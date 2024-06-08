巨星傳奇打造明星IP孵化基地 周杰倫現身為愛妻自創品牌助力

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|Friday, 7 June 2024, 16:32 HKT/SGT
|文章來源：澎派新聞 日期：2024/6/6
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香港, 2024年6月7日 - (亞太商訊) - 5月29日，昆凌自創服裝品牌JENDES快閃店在北京三里屯#024小白樓正式開業，周杰倫更是在「嘉年華」演唱會長沙站開唱前夕，攜母親現身JENDES快閃店打卡拍照為愛妻品牌助力，照片發佈後一度引起網友熱議。
據悉，#024小白樓為港股上市公司巨星傳奇（6683.HK）打造的「明星IP孵化基地」，借由邀請明星IP相關品牌入駐，利用自身明星IP運營優勢，為所入駐品牌進行引流，打造明星生活品牌，並在形成品牌集群效應後，再賦能巨星傳奇旗下IP與新零售產品銷售，從而實現流量閉環。這一運營模式，可視為巨星傳奇在IP營運業務方面的進一步拓展。
作為一家專注於「明星IP創造及營運+新零售」的公司，在IP創造與營運方面，巨星傳奇為不同藝人量身打造獨特IP和內容，最大程度地發揮明星影響力，除此之外，巨星傳奇在IP孵化方面亦有豐富經驗，以周杰倫二次元形象「周同學」為例，孵化時間不到6年，已與眾多知名品牌達成合作，如快手、騰訊音樂、支付寶等，「周同學」數智人更是成功拿下中國移動旗下業務三個代言，分別為：中國移動動感星推官、中國移動 5G 元宇宙星際開拓官及中國移動 5G 視頻彩鈴推廣大使。巨星傳奇現已將其成熟的明星IP孵化經驗運用於#024明星IP孵化基地。
目前，除JENDES快閃店被邀請入駐外，愛在西元前咖啡廳也是巨星傳奇在#024明星IP孵化基地設立的重點IP孵化品牌，以獨特的歌曲元素進行切入，將歌詞意境在現實中還原，帶給消費者沉浸式體驗。此外，巨星傳奇亦在咖啡廳內打造小型藝術空間，展出明星藝術藏品及其他數字藝術作品，供粉絲打卡拍照。
以已入駐#024的餐飲品牌凱珍餐廳為例，巨星傳奇也提供了全方位的支持，包括空間設計、品牌宣傳、營銷策劃等，根據黃覺個人IP特色及品牌特性，在國內主流內容平台上進行定向傳播， 將明星IP與餐飲品牌進行結合，為凱珍進一步導流。巨星傳奇利用自身明星IP運營優勢，助力凱珍擴大其品牌影響力，吸引更多消費者關注#024，以此進一步加速流量的轉化和推動品牌的長期發展。
在新零售方面，巨星傳奇還計劃將自有品牌的產品用於明星IP孵化基地，為入駐的明星IP餐飲品牌提供產品原料，以此實現多元化收入，例如巨星傳奇旗下主打乾淨配料表的愛吃鮮摩人，其廚房健康調料可供應於#024入駐的餐飲品牌，通過類似合作，從而實現流量與產品銷量的進一步轉化。
巨星傳奇管理層表示，除上述引流方式之外，巨星傳奇亦將通過創新的引流方式對#024明星IP孵化基地進行導流，例如邀請明星餐飲主廚與世界級烘焙大師於#024開辦大師課程，並與大師主廚合作推出聯名限定餐點，以及在#024舉辦明星新品發佈會、音樂表演、開設快閃店等，從而吸引更多消費者關注，提升入駐#024的明星IP品牌知名度，增加產品銷量。
#024明星IP孵化基地位於北京時尚地標三里屯北區太古里街區，周邊匯聚眾多一線奢侈品品牌，街區融合了藝術打卡點、明星IP、數字藝術藏品等文化潮流元素於一身，有著天然的流量優勢。巨星傳奇在此成立明星IP孵化基地，對入駐的明星IP相關品牌進行打造，挖掘更多品牌優勢，並通過活動策劃，對品牌進行宣傳支持等方式，結合流量優勢對明星IP品牌進行賦能，以此加速對入駐品牌的進一步孵化。
話題 Press release summary
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