富通保險 2024年第一季 首年年化保費收入按年飆升153%



香港, 2024年6月7日 - (亞太商訊) - 根據保險業監管局最新公佈的數據，將於第三季更名為周大福人壽保險有限公司的富通保險有限公司（「富通保險」），於2024年第一季業績表現優秀，為公司未來的發展勢頭奠定了堅實基礎。 本季度的關鍵亮點包括： 首年年化保費收入（APE）1,2按年同期增長153%3，大幅優於行業整體57%的增幅；

市場排名按APE表現躍升至第8位4；

代理人渠道APE表現按年同期上升108%，遠超行業整體12%的增幅，市場排名躍升至第8位4，成績斐然；

經紀渠道業務APE按年同期持續增長，增幅達165%，市場佔有率穩佔業內領先地位。 富通保險行政總裁葉文傑表示：「2024年第一季度，我們取得了令人振奮的業務增長。這充分證明了公司在市場定位、業務拓展、渠道銷售及人才培訓等方面之策略行之有效，也體現了我們團隊的卓越表現和專業服務得到客戶的高度認可，推動業績持續增長。」 葉文傑續指：「延續良好勢頭，我們的三大皇牌產品系列5，自推出以來長達8年達到100%或以上分紅實現率，反映我們能實現當初的銷售預期，實力雄厚；我們亦於最新的穆迪投資評級中再度被確認「A3」財務實力評級 (IFSR)，足證富通保險強大的資本和盈利能力。富通保險將繼續開拓更多集團內外的策略性合作機會，為客戶及家人提供更優質、更貼心的產品、服務和體驗，進一步提升公司的核心競爭力，以滿足其不同人生階段的需要，持續創造超越保險的價值，為長遠發展奠定穩健基礎。」 註:

1. 首年年化保費收入為年度化保費之 100% 及整付保費收入 10% 之總和。

2. 首年年化保費收入是根據保險業監管局 2024年 1 月至 3 月香港長期保險業務季度發表的臨時統計數字(「統計數字」)， 以個人人壽(類別 A 至 F)之新造直接業務作計算。

3. 根據統計數字之首年年化保費收入，與去年同時期之首年年化保費收入比較。

4. 富通保險按首年年化保費收入表現在香港人壽保險公司中排名第8位，去年同期之市場排名為第10位。

5. 長達8年達到100%或以上分紅實現率的皇牌產品系列，包括「傳家寶」系列、「守護168」系列及「愛豐盛」系列。 重要提示： 本傳媒通知乃富通保險經搜集有關數據及資料製作而成，僅供參考用途。於製作此傳媒通知時，富通保險盡力確保資料內容準確、完整及為最新的資訊，但不會就本傳媒通知任何內容的準確性、完整性及適時性作出任何擔保或保證。富通保險明確表示概不就因本傳媒通知任何內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何索償及／或損失承擔任何責任。富通保險保留權利隨時更改及修改此傳媒通知載列之資料，而毋須發出預先通知。就此傳媒通知之內容作出任何決定前，建議向適當的專業人士（如理財顧問或律師等）尋求獨立意見。

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