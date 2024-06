Wednesday, 12 June 2024, 16:00 HKT/SGT Share: 將軍澳中心「新基建著數賞」 五大期間限定優惠 勁送超過HK$11,000回贈

祝賀全新入境事務大樓6.11正式投入服務 迎接區內新增上班族及換領證件人士

雲集111個激筍優惠獨家貨品免費送出 全方面覆蓋餐飲、影音家電及珠寶鐘錶

消費同時賺分賺獎賞 最低消費滿HK$150即送HK$20餐飲券及小禮品

香港, 2024年6月12日 - (亞太商訊) - 為迎接將軍澳入境事務大樓於6月11日(星期二)正式開幕,將軍澳中心隆重推出一系列精彩購物優惠多重賞,同時歡迎遠道而來將軍澳的上班一族和領證人士,齊齊盡享集食、買、賞於一身的驚喜大優惠!由即日起至7月31日,將軍澳中心將推出「新基建著數賞」,打造五大期間限定優惠,包括「上班族放飯賞」、「齊來領證消費賞」、「星級購物賞(嫁娶篇)」、「消費著數賞」及「小紅書打卡有賞」, The Point會員消費滿指定金額,即有機會獲贈豐富獎賞,合共高達 HK$11,000的電子贈券回贈,當中包括影音、珠寶、餐飲電子贈券,更有超市現金券等等!消費同時賺取積分及換領驚喜獎賞,最低消費只需 HK$150就有機會換領,萬勿錯過! 圖片下載連結:https://shorturl.at/cbc5s 全新入境事務大樓落戶將軍澳 上班一族及換領證件人士必記兩項優惠 全新入境事務大樓將於6月11日起投入服務,屆時將軍澳區將有大量上班族及一眾換領證件的人士到訪!作為毗鄰的將軍澳中心已準備就緒,精心打造「上班族放飯賞」及「齊來領證消費賞」兩項精選優惠,誓必令將軍澳中心成為他們用餐購物的必到熱點! 【上班族放飯賞】:The Point會員只需關注將軍澳中心小紅書, 並即日以電子貨幣單一消費滿HK$150,即送HK$20將軍澳中心餐飲電子贈券及禮品,為辛勞上班族打氣,食飯放工都特別精神爽利! 「上班族放飯賞」

The Point會員只需關注小紅書,並於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood即日以電子貨幣消費滿指定金額,即可獲下列獎賞同時賺取積分。

推廣日期 : 即日至7月31日(換完即止)

換領時間: 1pm-10pm

換領地點: 將軍澳中心L1換領專櫃 (燒肉男對出)

詳情:

即日電子消費 : 單一消費滿HK$150及關注將軍澳中心小紅書

獎賞 : 送HK$20將軍澳中心商場電子贈券+禮品(總名額:300) 【齊來領證消費賞】:至於前往入境事務大樓領證件的朋友一樣有賞!The Point 會員同樣只需出示由入境事務處發出的做證/領證紀錄、關注將軍澳中心小紅書,並即日以電子貨幣消費滿HK$600或HK$1,000,即可分別獲贈HK$40或 HK$70的餐飲電子贈券及超市現金券,在場內盡情享受美食兼上糧! 「齊來領證消費賞」

The Point會員只需出示相關證明及關注小紅書,並於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood即日以電子貨幣消費滿指定金額,即可獲下列獎賞同時賺取積分。

推廣日期 : 即日至7月31日(換完即止)

換領時間 : 1pm-10pm

換領地點 : 將軍澳中心L1換領專櫃 (燒肉男對出)

詳情:

即日電子消費 : 單一消費滿HK$600出示由入境事務處發出的做證/ 領證記錄+關注將軍澳中心小紅書

獎賞: 送HK$40將軍澳中心電子贈券(總名額:300) 包括:HK$10 餐飲電子贈券4張

即日電子消費 : 累積滿HK$1,000出示由入境事務處發出的做證/ 領證記錄+ 關注將軍澳中心小紅書 (最多可累積2組不同商戶消費單據,每張須滿HK$100或以上)

獎賞: 送HK$70將軍澳中心電子贈券(總名額:300)包括:HK$20 餐飲電子贈券1張 + HK$50 Market Place現金券1張 為迎接6月26日將軍澳入境事務大樓增設婚禮禮堂 兩大送禮自用必知優惠【消費著數賞】及【星級購物賞(嫁娶篇)】 為配合婚禮禮堂啟用,將軍澳中心特意打造「消費著數賞」及「星級購物賞(嫁娶篇)」,大送「影音家電」、「珠寶鐘錶」或「零售」三大類別的電子贈券,盡情選購體面的結婚賀禮! 【消費著數賞】:將軍澳中心與東港城聯手,即日起至7月10日期間,The Point會員於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood即日以電子貨幣消費滿HK$30,000及HK$50,000,即有機會獲贈價值HK$1,800及HK$3,400的影音家電或珠寶鐘錶電子贈券,於將軍澳中心及東港城內大買特買! 將軍澳中心 x 東港城「消費著數賞」

推廣日期 : 即日至7月10日(換完即止)

換領時間 : 1pm-10pm

換領地點 : 將軍澳中心L1換領專櫃 (燒肉男對出)

詳情:

即日電子消費 : 滿HK$30,000 (最多可累積6組商戶消費單據,每張須滿HK$100或以上)

獎賞 : 送HK$1,800電子贈券組合 (總名額:20) 包括:HK$100將軍澳中心影音家電或珠寶鐘錶電子贈券12張+ HK$100 東港城影音家電或珠寶鐘錶電子贈券6張

即日電子消費 : 滿HK$50,000(最多可累積6組商戶消費單據,每張須滿HK$100或以上)

獎賞 : 送HK$3,400電子贈券組合 (總名額:20) 包括:HK$100將軍澳中心影音家電或珠寶鐘錶電子贈券22張+ HK$100 東港城影音家電或珠寶鐘錶電子贈券12張 【星級購物賞(嫁娶篇)】:The Point會員更可專享「星級購物賞」消費優惠,由6月26日起以電子貨幣於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood消費滿HK$35,000 或HK$55,000,即可獲HK$2,000及HK$4,000零售電子贈券兼同時賺取積分;同日參加【星級購物賞(嫁娶篇)】, 其中一張收據必須為珠寶鐘錶商戶發出, 即額外送HK$200零售電子贈券,讓你逃選新人新婚禮物同時更著數! 星級購物賞 (嫁娶篇) 買珠寶鐘錶額外獎!

推廣日期 : 2024年6月26日至7月31日(換完即止)

換領時間 : 1pm-10pm

換領地點: 將軍澳中心L1換領專櫃 (燒肉男對出)

詳情 :

即日電子消費 : 消費滿HK$35,000(最多可累積6組商戶單據,每張須滿HK$100或以上)

獎賞: 送HK$2,000將軍澳中心零售電子贈券(總名額:25) 包括: HK$100零售電子贈券20張

即日電子消費 : 消費滿HK$55,000 (最多可累積6組商戶單據,每張須滿HK$100或以上)

獎賞: 送HK$4,000將軍澳中心零售電子贈券(總名額:25) 包括: HK$100零售電子贈券40張

即日電子消費 : 同日參加星級購物賞(嫁聚篇),其中一張收據必須為珠寶鐘錶商戶發出

獎賞 : 額外送HK$200將軍澳中心零售電子贈券 (總名額:50) 包括:HK$100零售電子贈券2張 小紅書打卡有賞 完成指定任務即送餐飲電子贈券 小紅書熱潮沒法擋!要知道將軍澳中心熱話,從此再多一渠道。將軍澳中心打造【小紅書打卡有賞】,The Point會員只要完成3大指定任務,即送HK$20餐飲電子贈券: 任務1:文字不少於50字,至少3張相片或30s以上視頻

任務2:添加將軍澳中心定位

任務3:添加指定話題 #將軍澳中心 「Point Dollar額外賺住賞」 加碼加推高達HK$150餐飲電子贈券 The Point 會員的優惠豈止如此?活動期間,凡消費滿指定金額,同時使用Point Dollar,即送將軍澳中心電子贈券,名額有限,先到先得! Point Dollar額外賺住賞

單一消費滿HK$200,同時使用$50 Point Dollar

送HK$20將軍澳中心電子贈券 (總名額:200個)

(包括HK$20餐飲電子贈券1張) 單一消費滿HK$500,同時使用$150 Point Dollar

送HK$60將軍澳中心電子贈券 (總名額:200個)

(包括HK$20餐飲電子贈券3張) 單一消費滿HK$1,000,同時使用$250 Point Dollar

送HK$150將軍澳中心電子贈券 (總名額:200個)

(包括HK$50餐飲電子贈券3張)



