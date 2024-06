Tuesday, 11 June 2024, 18:21 HKT/SGT Share:

來源 Dynasty Fine Wines Group Limited 王朝白蘭地於「2024年度國際葡萄酒烈酒大賽」 首次榮獲金獎殊榮

香港, 2024年6月11日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份代號:00828)欣然宣佈其「王朝錦邑桶藏18年XO白蘭地」於「2024年度國際葡萄酒烈酒大賽」中首次榮獲金獎,「金王朝乾紅葡萄酒」亦於該比賽摘獲銅獎。 國際葡萄酒烈酒大賽成立於1969年,至今已經擁有超過半世紀的歷史,是世界上第一個正式的葡萄酒和烈酒比賽,憑藉其悠久的歷史及專業的鑒定團隊,該比賽被視為葡萄酒和烈酒質量的國際評價標準,冠有「酒界奧林匹克大賽」美譽。本年度大賽結果近期出爐,評審團隊由100多位頂級行業專家組成,從數千個參賽產品中挑選出頂級美酒,「王朝錦邑桶藏18年XO白蘭地」因其酒香優雅、酒體順滑、口感圓潤等特質從眾多參賽產品中脫穎而出,榮獲此次比賽金獎。此外,本集團「金王朝乾紅葡萄酒」亦以其卓越的酒質獲取此次比賽銅獎佳績。 王朝主席萬守朋先生表示:「此次『王朝錦邑桶藏18年XO白蘭地』獲獎,是繼去年王朝白蘭地在兩個美酒品評比賽中獲得金獎後,再次於頂級酒類品評比賽中榮獲金獎最高殊榮,亦是本集團產品首次於國際葡萄酒烈酒大賽(IWSC)中獲得金獎,彰顯王朝產品受到行業頂級評酒專家的廣泛認可。未來,集團將持續以匠心工藝打造佳釀,不斷提升王朝市場份額,提高王朝品牌影響力,致力於把王朝打造成中國葡萄酒及白蘭地的代表品牌,將葡萄酒及白蘭地推廣至亞洲及世界各地。」 王朝於「2024年度國際葡萄酒烈酒大賽」獲獎的產品介紹如下: 金獎 王朝錦邑桶藏18年XO白蘭地 此白蘭地以天津薊州燕山南麓產區優質葡萄為原料,採用法國干邑傳統工藝二次蒸餾,於法國白蘭地橡木桶中陳釀至少18年。酒呈深琥珀色,深邃濃烈,如水晶般通透,香氣馥鬱持久,橡木香、花香、肉桂、香草、乾果等複雜香氣融合完美,酒香優雅,酒體順滑,口感圓潤,層次豐富,餘韻持久。 銅獎 金王朝乾紅葡萄酒 此酒產自新疆天山北麓和寧夏賀蘭山東麓,晶瑩剔透的深寶石紅色,誘人的莓果味道,伴隨著濃郁的橡木、香草的氣息,酒體優雅,單寧緊緻,口感圓潤細膩,在享用火鍋、燒烤、燉魚等口味略重的菜餚時飲用滋味更佳。

































































關於王朝酒業集團有限公司 王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號00828。成立於1980年,王朝為中國優質葡萄酒生產商,主要生產及銷售「王朝」商標的葡萄酒產品,是中國第一家中外合資的釀酒企業,主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒產品系列超過100種,及引入進口葡萄酒產品,為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。 近年,王朝在業內及市場均獲得許多獎項,包括: 年份 王朝榮獲獎項 2019 - 「王朝至尊皇族系列-珍藏赤霞珠2008年」及「王朝5度紀念日低醇起泡葡萄酒」於「『一帶一路』葡萄酒及烈酒大獎」獲頒兩項銀獎 - 「王朝禮頌系列 - 成竹」獲Decanter亞洲葡萄酒大賽嘉許獎 - 「王朝梅鹿輒系列 – 金標2009年」、「王朝禮頌系列 - 成竹2010年」及「王 朝5度紀念日低醇起泡葡萄酒」在國泰航空香港國際美酒品評大獎榮獲一項銀獎及兩項銅獎 - 四款葡萄酒在香港酒業總商會酒類評審大賞中榮獲銅獎 2020 - 六款葡萄酒在「《酒.派》國際大賽」分別榮獲一項白金獎、一項金獎、兩項銀獎、一項銅獎和一項優質認可獎 - 王朝(錦邑)18年X.O.白蘭地在「2020國際葡萄酒(中國)大獎賽」中獲得大金獎之最高殊榮 - 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲赤霞珠大師賽」及「亞洲氣泡酒大師賽」榮獲一項銀獎和兩項銅獎 - 王朝於「2020年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」摘得兩項銀獎和兩項銅獎 2021 - 王朝於「《酒.派》國際大賽 2020」勇摘兩項金獎、一項銀獎和兩項銅獎 - 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲赤霞珠大師賽2021」及「DB Asia 夏季品酒2021」榮獲三銀佳績 - 王朝勇奪「2021年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」兩項銀獎佳績 2022 - 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲赤霞珠大師賽2022」榮獲兩項銀獎 - 「王朝七年藏酿品乾红葡萄酒」於國際葡萄酒(中國)大獎賽(IWGC)榮獲金獎 - 王朝勇奪「2022年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」兩項銅獎佳績 2023 - 王朝首次榮獲2023年國際葡萄酒烈酒大賽兩項銅獎 - 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲氣泡酒大師賽2023」及「亞洲赤霞珠大師賽2023」榮獲大師獎及一銀一銅佳績 - 王朝於「第25届比利時布魯塞爾國際烈性酒大獎賽」勇奪金獎 - 王朝於「2023年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」分別榮獲一項金獎及兩項銅獎佳績 2024 - 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲霞多麗大師賽2024」及「亞洲赤霞珠大師賽2024」分別榮獲一銀一銅佳績 - 王朝於「2024年度國際葡萄酒烈酒大賽」榮獲一項金獎及一項銅獎



