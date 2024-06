冠君產業信託獲得新貸款融資

Monday, 3 June 2024, 17:29 HKT/SGT Share:

香港, 2024年6月3日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「信託」)(股份代號:2778)欣然宣布與一批主要的內地及國際金融機構成功簽署價值50.5億港元為期三年的無抵押貸款融資。 該貸款將用於債務再融資,息率為香港銀行同業拆息加88點子。此次再融資獲得八家長期合作的銀行鼎力支持。連同最近獲得合共15.5億港元的新貸款及其他已承諾的備用信貸額度,信託已取得足夠的債務融資,以應付2024年及2025年所有債務的再融資需求。 信託管理人行政總裁侯迅女士表示:「信託獲得主要金融機構的堅實支持,成功為最大的未償還貸款安排再融資,令其保持韌性。信託的資產負債比率維持22.8%的低水平,並將繼續採取審慎而靈活的財務管理策略,以應對瞬息萬變的市場環境,繼續恪守穩健的財務狀況及資本管理。」 有關冠君產業信託(2778) 冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託於2023年榮獲全球房地產可持續性標準(GRESB)的最高五星級別。 網站:www.championreit.com



