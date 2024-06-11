巨星傳奇與數字王國組團入局「IP+AIGC」新市場

香港, 2024年6月11日 - (亞太商訊) - 近日，巨星傳奇（6683.HK）與數字王國（547.HK）達成戰略合作，雙方成立合資公司，分別持有合資公司40%股份，管理團隊持有20%，合資公司將聚焦「IP+AIGC」業務。

據公告顯示，合資公司將作為巨星傳奇數字內容製作及人工智慧生成內容(AIGC)在全球的獨家代理，同時亦成為巨星傳奇數字內容發行業務在全球（不包括大中華區及中東地區）的獨家代理。基於此次合作，巨星傳奇將嫁接數字王國頂級好萊塢特技及虛擬人技術，通過人工智能（AI）方式創造更多數字內容及虛擬偶像，開發面向消費者群體的數字內容，進而在全球範圍內實現商業化。

把握數位化發展機遇，萬億市場聯手激發「1+1>2」商業潛能

在數位化時代，文娛行業正經曆著前所未有的變革。隨著AI技術的飛速發展， AIGC已經成為推動內容創新的重要力量。國家宣導扶持虛擬現實產業發展，力推行業標準建設和先行先試。2022年11月，工業和資訊化部就發佈《虛擬現實與行業應用融合發展行動計畫（2022—2026年）》，計畫中強調加快「虛擬現實+」在感知交互、內容生產等領域技術突破，與文娛等行業融合落地。

僅政策出臺的半年時間，巨星傳奇就在「虛擬現實+」領域結出果實。2023年5月，巨星傳奇攜中國移動、好萊塢頂級製作團隊為周杰倫打造全新數智人「周同學」，並授權給中國移動擔任其動感星推官、5G元宇宙星際開拓官和5G視頻彩鈴推廣大使。剛一出場就獲得三個代言，這在文娛行業引起不小的轟動。同年10月，「周同學」 數智人首支元宇宙先導片《次元拓》在周傑倫2023「嘉年華」世界巡迴演唱會上海站全球首發。由此，巨星傳奇在數字內容製作及運營領域初開篇章。

據易觀分析發佈的《中國文娛業人工智慧行業應用發展圖譜2023》報告：2023年中國數字內容媒體市場的總體市場規模將達到1.21萬億，且增速超過20%。政策的支持以及市場規模的宏大都加速了巨星傳奇在該領域的佈局。巨星傳奇作為一家在IP運營及創造領域具有深厚積累的公司，擁有多個天王級IP和豐富的IP內容創作經驗。而數字王國則在AI技術領域擁有領先的研發實力和創新能力。業內專家認為，此次合作是媒體娛樂行業與AI技術結合的一次重要嘗試，有望推動整個行業的技術進步和商業模式創新。雙方聯手入局「IP+AIGC」新市場，在萬億規模的市場中有望激發出「1+1>2」的商業潛能。

AI賦能文娛產業，輔助IP價值提高

AI產業化，產業正在AI化。隨著人工智慧的發展，AI在影視、文娛等行業具備廣泛的應用場景並帶來深刻的影響。AI對文娛行業的核心影響在於內容生產力的釋放與升級。一方面，可以整體提升文娛產業工業化水準，形成AI賦能全流程的工業化生產體系；另一方面，釋放內容生產者的效能，專注於創意與情感共鳴等方向。

此次合作，巨星傳奇可以運用AIGC提高IP授權閾值，以此強化自身IP影響力並激發內容活力，實現媒體娛樂內容創作的自動化和智能化。AI技術將根據市場需求和用戶偏好，生成更具有創意和吸引力的媒體娛樂內容。這不僅大大提高了內容生產的效率，同時也保證了內容的多樣性和創新性，通過AI技術賦能傳統IP，提高IP商業價值。

IP授權市場前景廣闊，成功關鍵在於IP質量

當前，國內IP授權產業正在高速增長。根據國際授權業協會《2023全球授權市場報告》數據顯示：全球授權商品及服務銷售額增長至3408億美元。其中，中國授權市場約為126億美元，與2014年的61.39億美元相比翻了一番。IP是授權行業產業鏈的源頭，市場規模的擴大正是因為IP所擁有的高附加價值得到更多年輕消費者的認可。

市場上IP變現的途徑側重在兩個方面：IP版權交易與衍生品銷售。以寶可夢IP為例，2023年，精靈寶可夢的累計收入達到了驚人的1000億美元，其中授權商品收入高達671億美元（約合人民幣4860億元），佔比高達67%。華特迪士尼旗下的IP小熊維尼、米老鼠和朋友們在2023年的授權商品收入均超過700億美元。與火爆銷售額形成鮮明對比的是優質長線IP的稀缺，IP的品質決定了「IP+」的拓展邊界和收入規模。

巨星傳奇在IP創造及營運方面擁有一批高質量IP，通過為不同藝人量身打造獨特的人物IP和內容IP，最大程度地發揮明星影響力。就IP資源而言，巨星傳奇為周傑倫及劉畊宏分別打造了「周同學」、「劉教練」兩大超級IP，還接續構建了包括方文山、ViVi、南拳媽媽、陳法蓉、孫耀威等在內的明星IP矩陣，累計粉絲數超2億。內容IP方面，巨星傳奇亦為周傑倫量身打造的首個戶外真人秀節目《周遊記》已播出兩季，兩季節目的相關話題在微博閱讀量累計近20億。《周遊記1》平均收視率在同一時段中排名第一。《周遊記2》播出後更是全網收穫246個熱搜，快手全站播放量超11.3億，觀眾反響熱烈。

此番巨星傳奇嫁接數字王國頂級好萊塢視效及虛擬人技術，將有望生成更多以優質內容驅動的優質IP，結合自身的IP衍生品開發和運營經驗，形成IP全生態開發佈局，延長自身優質IP生命週期，此次合作能實現更大的商業價值。

在數位化浪潮的推動下，巨星傳奇與數字王國的合作將開啟媒體娛樂行業的新篇章。雙方將通過AI方式創造更多數字內容及虛擬偶像，結合巨星傳奇豐富的營運經驗，下一個超級IP的誕生將有望為巨星傳奇的業務增長打開了想像空間。

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