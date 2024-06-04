黑桃資本與瑞銀集團在河內成功舉辦商務招待會

香港, 2024年6月3日 - (亞太商訊) - 何猷龍先生的家族辦公室黑桃資本有限公司（「黑桃資本」）於 2024 年 5 月 31 日與瑞銀集團在河內成功舉辦商務招待會，直接與當地商界接觸。

右三開始為黑桃資本總裁兼執行長譚志偉先生和瑞士銀行全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國先生

這場活動雲集了來自越南和世界其他地區的數十位商界領袖、高管和行業專業人士，特別是 VinFast Auto Ltd. 董事長 Thuy Le 女士和挪威郵輪控股有限公司董事長 Russell Galbut 先生，為黑桃資本與參與者面對面交流的機會。

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生表示：「我們很高興與瑞銀在河內這個充滿活力的城市共同舉辦本次活動。越南近年來以快速經濟增長和開放市場政策吸引全球關注。其戰略位置、低勞動力成本及政府改革措施，如簡化企業設立流程和稅收優惠，使其成為國際企業的理想投資地。加上大規模基礎設施投資和科技創新重視，越南正迅速成為東南亞的經濟體。我們對招待會的出席人數和來賓參與度感到非常興奮。這次活動對我們來說是一個寶貴的機會，可以直接聯繫並更多地了解越南市場的潛力。黑桃資本期待進一步深化與越南以及東南亞地區的連結。」

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黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室，負責管理何先生的私人資產及財富項目。總部設於香港，公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目，而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業，同時保持多元化資產類別，投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源和上市前投資的項目。2023年8月，黑桃資本發起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co與VinFast Auto Ltd完成了230億美元的業務合併。

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