日清食品收購韓國零食製造商Gaemi Food

香港, 2024年6月3日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司(「日清食品」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)欣然宣布,集團作為買方與賣方已正式訂立購股協議(「收購事項」)。該協議涉及收購Gaemi Food 100%股權,Gaemi Food為脆卷零食製造商,於大韓民國(「韓國」)當地脆卷市場為頂級國家品牌。 日清食品有限公司收購韓國零食製造商Gaemi Food Co. Ltd.(左)日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生今日與賣方及Gaemi Food首席執行官陸泫辰先生簽署購股協議。 收購事項之代價為48,000百萬韓圜(相當於約271.7百萬港元)。收購事項完成後,Gaemi Food將成為集團的全資附屬公司,在韓國及海外市場從事穀物脆卷業務。韓國零食品牌「Kemy」將加入集團的業務組合,進一步加強其非即食麵業務。 截至2023年12月31日止,Gaemi Food的年度收入約為20,150百萬韓元(約121.6百萬港元),為韓國當地脆卷市場的頂級國家品牌。Gaemi Food擁有國家品牌產品組合,包括其旗艦產品線「Baked Crispy Roll」及其他以兒童及幼童為目標的高價值市場產品線。Gaemi Food亦向廣大客戶提供私人品牌及原設計生產產品。受市場對即食食品消費需求的持續增加帶動,預期零食棒市場於未來五年將在韓國、中國、東南亞等海外市場蓬勃增長。集團相信,此趨勢將得以延續,令穀物脆卷市場出現龐大的發展機會。 韓國零食製造商Gaemi Food加入集團後,將為集團在中國及東南亞的分銷能力提供更大靈活性,有助集團應對不斷增長的市場需求及瞬息萬變的營商環境。韓國零食品牌「Kemy」新增至集團的非麵類業務組合,將有助集團以開放的態度進一步加深對韓國市場的了解,並且可利用當地的銷售、物流及相關網絡來拓展韓國市場業務。 日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示:「Gaemi Food加入日清食品是集團開拓韓國和海外市場業務的戰略里程碑。在加強市場營銷及食物技術的核心競爭力基礎上,集團同時發展能與即食麵業務產生協同效益的非麵類業務。最重要的是,拓展海外市場不僅能進一步開拓我們的收入來源,更令我們深入了解當地文化和消費者行為。這些知識將有助我們與當地消費者建立更密切的關係,使集團能把握和部署潛在的市場機會。展望未來,集團將持續提升市場洞察力,從而提高集團的市場份額及整體盈利能力。」 詳情請參閱刊於香港聯合交易所網站上之通告:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0603/2024060301476_c.pdf 日清食品有限公司收購韓國零食製造商Gaemi Food Co. Ltd. (從左至右)日清食品執行董事兼首席財務官辰谷真次先生;日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生;賣方及Gaemi Food首席執行官陸泫辰先生;賣方及Gaemi Food首席戰略官朴景壎先生今日出席購股協議簽署儀式。 Gaemi Food擁有國家品牌產品組合,包括其旗艦產品線「Baked Crispy Roll」及其他以兒童及幼童為目標的高價值市場產品線。 有關日清食品有限公司 日清食品有限公司(「日清食品」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)為一間在中國内地及香港知名的食品公司,主要專營優質即食麵市場,旗下眾多品牌不僅知名度高,且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌組合,出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品(包括冷凍點心及冷凍麵條)並銷售和分銷其他食品及飲料產品(包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品)。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面,集團以創新技術推出「ECO杯」概念,銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。此外,日清食品在其他亞洲地區開展業務,包括越南、台灣和韓國市場。 日清食品被納入5項恒生指數,包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。 詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。



