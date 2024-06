Friday, 7 June 2024, 16:32 HKT/SGT Share: 巨星傳奇打造明星IP孵化基地 周杰倫現身為愛妻自創品牌助力 文章來源:澎派新聞 日期:2024/6/6

香港, 2024年6月7日 - (亞太商訊) - 5月29日,昆凌自創服裝品牌JENDES快閃店在北京三里屯#024小白樓正式開業,周杰倫更是在「嘉年華」演唱會長沙站開唱前夕,攜母親現身JENDES快閃店打卡拍照為愛妻品牌助力,照片發佈後一度引起網友熱議。 周杰倫快手官方賬號發佈與母親在JENDES快閃店照片 據悉,#024小白樓為港股上市公司巨星傳奇(6683.HK)打造的「明星IP孵化基地」,借由邀請明星IP相關品牌入駐,利用自身明星IP運營優勢,為所入駐品牌進行引流,打造明星生活品牌,並在形成品牌集群效應後,再賦能巨星傳奇旗下IP與新零售產品銷售,從而實現流量閉環。這一運營模式,可視為巨星傳奇在IP營運業務方面的進一步拓展。 作為一家專注於「明星IP創造及營運+新零售」的公司,在IP創造與營運方面,巨星傳奇為不同藝人量身打造獨特IP和內容,最大程度地發揮明星影響力,除此之外,巨星傳奇在IP孵化方面亦有豐富經驗,以周杰倫二次元形象「周同學」為例,孵化時間不到6年,已與眾多知名品牌達成合作,如快手、騰訊音樂、支付寶等,「周同學」數智人更是成功拿下中國移動旗下業務三個代言,分別為:中國移動動感星推官、中國移動 5G 元宇宙星際開拓官及中國移動 5G 視頻彩鈴推廣大使。巨星傳奇現已將其成熟的明星IP孵化經驗運用於#024明星IP孵化基地。 目前,除JENDES快閃店被邀請入駐外,愛在西元前咖啡廳也是巨星傳奇在#024明星IP孵化基地設立的重點IP孵化品牌,以獨特的歌曲元素進行切入,將歌詞意境在現實中還原,帶給消費者沉浸式體驗。此外,巨星傳奇亦在咖啡廳內打造小型藝術空間,展出明星藝術藏品及其他數字藝術作品,供粉絲打卡拍照。 以已入駐#024的餐飲品牌凱珍餐廳為例,巨星傳奇也提供了全方位的支持,包括空間設計、品牌宣傳、營銷策劃等,根據黃覺個人IP特色及品牌特性,在國內主流內容平台上進行定向傳播, 將明星IP與餐飲品牌進行結合,為凱珍進一步導流。巨星傳奇利用自身明星IP運營優勢,助力凱珍擴大其品牌影響力,吸引更多消費者關注#024,以此進一步加速流量的轉化和推動品牌的長期發展。 在新零售方面,巨星傳奇還計劃將自有品牌的產品用於明星IP孵化基地,為入駐的明星IP餐飲品牌提供產品原料,以此實現多元化收入,例如巨星傳奇旗下主打乾淨配料表的愛吃鮮摩人,其廚房健康調料可供應於#024入駐的餐飲品牌,通過類似合作,從而實現流量與產品銷量的進一步轉化。 巨星傳奇管理層表示,除上述引流方式之外,巨星傳奇亦將通過創新的引流方式對#024明星IP孵化基地進行導流,例如邀請明星餐飲主廚與世界級烘焙大師於#024開辦大師課程,並與大師主廚合作推出聯名限定餐點,以及在#024舉辦明星新品發佈會、音樂表演、開設快閃店等,從而吸引更多消費者關注,提升入駐#024的明星IP品牌知名度,增加產品銷量。 #024明星IP孵化基地位於北京時尚地標三里屯北區太古里街區,周邊匯聚眾多一線奢侈品品牌,街區融合了藝術打卡點、明星IP、數字藝術藏品等文化潮流元素於一身,有著天然的流量優勢。巨星傳奇在此成立明星IP孵化基地,對入駐的明星IP相關品牌進行打造,挖掘更多品牌優勢,並通過活動策劃,對品牌進行宣傳支持等方式,結合流量優勢對明星IP品牌進行賦能,以此加速對入駐品牌的進一步孵化。



