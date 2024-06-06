2024年度「傑出董事獎」及最新推出的「氣候管治獎」現已接受提名



香港, 2024年6月6日 - (亞太商訊) - 香港董事學會昨日宣布香港董事學會董事嘉獎系列(「獎項」)正式接受提名。獎項系列包括歷來備受推祟的「傑出董事奬」及今年最新啟動的「氣候管治獎」。 由左至右：梁廣灝工程師、陶榮博士、葉嘉明女士及陳永誠先生在簡布會上闡述2024董事嘉獎系列詳情。 香港董事學會在6月5日適逢「聯合國世界環境日」推出最新的獎項系列 - 「氣候管治獎」，旨在表彰和激勵在氣候管治方面取得卓越成就的董事，並鼓勵董事們積極參與氣候行動。此獎項的評選標準與「傑出董事奬」相似。 「靈活領導 創意年代」是今年的獎項主題，明確反映了在當前創新時代中挑戰和機遇同時並存。全球經濟持續不振，營商環境嚴峻以及不斷升級的地緣政治令經濟前景更加晦暗不明。香港董事們刻下所面對的經濟挑戰更是前所未見。另外，氣候管治也是考驗企業和組織靈活性的議題。董事們必須帶領團隊辨析氣候變化所帶來的危與機，它已關乎到全球永續發展和人類福祉。 香港董事學會理事會主席陶榮博士表示：「每當面對未知的將來,我們務必隨時做好持續學習、進化成長和迅速改變的準備,以迎接新的契機。適應力、遠見和誠信也是領導者必需具備的素質。董事需要在變幻的局勢中靈活調整策略、洞察先機以應對未來的挑戰,並在動盪時期堅持良好的治理。通過舉辦這一系列獎項,香港董事學會旨在表彰傑出的董事會和董事,並倡議優質的企業管治。」 「傑出董事奬」及 「氣候管治獎」 今屆兩個獎項截止提名日期同為2024年7月31日。評選團由本港著名商界領袖、專業人士及規管人員組成。獎項分為以下類別： 公司類別 董事類別 1. 上市公司 2. 非上市公司 3. 法定／非分配利潤組織* 1. 執行董事 2. 非執行董事 3. 董事會 註: *「法定／非分配利潤組織」是指不派發紅利予其股東、會員、董事、僱員或任何人士的組織，其宗旨範圍包括慈善福利、社會服務、保健醫療、教育、研究、工商聯盟、專業推廣、自助支援等但並不限於上列。 如欲索取獎項提名表格及相關資料，請瀏覽香港董事學會網址 www.hkiod.com 。 「香港董事學會董事嘉獎系列」 「香港董事學會董事嘉獎系列」是香港董事學會（簡稱「學會」）舉辦的一個項目，包含兩個獎項系列。 第一個系列是「傑出董事奬」，自2001年舉辦，為首次在亞洲的創舉。由於董事最終負責企業管治，以及帶領公司實現繁榮和誠信，該獎項宗旨為彰顯傑出董事會和董事，並推廣優秀企業管治和董事專業行為。該獎項現已成為學會每年推動具影響力的一個社區項目，並得到100多個合作夥伴的支持。迄今，242位獲獎者已因在企業管治和董事常規中展現卓越的標準而受到表彰。 2024年啟動的「氣候管治獎」構成學會獎項的第二個系列。該獎項著眼於彰顯及啓發董事及董事會在氣候管治的優秀成就，並提倡董事們採取有關氣候的行動。現在是董事必須在董事會議程和管治職務中處理因氣候變化帶來風險和機遇的關鍵時刻。 候選人可由公眾提名，其資料透過嚴格的程序進行處理，經過與甄選顧問作高度盡職調查的會面，最後由擁有高標準和公正判斷的獨立評審團選出。獎項按公司類別，即上市公司、非上市公司和法定/非分配利潤組織，亦按職務，即執行董事、非執行董事和董事會，進行頒發。 香港董事學會（簡稱“HKIoD”，又以下簡稱「學會」） 香港董事學會為香港代表董事共同努力的首要組織，其宗旨是促進企業永續發展職能，為所有公司、其擁有者、持份者、人類以至地球創造持久價值；為達成使命，學會致力於企業管治（「企業管治」又稱「公司治理」）及董事專業行為上的倡導及釐定相關標準。 學會於1997年由創會主席鄭慕智博士帶領下創始，多年來非常榮幸獲得香港特別行政區行政長官擔任學會贊助人。學會會員來自不同行業及公司類別，並包括執行董事、非執行董事、獨立非執行董事。學會以多元文化及國際視野進行會務，舉辦活動包括董事培訓課程、研討會與論壇、董事立場喉舌、指引設定、公眾教育、董事嘉獎系列、上市公司管治水平釐定等。 作為「董事學會環球網絡」（Global Network of Director Institutes 簡稱“GNDI”)的成員組織，學會投入全球性聯手推動優秀企業管治及董事專業行為。學會亦獲委派代辦「氣候管治行動」(Climate Governance Initiative)之香港分部，該行動是與「世界經濟論壇」（World Economic Forum）合作的環球網絡，積極促進董事們處理氣候變化帶來的風險與機遇。 詳情請瀏覽： http://www.hkiod.com | http://www.gndi.org | https://climate-governance.org/ 2023年度傑出董事獎查詢: 新聞垂詢: 香港董事學會 縱橫公共關係顧問集團有限公司 蘇佩君 odessa.so@hkiod.com 陳 練 brenda.chan@sprg.com.hk 電話：+852 2889 4988 傳真：+852 2889 9982 電話：+852 2114 4396 傳真：+852 2114 4948



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