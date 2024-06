Friday, 14 June 2024, 14:10 HKT/SGT Share: 與「魁隆」背後的數字王國合作,巨星傳奇IP業務進一步押寶千億AIGC賽道 2024年6月14日 來源:界面/記者李勳

香港, 2024年6月14日 - (亞太商訊) - 巨星傳奇(6683.HK)於近日發佈公告稱,與數字王國(547.HK)達成合作,將共同成立合資公司,聚焦「IP+AIGC」業務,並在全球範圍內實現商業化。基於此次合作,巨星傳奇將有望嫁接數字王國頂級荷里活視效及虛擬人技術,創造更多數字內容資產;同時合資公司還將為巨星傳奇創建由AI驅動的媒體娛樂內容創作數字版權庫,為IP矩陣儲備實現數位化進階。 而巨星傳奇選擇在此時與數字王國合作,背後深意該如何解讀? AIGC浪潮方興未艾,入局是大勢所趨 隨著人工智慧技術的快速發展,又經歷了ChatGPT、Midjourney、文心一言、Kimi等相關產品的火爆出圈,AIGC逐漸成為市場關注和投資的焦點。中商產業研究院預測,全球AIGC市場規模將由2020年的13億元增至2027年的1275億元,複合年增長率達89.7%,具備廣闊的增量空間。 業內普遍認為,AIGC方興未艾,規模化應用有望加速落地。IT調研與諮詢服務公司Gartner就曾在2022年對此給出過積極預測,指出AIGC具備的廣闊應用場景和較大需求空間,吸引了大量資本和技術投入,2-5年內AIGC有望實現在業務中的規模化應用。 一個共識是,通過AIGC方式輔助創意生成打造內容輸出將有望加速企業在競爭激烈的市場中迅速出圈。 筆者猜測,這也是巨星傳奇入局AIGC的真正原因。事實上,此次合作並不是巨星傳奇在AIGC的首次嘗試,此前巨星傳奇就曾為周杰倫和劉畊宏打造了數智人「周同學」和「劉教練」,其中「周同學」數智人更是被授權給中國移動成為其旗下三個業務的代言人,亦是首個以公眾人物的官方數智人作為代言人,並與周杰倫共同演繹了首支元宇宙先導片《次元拓》,貢獻了一場數實交互的視覺盛宴;「劉教練」數智人則受邀與劉畊宏一起作為嘉賓,登上了中國移動動感地帶音樂盛典,宣揚「全民健身」理念,推廣更健康、更快樂的生活方式。 而誕生於荷里活的數字王國則是一家以視覺特效起家的公司,並自2016年迅速打開中國市場。根據公開資料,數字王國擁有自主研發的虛擬人技術,曾參與製作《復仇者聯盟》系列、《怪奇物語》第四季、《鐵達尼號》、《美夢成真》和《奇幻逆緣》等數百部影視作品的視效,並打造了中國首位全即時化虛擬偶像「勝男」,還參與構建了王菲「幻樂一場」演唱會的虛擬現實直播,在數字資產以及AIGC技術上具備雙重領先地位。 在業內人士看來,巨星傳奇此時選擇與數字王國合作,顯然是要進一步提升自身在內容上的打造能力,挖掘IP被廣泛應用於不同場景的可能性,從而拓寬IP業務的邊際,讓IP的商業價值潛力得到進一步釋放。 AIGC市場應用場景廣泛,輔助IP勢能進一步提高 易觀分析指出,人工智慧在文娛和創意產業具備廣泛的應用場景,可以持續賦能遊戲、音樂、影視動漫、數智人、元宇宙等相關產業,釋放和升級相關產業的內容生產力。 結合具體應用場景來看,AIGC可以在產品立項環節給出針對性的分析,從而提升內容生產效率,壓縮內容製作週期,控制生產成本;AIGC可以在內容創作創新環節,輔助創意素材的生成,為內容生產者提供靈感與方向,從而提升內容創作的品質;AIGC還可以在與用戶互動環節中,基於海量數據精准推薦並生成更多個性化內容,憑藉對用戶的瞭解創新用戶交互形式,從而提高用戶體驗等。 而作為一家在IP領域底蘊深厚的公司,在與數字王國達成合作後,巨星傳奇有望將後者在技術和數字資產上的優勢,深度運用於自身IP的打造和相關內容的創作上,拓展到諸如虛擬IP、元宇宙、直播、演唱會、視頻彩鈴等多元化的場景應用上。 在AIGC浪潮的推動下,巨星傳奇與數字王國的合作將啟動內容創作的活力,提升整個文娛產業的工業化製作水準。巨星傳奇也將釋放自身在內容生產上的效能,提高內容創作的品質,從而極大地提升IP及內容價值,為自身業務的增長帶來更大的想像空間。



