「中國醫學影像服務第一股」一脈陽光於港交所主板正式挂牌

香港, 2024年6月7日 - (亞太商訊) - 中國领先的醫學影像專科集團江西一脈陽光集團股份有限公司(「一脈陽光」或 「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代碼:2522.HK),今天上午9時正於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板正式上市並開始買賣。 一脈陽光是次全球發售共計17,816,000股股份(假設超額配股權未獲行使),每股發售股份最終發售價為14.98港元。經扣除就全球發售已付及應付的包銷費用及開支,公司自全球發售所得款項淨額估計約為183.48百萬港元。公司於香港公開發售獲超額認購,接獲有效申請為初步可供認購發售股份總數的約336.33倍,而國際發售亦獲超額認購約1.24倍。香港公開發售及國際發售最終發售股份數目分別為8,908,000股及8,908,000股,各佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約50%及50%。 一脈陽光為中國領先的醫學影像專科醫療集團。根據弗若斯特沙利文的資料,按醫學影像中心網點數目、設備數目、以我們作為其主要工作場所註冊的執業影像醫生的註冊數目、日均檢查量及患者支付的費用計,於2023年,一脈陽光在中國所有第三方醫學影像中心運營商中排名第一;而按2023年影像中心產生的收入計,一脈陽光在中國所有第三方醫學影像中心中排名第二。 根據弗若斯特沙利文的資料,中國第三方醫學影像中心市場處於快速發展期,於2018年至2023年,相關市場規模複合年增長率為29.0%,預期自2023年至2026年将以33.5%的複合年增長率增長。在此背景下,一脈陽光抓住醫學影像市場蓬勃發展的機遇,成為中國唯一一家爲整個醫學影像産業鏈提供多元化影像服務及價值的醫學影像平臺運營商及管理者。圍繞影像中心服務,影像解決方案服務,一脈雲服務這三大核心業務,一脈陽光創造了綜合一站式業務網絡,以滿足日益增加的醫療機構及個人的醫學影像服務需要。 一脈阳光創新地提出了「影像服務臨床」的理念,並運用高效、標準化的開發及運營管理模式,使得業務快速擴張。自成立以來,公司致力建立及營運醫學影像中心網絡,並探索中國分級診療體系下的服務模式,旨在促進優質醫療資源向基層醫療體系延伸,並把握前述利好政策及行業趨勢平衡有關資源的分佈。截至2023年12月31日,公司的醫學影像中心網絡覆蓋17個省、自治區及直轄市,從一二線城市延伸至59個縣級行政區。截至2023年12月31日,一脈阳光已建立起完善的醫學影像中心網絡,由97個影像中心組成,包括9個旗艦型影像中心,24個區域共享型影像中心,50個專科醫聯體型影像中心及14個運營管理型影像中心。 成立近10年,一脈陽光已累積了豐富的醫學影像服務經驗,成功建立了完善的影像中心開發體系並取得了領先的行業地位。未來,一脈陽光將持續擴大影像中心網絡和解决方案服務範圍,持續投入研發,强化一脉影像學院功能,並加强與産業上下游利益相關者的戰略合作,從而建立一個具有主導地位的醫學影像解决方案服務平台。基於此,公司能夠為患者及醫療保健消費者提供更好的醫學影像服務體驗,讓臨床醫生獲得更精准的影像診斷結果,更讓影像醫生通過一脈陽光的平台實現更大的專業價值。 關於江西一脈陽光集團股份有限公司 江西一脈陽光集團股份有限公司(「一脈陽光」或 「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代碼:2522.HK)為中國一家領先的醫學影像專科醫療集團,主要通過影像中心服務,影像解決方案服務,一脈雲服務三大核心業務產生收入。根據弗若斯特沙利文的資料,按醫學影像中心網點數目、設備數目、以公司作為其主要工作場所註冊的執業影像醫生的註冊數目、日均檢查量及患者支付的費用計,於2023年,公司在中國所有第三方醫學影像中心運營商中排名第一;而按2023年影像中心產生的收入計,公司在中國所有第三方醫學影像中心中排名第二。 此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊公司代表一脈陽光發佈。如有垂詢,請聯絡︰博達浩華國際財經傳訊公司 李耀榮 +852 3150 6707 bunny.lee@h-advisors.global 陳嘉靜 +852 3150 6713 jasmine.chen@h-advisors.global 吳家欣 +852 3150 6767 erica.wu@h-advisors.global



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network