巨星傳奇與數字王國組團入局「IP+AIGC」新市場

香港, 2024年6月11日 - (亞太商訊) - 近日,巨星傳奇(6683.HK)與數字王國(547.HK)達成戰略合作,雙方成立合資公司,分別持有合資公司40%股份,管理團隊持有20%,合資公司將聚焦「IP+AIGC」業務。 據公告顯示,合資公司將作為巨星傳奇數字內容製作及人工智慧生成內容(AIGC)在全球的獨家代理,同時亦成為巨星傳奇數字內容發行業務在全球(不包括大中華區及中東地區)的獨家代理。基於此次合作,巨星傳奇將嫁接數字王國頂級好萊塢特技及虛擬人技術,通過人工智能(AI)方式創造更多數字內容及虛擬偶像,開發面向消費者群體的數字內容,進而在全球範圍內實現商業化。 把握數位化發展機遇,萬億市場聯手激發「1+1>2」商業潛能 在數位化時代,文娛行業正經曆著前所未有的變革。隨著AI技術的飛速發展, AIGC已經成為推動內容創新的重要力量。國家宣導扶持虛擬現實產業發展,力推行業標準建設和先行先試。2022年11月,工業和資訊化部就發佈《虛擬現實與行業應用融合發展行動計畫(2022—2026年)》,計畫中強調加快「虛擬現實+」在感知交互、內容生產等領域技術突破,與文娛等行業融合落地。 僅政策出臺的半年時間,巨星傳奇就在「虛擬現實+」領域結出果實。2023年5月,巨星傳奇攜中國移動、好萊塢頂級製作團隊為周杰倫打造全新數智人「周同學」,並授權給中國移動擔任其動感星推官、5G元宇宙星際開拓官和5G視頻彩鈴推廣大使。剛一出場就獲得三個代言,這在文娛行業引起不小的轟動。同年10月,「周同學」 數智人首支元宇宙先導片《次元拓》在周傑倫2023「嘉年華」世界巡迴演唱會上海站全球首發。由此,巨星傳奇在數字內容製作及運營領域初開篇章。 據易觀分析發佈的《中國文娛業人工智慧行業應用發展圖譜2023》報告:2023年中國數字內容媒體市場的總體市場規模將達到1.21萬億,且增速超過20%。政策的支持以及市場規模的宏大都加速了巨星傳奇在該領域的佈局。巨星傳奇作為一家在IP運營及創造領域具有深厚積累的公司,擁有多個天王級IP和豐富的IP內容創作經驗。而數字王國則在AI技術領域擁有領先的研發實力和創新能力。業內專家認為,此次合作是媒體娛樂行業與AI技術結合的一次重要嘗試,有望推動整個行業的技術進步和商業模式創新。雙方聯手入局「IP+AIGC」新市場,在萬億規模的市場中有望激發出「1+1>2」的商業潛能。 AI賦能文娛產業,輔助IP價值提高 AI產業化,產業正在AI化。隨著人工智慧的發展,AI在影視、文娛等行業具備廣泛的應用場景並帶來深刻的影響。AI對文娛行業的核心影響在於內容生產力的釋放與升級。一方面,可以整體提升文娛產業工業化水準,形成AI賦能全流程的工業化生產體系;另一方面,釋放內容生產者的效能,專注於創意與情感共鳴等方向。 此次合作,巨星傳奇可以運用AIGC提高IP授權閾值,以此強化自身IP影響力並激發內容活力,實現媒體娛樂內容創作的自動化和智能化。AI技術將根據市場需求和用戶偏好,生成更具有創意和吸引力的媒體娛樂內容。這不僅大大提高了內容生產的效率,同時也保證了內容的多樣性和創新性,通過AI技術賦能傳統IP,提高IP商業價值。 IP授權市場前景廣闊,成功關鍵在於IP質量 當前,國內IP授權產業正在高速增長。根據國際授權業協會《2023全球授權市場報告》數據顯示:全球授權商品及服務銷售額增長至3408億美元。其中,中國授權市場約為126億美元,與2014年的61.39億美元相比翻了一番。IP是授權行業產業鏈的源頭,市場規模的擴大正是因為IP所擁有的高附加價值得到更多年輕消費者的認可。 市場上IP變現的途徑側重在兩個方面:IP版權交易與衍生品銷售。以寶可夢IP為例,2023年,精靈寶可夢的累計收入達到了驚人的1000億美元,其中授權商品收入高達671億美元(約合人民幣4860億元),佔比高達67%。華特迪士尼旗下的IP小熊維尼、米老鼠和朋友們在2023年的授權商品收入均超過700億美元。與火爆銷售額形成鮮明對比的是優質長線IP的稀缺,IP的品質決定了「IP+」的拓展邊界和收入規模。 巨星傳奇在IP創造及營運方面擁有一批高質量IP,通過為不同藝人量身打造獨特的人物IP和內容IP,最大程度地發揮明星影響力。就IP資源而言,巨星傳奇為周傑倫及劉畊宏分別打造了「周同學」、「劉教練」兩大超級IP,還接續構建了包括方文山、ViVi、南拳媽媽、陳法蓉、孫耀威等在內的明星IP矩陣,累計粉絲數超2億。內容IP方面,巨星傳奇亦為周傑倫量身打造的首個戶外真人秀節目《周遊記》已播出兩季,兩季節目的相關話題在微博閱讀量累計近20億。《周遊記1》平均收視率在同一時段中排名第一。《周遊記2》播出後更是全網收穫246個熱搜,快手全站播放量超11.3億,觀眾反響熱烈。 此番巨星傳奇嫁接數字王國頂級好萊塢視效及虛擬人技術,將有望生成更多以優質內容驅動的優質IP,結合自身的IP衍生品開發和運營經驗,形成IP全生態開發佈局,延長自身優質IP生命週期,此次合作能實現更大的商業價值。 在數位化浪潮的推動下,巨星傳奇與數字王國的合作將開啟媒體娛樂行業的新篇章。雙方將通過AI方式創造更多數字內容及虛擬偶像,結合巨星傳奇豐富的營運經驗,下一個超級IP的誕生將有望為巨星傳奇的業務增長打開了想像空間。



