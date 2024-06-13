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  • Thursday, June 13, 2024
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Wednesday, 12 June 2024, 16:00 HKT/SGT
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將軍澳中心「新基建著數賞」　五大期間限定優惠　勁送超過HK$11,000回贈
祝賀全新入境事務大樓6.11正式投入服務　迎接區內新增上班族及換領證件人士
雲集111個激筍優惠獨家貨品免費送出 全方面覆蓋餐飲、影音家電及珠寶鐘錶　
消費同時賺分賺獎賞 最低消費滿HK$150即送HK$20餐飲券及小禮品

香港, 2024年6月12日 - (亞太商訊) - 為迎接將軍澳入境事務大樓於6月11日（星期二）正式開幕，將軍澳中心隆重推出一系列精彩購物優惠多重賞，同時歡迎遠道而來將軍澳的上班一族和領證人士，齊齊盡享集食、買、賞於一身的驚喜大優惠！由即日起至7月31日，將軍澳中心將推出「新基建著數賞」，打造五大期間限定優惠，包括「上班族放飯賞」、「齊來領證消費賞」、「星級購物賞（嫁娶篇）」、「消費著數賞」及「小紅書打卡有賞」， The Point會員消費滿指定金額，即有機會獲贈豐富獎賞，合共高達 HK$11,000的電子贈券回贈，當中包括影音、珠寶、餐飲電子贈券，更有超市現金券等等！消費同時賺取積分及換領驚喜獎賞，最低消費只需 HK$150就有機會換領，萬勿錯過！

圖片下載連結：https://shorturl.at/cbc5s

全新入境事務大樓落戶將軍澳　上班一族及換領證件人士必記兩項優惠

全新入境事務大樓將於6月11日起投入服務，屆時將軍澳區將有大量上班族及一眾換領證件的人士到訪！作為毗鄰的將軍澳中心已準備就緒，精心打造「上班族放飯賞」及「齊來領證消費賞」兩項精選優惠，誓必令將軍澳中心成為他們用餐購物的必到熱點！

  • 【上班族放飯賞】：The Point會員只需關注將軍澳中心小紅書， 並即日以電子貨幣單一消費滿HK$150，即送HK$20將軍澳中心餐飲電子贈券及禮品，為辛勞上班族打氣，食飯放工都特別精神爽利！

「上班族放飯賞」
The Point會員只需關注小紅書，並於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲下列獎賞同時賺取積分。
推廣日期 : 即日至7月31日(換完即止)
換領時間: 1pm-10pm
換領地點: 將軍澳中心L1換領專櫃 (燒肉男對出)
詳情:
即日電子消費 : 單一消費滿HK$150及關注將軍澳中心小紅書
獎賞 : 送HK$20將軍澳中心商場電子贈券+禮品(總名額：300)

  • 【齊來領證消費賞】：至於前往入境事務大樓領證件的朋友一樣有賞！The Point 會員同樣只需出示由入境事務處發出的做證／領證紀錄、關注將軍澳中心小紅書，並即日以電子貨幣消費滿HK$600或HK$1,000，即可分別獲贈HK$40或 HK$70的餐飲電子贈券及超市現金券，在場內盡情享受美食兼上糧！

「齊來領證消費賞」
The Point會員只需出示相關證明及關注小紅書，並於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲下列獎賞同時賺取積分。
推廣日期 : 即日至7月31日(換完即止)
換領時間 : 1pm-10pm
換領地點 : 將軍澳中心L1換領專櫃 (燒肉男對出)
詳情:
即日電子消費 : 單一消費滿HK$600出示由入境事務處發出的做證/ 領證記錄+關注將軍澳中心小紅書
獎賞: 送HK$40將軍澳中心電子贈券(總名額：300) 包括：HK$10 餐飲電子贈券4張
即日電子消費 : 累積滿HK$1,000出示由入境事務處發出的做證/ 領證記錄+ 關注將軍澳中心小紅書  (最多可累積2組不同商戶消費單據，每張須滿HK$100或以上)
獎賞: 送HK$70將軍澳中心電子贈券(總名額：300)包括：HK$20 餐飲電子贈券1張 + HK$50 Market Place現金券1張

為迎接6月26日將軍澳入境事務大樓增設婚禮禮堂　兩大送禮自用必知優惠【消費著數賞】及【星級購物賞（嫁娶篇）】

為配合婚禮禮堂啟用，將軍澳中心特意打造「消費著數賞」及「星級購物賞（嫁娶篇）」，大送「影音家電」、「珠寶鐘錶」或「零售」三大類別的電子贈券，盡情選購體面的結婚賀禮！

  • 【消費著數賞】：將軍澳中心與東港城聯手，即日起至7月10日期間，The Point會員於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood即日以電子貨幣消費滿HK$30,000及HK$50,000，即有機會獲贈價值HK$1,800及HK$3,400的影音家電或珠寶鐘錶電子贈券，於將軍澳中心及東港城內大買特買！

將軍澳中心 x 東港城「消費著數賞」
推廣日期 : 即日至7月10日(換完即止)
換領時間 : 1pm-10pm
換領地點 : 將軍澳中心L1換領專櫃 (燒肉男對出)
詳情:
即日電子消費 : 滿HK$30,000 (最多可累積6組商戶消費單據，每張須滿HK$100或以上)
獎賞 : 送HK$1,800電子贈券組合 (總名額：20)  包括：HK$100將軍澳中心影音家電或珠寶鐘錶電子贈券12張+ HK$100 東港城影音家電或珠寶鐘錶電子贈券6張
即日電子消費 : 滿HK$50,000(最多可累積6組商戶消費單據，每張須滿HK$100或以上)
獎賞 : 送HK$3,400電子贈券組合 (總名額：20) 包括：HK$100將軍澳中心影音家電或珠寶鐘錶電子贈券22張+ HK$100 東港城影音家電或珠寶鐘錶電子贈券12張

  • 【星級購物賞（嫁娶篇）】：The Point會員更可專享「星級購物賞」消費優惠，由6月26日起以電子貨幣於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood消費滿HK$35,000 或HK$55,000，即可獲HK$2,000及HK$4,000零售電子贈券兼同時賺取積分；同日參加【星級購物賞（嫁娶篇）】， 其中一張收據必須為珠寶鐘錶商戶發出， 即額外送HK$200零售電子贈券，讓你逃選新人新婚禮物同時更著數！

星級購物賞 (嫁娶篇) 買珠寶鐘錶額外獎!
推廣日期 : 2024年6月26日至7月31日(換完即止)
換領時間 : 1pm-10pm
換領地點: 將軍澳中心L1換領專櫃 (燒肉男對出)
詳情 :
即日電子消費 : 消費滿HK$35,000(最多可累積6組商戶單據，每張須滿HK$100或以上)
獎賞: 送HK$2,000將軍澳中心零售電子贈券(總名額：25) 包括： HK$100零售電子贈券20張
即日電子消費 : 消費滿HK$55,000 (最多可累積6組商戶單據，每張須滿HK$100或以上)
獎賞: 送HK$4,000將軍澳中心零售電子贈券(總名額：25) 包括： HK$100零售電子贈券40張
即日電子消費 : 同日參加星級購物賞(嫁聚篇)，其中一張收據必須為珠寶鐘錶商戶發出
獎賞 : 額外送HK$200將軍澳中心零售電子贈券 (總名額：50) 包括：HK$100零售電子贈券2張

小紅書打卡有賞　完成指定任務即送餐飲電子贈券

小紅書熱潮沒法擋！要知道將軍澳中心熱話，從此再多一渠道。將軍澳中心打造【小紅書打卡有賞】，The Point會員只要完成３大指定任務，即送HK$20餐飲電子贈券：

  • 任務1：文字不少於50字，至少3張相片或30s以上視頻
  • 任務2：添加將軍澳中心定位
  • 任務3：添加指定話題 #將軍澳中心

「Point Dollar額外賺住賞」　加碼加推高達HK$150餐飲電子贈券

The Point 會員的優惠豈止如此？活動期間，凡消費滿指定金額，同時使用Point Dollar，即送將軍澳中心電子贈券，名額有限，先到先得！

Point Dollar額外賺住賞
單一消費滿HK$200，同時使用$50 Point Dollar
送HK$20將軍澳中心電子贈券 (總名額：200個)
(包括HK$20餐飲電子贈券１張)

單一消費滿HK$500，同時使用$150 Point Dollar
送HK$60將軍澳中心電子贈券 (總名額：200個)
(包括HK$20餐飲電子贈券3張)

單一消費滿HK$1,000，同時使用$250 Point Dollar
送HK$150將軍澳中心電子贈券 (總名額：200個)
(包括HK$50餐飲電子贈券3張)



話題 Press release summary

部門 消费者
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