軸承、工具、工業緊固件、汽車緊固件五大業務板塊。經過多年發展,上海集優的業務佈局已超過10個國家、產品遠銷全球70餘個國家和地區,是國內中高端基礎件進口替代的主力軍。 上海機電表示,依託上海集優下屬產業板塊的行業地位及競爭優勢,收購上海集優將進一步夯實公司工業基礎件“專精特新”產業平台的戰略定位。本次交易完成後,公司“專精特新”業務收入占比將大幅提升,較交易前占比提升約30%,業務結構得到有效優化。並將充分發揮上市公司資本平台屬性以及上海集優在工業基礎件、關鍵零部件領域的優勢地位,讓公司目標市場從以商業使用者為主,向工、商業用戶並重轉型,發展空間得到有效提升。 同時,本次交易完成後,上海機電的資產規模和經營規模將大幅提升,有助於公司優化調整產業結構,增強抗風險能力,提升市場競爭力。收購完成後,公司營業收入規模以及盈利能力均得到有效提升,相較本次交易前,2023年和2022年度公司營業收入增幅分別達到42.93%和38.09%,每股收益增幅分別為23.47%和35.42%。憑藉較為齊全的產品種類以及較大的經營規模,上海機電將成為全球最大的綜合性工業基礎件產業集團之一。 還值得一提的是,收購上海集優,將有助於提升上海機電股東回報,維護公司股東利益。2023年度,公司現金分紅比例為45%,系2015年以來最高分紅比例,本次交易完成後,隨著每股收益的增厚,每股現金紅利亦會相應增長。此外,公司還將積極研究市場政策、參考近期市場案例,採取不限於回購股份等措施,進一步提升股東回報。 可以預期,隨著本次收購上海集優關聯交易的向前推進,上海機電將聚焦雙方共性下游市場,提升產品整體性能,同時拓展共同客戶和服務,提升客戶粘性、提高服務價值,並提升公司的數位化、智慧化協同互補,促進雙方優質資源分享,進而提升整體實力與經營業績,為股東和投資者創造更多價值。



