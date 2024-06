Friday, 14 June 2024, 10:17 HKT/SGT Share: 智駕科技頭部企業地平線赴港上市 致力於提高駕駛安全性和體驗感

香港, 2024年6月14日 - (亞太商訊) - 近年來智能汽車正加速駛入行業發展的快車道,消費者對可增强駕駛安全性和體驗感的智能化功能的需求也逐年增加。3月26日,内地拥有专有软硬件技術的乘用车高級輔助驾驶(ADAS)和高階自動駕駛(AD)解决方案的供应商——地平線正式啟動IPO計劃,向港交所遞交了A1招股書,高盛、摩根士丹利和中信建投國際擔任聯席保薦人。 軟硬件協同助力脫穎而出 業績表現持續增長 招股書顯示,地平線的解決方案整合了領先的算法、專用的軟件和先進的處理硬件,能夠為高級輔助和高階自動駕駛提供核心技術,從而提升駕駛員和乘客的安全性和體驗感。根據灼識諮詢的資料,自2021年大規模量產解決方案起,按年度裝機量計算,地平線是首家且每年均為最大的提供前裝量產ADAS和AD解決方案的中國公司。 地平線所提供的智能駕駛解決方案可以滿足從主流高級輔助駕駛到高階自動駕駛的不同需求。其中,Horizon Matrix Mono為主動安全ADAS方案,旨在提高日常駕駛的安全性及舒適性;Horizon Matrix Pilot為高速自動領航(NOA)解決方案,能完成更高階的駕駛任務,如自動上/下匝道、自動變道、高速公路自動駕駛等,可提升消費者尤其是長途通勤時的駕乘體驗。Horizon Matrix SuperDrive旨在於所有城市、高速公路和泊車場境中實現流暢和擬人的自動駕駛功能。 憑藉靈活及可擴展的業務模式,地平線的營收和毛利均呈現持續增長的態勢。2021年至2023年,公司的收入分別為人民幣4.67億元、人民幣9.06億元及人民幣15.52億元,收入複合年增長率為82.3%。同期毛利分別為人民幣3.31億元、人民幣6.28億元及人民幣10.94億元,毛利率穩定在70.9%、69.3%及70.5%。 解決方案已獲24家車企采用 商業化成績不俗 招股書顯示,地平線先後獲得多家知名公司及機構的投資,其中包括上汽、大眾CARIAD、比亞迪等知名車企。值得一提的是,2022年,地平線宣佈與大眾汽車集團旗下軟件公司CARIAD進行戰略合作,2023年,雙方的合營公司酷睿程正式成立,其產品將應用於在中國銷售的大衆汽車,這也充分證明了頭部國際車企對地平線的認可。 從2021年大規模量產解決方案起,地平線的商業成績亮眼。截至目前,地平線軟硬一體的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案已獲得24家車企(31個車企品牌)采用,裝備於超過230款車型。所有十大中國車企均已選擇公司的解決方案用於彼等乘用車型的量產。僅在2023年,地平線就獲得了超過100款新車型定點。這充分證明,過去三年地平線充分抓住行業的巨大發展機會,業務實現顯著的規模性增長,商業化能力持續提升。 賦能智能駕駛 讓人類生活更安全、更美好 從行業角度而言,得益於近年來智能汽車技術的飛速發展、商業化進程的推進、以及消費者需求的高漲,智能駕駛功能在當今汽車行業中日益普及,甚至不可或缺。2023年中國智能汽車在乘用車市場的滲透率達到57.1%。與此同時,地平線等行業參與者仍不懈努力,致力於推動智能駕駛功能更廣泛地量產落地,讓消費者擁有更安全、便捷、舒適的駕駛體驗。 作為智能駕駛領域的頭部企業,地平線在業務模式、產品技術、本土經驗及開放服務等核心驅動力方面優勢兼備,有望充分受惠於智能駕駛市場前景向好,持續擴大市場份額和品牌知名度,助力加速智能駕駛的升級與普惠,最終實現讓每一輛乘用車都搭載其智能駕駛解決方案的企業願景。



