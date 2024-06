Tuesday, 4 June 2024, 17:19 HKT/SGT Share:

來源 The Entertainment Corporation Limited 香港摩天輪現任營運商The Entertainment Corporation Limited成功再獲標案 冠名贊助商友邦保險的持續支持加深對推動香港海濱綻放活力的承諾

香港, 2024年6月4日 - (亞太商訊) - 香港摩天輪現任營運商The Entertainment Corporation Limited(「TECL」)榮幸宣佈再次成功獲得標案,將在未來五年繼續營運這標誌性景點,體現TECL致力為本地及海外客帶來獨特及大眾化體驗。 自2017年以來,香港摩天輪在TECL的管理及友邦保險的冠名贊助下已接待超過 800萬人次。 TECL表示,香港摩天輪的票價將在新營運任期內維持於超值價格 ─ 每程20港元,與眾同樂。 TECL首席執行官Randy Bloom表示:「香港摩天輪已成為香港天際線具代表性的景點之一,我們很榮幸能繼續營運香港摩天輪,並與友邦保險及中環海濱的不同持份者攜手合作,延續香港摩天輪的成功、增添海濱活力、推動大眾化娛樂,及促進綠色和可持續發展。我們期待在未來數月分享更多計劃詳情,展示我們對這個香港人氣景點的願景。」 憑藉過往佳績,TECL很榮幸與領先泛亞洲的人壽及健康保險集團 ─ 友邦保險控股有限公司(「友邦保險」)繼續合作,成為香港摩天輪的獨家冠名贊助商。通過與友邦保險的合作夥伴關係,香港摩天輪的票價於2017年由100港元下調至20港元,惠及大眾。創建AIA Vitality公園及AIA Vitality健康總部後,香港摩天輪變成充滿活力及具代表性的地標,多姿多彩的盛事提供了多元化的體驗。 友邦保險集團首席市場總監施斌陞 (Stuart A. Spencer) 表示:「我們非常高興能繼續贊助香港摩天輪,這個香港維港及天際線的標誌性景點。這持續的合作夥伴關係進一步推動我們協助大眾實踐『健康、長久、好生活』的目標。另外,AIA Vitality公園及AIA Vitality健康總部的配合更為這地標錦上添花,我們將繼續善用此平台,為社區提供獨特的生活體驗及健康活動。」 TECL在營運香港摩天輪的七年來不斷精益求精,經歷不同重要的里程碑及取得多個成就,並囊括多個全球及地區獎項: 1. 遊客人數創歷史新高: 無數遊客已乘搭香港摩天輪,享受醉人美景和體驗。自2017年以來,此景點已接待超過 800萬人次,僅在去年便有2,284,000[1]香港居民和海外遊客乘坐,創歷史新高,其滿意度高達94%,體現出TECL追求卓越的承諾。 2. 備受讚譽的旅遊景點: 香港摩天輪近日獲香港旅遊發展局評為香港第五大熱門景點 (排名較2018年的第11位有所上升),鞏固其作為旅客必到景點的地位,在國際舞台上代表香港並為旅客帶來難忘的體驗。 3. 豐富多元及具吸引力的活動: AIA Vitality公園已成為綻放活力的活動埸地,通過舉辦無數成功的活動吸引本地及海外遊客,將中環海濱升級為娛樂熱點,展現出香港摩天輪的不同面貌,其中包括最初在疫情期間舉辦的戶外影院「The Grounds」、「冬日摩天輪」、與中國香港欖球總會及香港旅遊發展局合辦的「香港國際七人欖球賽」附屬系列活動「7s in the City」、週末市集,以及《毒舌大狀》和《明日戰記》等香港熱門電影的新聞發佈會。埸地亦自2022年起舉辦過香港流行歌星盧瀚霆的生日慶祝活動,以及香港著名藝人陳奕迅的慈善演唱會等。 4. 社區凝聚 通過舉辦以社區為中心的活動,包括慈善門票計劃、AIA Vitality公園「社區舞台」、與非政府機構合辦的不同活動,以及多個免費健康活動,充實大眾的生活,提升社區歸屬感和幸福感。 AIA Vitality健康總部每天都會舉辦深受大眾喜愛的瑜伽、高強度間歇訓練 (HIIT)、舞蹈和拳擊課堂。與此同時,AIA Vitality健康總部亦與多個慈善機構及非政府機構合作,透過提供特設的康體活動及體驗,支持弱勢社群。 展望將來,TECL將繼續與合作夥伴及鄰近景點等持份者緊密合作,進一步發展香港摩天輪及中環海濱 ─ 一個值得世界各地遊客前來體驗香港海濱魅力的地標性景點。TECL將於短期內公佈更多有關香港摩天輪發展的精彩詳情。 AIA Vitality公園已成為合家歡的全年活動場所,舉辦各式各樣活動,包括音樂會、戶外影院、電影首映禮、週末市集、美食節和慈善活動。 AIA Vitality健康總部是場內一個深受歡迎的新增場地。健康總部每天都設有豐富的免費康體課程,參加者可於線上登記,課程包括瑜伽、高強度間歇訓練、舞蹈、拳擊、兒童運動、教育研討會等更多不同活動。 有關The Entertainment Corporation Limited The Entertainment Corporation Limited 是 Great Entertainment Group 旗下公司,也是香港摩天輪現任運營商。 Great Entertainment Group是間屢獲殊榮的活動主辦機構及製作單位,通過娛樂將品牌和社區聯繫起來。我們專門舉辦大型及令人難忘的活動,為合作夥伴創造高價值的市場營銷機會。透過提供高品質的製作,我們分享娛樂的奇妙之處,希望達到凝聚、娛樂、啟發的目的。 獲友邦保險冠名贊助的香港摩天輪於2017 年重新開放,並增設AIA Vitality公園,自此這個香港著名維港獨特的景點便已接待超過 800 萬名遊客。香港摩天輪已成為香港最受歡迎的旅遊地點和社區之一,其榮獲多個行業獎項,是公認的頂級旅遊勝地。 [1] 2023 年 4 月至 2024 年 3 月期間的遊客人數創下 12 個月新最高紀錄。



話題 Press release summary



部門 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network