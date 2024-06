康耐特光學携手産學研合作

香港, 2024年6月11日 - (亞太商訊) - 全球領先的光學鏡片産品與服務供應商上海康耐特光學科技集團股份有限公司(“康耐特光學”或“本公司”」,連同其子公司統稱“本集團”;股份代號:2276.HK)欣然宣布,旗下江蘇康耐特光學有限公司(“江蘇康耐特光學”)於2024年6月7日與中國科學院長春光學精密機械與物理研究所(“長春光機所”)簽署技術開發(委托)合同(“合同”),共同推動光學鏡片製造自動化升級。同日,江蘇康耐特光學也將與上海理工大學簽署技術開發合同,雙方將利用各自優勢合作研發具有更優質光學性能和更大視野效果的光學鏡片。 兩項技術合作有利於康耐特光學進一步鞏固在光學鏡片行業的領先地位,爲客戶提供更優質的産品與服務。公司將持續加大研發投入,致力於推動行業技術創新,以滿足不斷變化的市場需求。 從左至右,康耐特技術員 李源鋒;康耐特副總經理 樊紅彬;康耐特技術總經理 王傳寶;上理工副教授 項華中;上理工碩士研究生 馬樂飛;上理工碩士研究生 王冰城。 康耐特技術總經理王傳寶(左)與上理工副教授項華中(右)就技術開發合同簽約現場照片。 推動自動化生産升級 康耐特光學所處光學鏡片行業屬技術密集型行業,隨著公司對産品結構的不斷升級,産品研發生産過程中越來越需綜合應用精密光學、機械和電子等多學科技術並掌握精密製造工藝,公司的技術水平和研發能力具有較高要求。此次與長春光機所的合作,是基於其在機器人拋光技術上的多年沉澱,雙方擬訂研發項目並孵化後,在長光大器企業中實現量産,最終實現玻璃模具表面拋光設備的國産替代。 康耐特光學擁有業內資深的技術團隊,利用自主研發不斷推動鏡片加工技術升級,一直高度重視産學研合作,積極推動技術突破和産品創新。去年,作爲國內爲數不多能提供1.74折射率鏡片的供應商之一的康耐特光學,成功與上海理工大學合作開發應用1.74折射率鏡片産品,今年又將持續進行不同折射率的功能鏡片産品的研發,大幅提升了視野效果和佩戴舒適性,實現了産品的全面升級,拓展産品個性化定制空間。 深化産學研合作持續引領技術創新 康耐特光學董事會主席兼總經理費錚翔先生:“研發實力對業務經營的成功及市場競爭力至關重要。多年來,我們一直致力升級研發設備,並積極推動産學研合作,持續提升自身的研發能力和競爭力。是次與長春光機所的合作,將爲我們帶來專業人才和技術資源的共享,有助於進一步提升我們的製造水平和産品競爭力。未來,我們將繼續探索更多跨業界的合作機會,携手各方專家打造高質量的光學鏡片産品,充分利用加速戰略優化升級,爲消費者提供更卓越的視覺體驗。” 隨著光學産業的應用領域不斷拓展,推動産品技術不斷升級迭代。是次産學研合作再次印證了康耐特光學在研發領域的長期投入,通過與學術界的緊密協作,不僅持續提升其鏡片産品的性能和質量水平,鞏固其行業領先優勢。産學研合作更能發揮强大協同效應,加快研究成果轉化,不斷探索可持續的創新業務模式,推動公司的穩步發展,引領行業進步,打造共贏藍圖,推動整個行業創新發展。 關於康耐特光學 上海康耐特光學科技集團股份有限公司(“康耐特光學”或“本公司”,連同其子公司統稱“本集團”;股份代號:2276.HK),是全球領先的光學鏡片産品與服務供應商。本集團通過C2M (Customer to Manufacturer)的業務模式,致力提供高效、配套的一站式服務,滿足客戶提出的全部個性化、差異化、高端化及定制化鏡片的需求。以樹脂眼鏡鏡片收入計算,本集團是全球十大市場參與者之中,唯一一家總部設於中國的公司。本集團銷售市場遍布全球90個國家和市場,包括但不限於中國、美國、日本、印度、澳大利亞、泰國、德國及巴西等地。 傳媒如有查詢,請聯絡:

庾婉華 電話:(852) 9500 4443 電郵:avy.yu@ajacapital.com.hk

羅思正 電話:(852) 9326 1113 電郵:eudice.law@ajacapital.com.hk



