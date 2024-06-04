香港摩天輪現任營運商The Entertainment Corporation Limited成功再獲標案



香港, 2024年6月4日 - (亞太商訊) - 香港摩天輪現任營運商The Entertainment Corporation Limited(「TECL」)榮幸宣佈再次成功獲得標案，將在未來五年繼續營運這標誌性景點，體現TECL致力為本地及海外客帶來獨特及大眾化體驗。 自2017年以來，香港摩天輪在TECL的管理及友邦保險的冠名贊助下已接待超過 800萬人次。 TECL表示，香港摩天輪的票價將在新營運任期內維持於超值價格 ─ 每程20港元，與眾同樂。 TECL首席執行官Randy Bloom表示：「香港摩天輪已成為香港天際線具代表性的景點之一，我們很榮幸能繼續營運香港摩天輪，並與友邦保險及中環海濱的不同持份者攜手合作，延續香港摩天輪的成功、增添海濱活力、推動大眾化娛樂，及促進綠色和可持續發展。我們期待在未來數月分享更多計劃詳情，展示我們對這個香港人氣景點的願景。」 憑藉過往佳績，TECL很榮幸與領先泛亞洲的人壽及健康保險集團 ─ 友邦保險控股有限公司(「友邦保險」)繼續合作，成為香港摩天輪的獨家冠名贊助商。通過與友邦保險的合作夥伴關係，香港摩天輪的票價於2017年由100港元下調至20港元，惠及大眾。創建AIA Vitality公園及AIA Vitality健康總部後，香港摩天輪變成充滿活力及具代表性的地標，多姿多彩的盛事提供了多元化的體驗。 友邦保險集團首席市場總監施斌陞 (Stuart A. Spencer) 表示：「我們非常高興能繼續贊助香港摩天輪，這個香港維港及天際線的標誌性景點。這持續的合作夥伴關係進一步推動我們協助大眾實踐『健康、長久、好生活』的目標。另外，AIA Vitality公園及AIA Vitality健康總部的配合更為這地標錦上添花，我們將繼續善用此平台，為社區提供獨特的生活體驗及健康活動。」 TECL在營運香港摩天輪的七年來不斷精益求精，經歷不同重要的里程碑及取得多個成就，並囊括多個全球及地區獎項： 1. 遊客人數創歷史新高： 無數遊客已乘搭香港摩天輪，享受醉人美景和體驗。自2017年以來，此景點已接待超過 800萬人次，僅在去年便有2,284,000[1]香港居民和海外遊客乘坐，創歷史新高，其滿意度高達94%，體現出TECL追求卓越的承諾。 2. 備受讚譽的旅遊景點： 香港摩天輪近日獲香港旅遊發展局評為香港第五大熱門景點 (排名較2018年的第11位有所上升)，鞏固其作為旅客必到景點的地位，在國際舞台上代表香港並為旅客帶來難忘的體驗。 3. 豐富多元及具吸引力的活動： AIA Vitality公園已成為綻放活力的活動埸地，通過舉辦無數成功的活動吸引本地及海外遊客，將中環海濱升級為娛樂熱點，展現出香港摩天輪的不同面貌，其中包括最初在疫情期間舉辦的戶外影院「The Grounds」、「冬日摩天輪」、與中國香港欖球總會及香港旅遊發展局合辦的「香港國際七人欖球賽」附屬系列活動「7s in the City」、週末市集，以及《毒舌大狀》和《明日戰記》等香港熱門電影的新聞發佈會。埸地亦自2022年起舉辦過香港流行歌星盧瀚霆的生日慶祝活動，以及香港著名藝人陳奕迅的慈善演唱會等。 4. 社區凝聚 通過舉辦以社區為中心的活動，包括慈善門票計劃、AIA Vitality公園「社區舞台」、與非政府機構合辦的不同活動，以及多個免費健康活動，充實大眾的生活，提升社區歸屬感和幸福感。 AIA Vitality健康總部每天都會舉辦深受大眾喜愛的瑜伽、高強度間歇訓練 (HIIT)、舞蹈和拳擊課堂。與此同時，AIA Vitality健康總部亦與多個慈善機構及非政府機構合作，透過提供特設的康體活動及體驗，支持弱勢社群。 展望將來，TECL將繼續與合作夥伴及鄰近景點等持份者緊密合作，進一步發展香港摩天輪及中環海濱 ─ 一個值得世界各地遊客前來體驗香港海濱魅力的地標性景點。TECL將於短期內公佈更多有關香港摩天輪發展的精彩詳情。 AIA Vitality公園已成為合家歡的全年活動場所，舉辦各式各樣活動，包括音樂會、戶外影院、電影首映禮、週末市集、美食節和慈善活動。 AIA Vitality健康總部是場內一個深受歡迎的新增場地。健康總部每天都設有豐富的免費康體課程，參加者可於線上登記，課程包括瑜伽、高強度間歇訓練、舞蹈、拳擊、兒童運動、教育研討會等更多不同活動。 有關The Entertainment Corporation Limited The Entertainment Corporation Limited 是 Great Entertainment Group 旗下公司，也是香港摩天輪現任運營商。 Great Entertainment Group是間屢獲殊榮的活動主辦機構及製作單位，通過娛樂將品牌和社區聯繫起來。我們專門舉辦大型及令人難忘的活動，為合作夥伴創造高價值的市場營銷機會。透過提供高品質的製作，我們分享娛樂的奇妙之處，希望達到凝聚、娛樂、啟發的目的。 獲友邦保險冠名贊助的香港摩天輪於2017 年重新開放，並增設AIA Vitality公園，自此這個香港著名維港獨特的景點便已接待超過 800 萬名遊客。香港摩天輪已成為香港最受歡迎的旅遊地點和社區之一，其榮獲多個行業獎項，是公認的頂級旅遊勝地。 [1] 2023 年 4 月至 2024 年 3 月期間的遊客人數創下 12 個月新最高紀錄。



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