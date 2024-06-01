Avance Clinical透過與Julius Clinical合作，在歐洲擴展專門的中樞神經系統、心血管代謝和罕見疾病的CRO服務

北卡羅來納州威克森林 | 澳大利亞阿德萊德, 2024年6月1日 - (亞太商訊) - 澳大利亞和北美市場領先的獲獎CRO公司Avance Clinical與Julius Clinical簽署了一份諒解備忘錄（MOU）。Julius Clinical是一家在中樞神經系統、心血管代謝和罕見疾病領域的專業CRO，在該地區擁有廣泛的站點關係。

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Julius Clinical成立於2008年，總部位於荷蘭Zeist，專注於中樞神經系統、心血管代謝和罕見疾病。Avance Clinical和Julius Clinical之間的非排他性諒解備忘錄（MOU）為生物技術客戶提供了一種簡化的全球解決方案。

Avance Clinical的首席執行官Yvonne Lungershausen指出，Avance Clinical已經在全球擴展業務，現在在歐洲、澳大利亞、新西蘭、亞洲和北美設有運營。

她強調：「Avance Clinical現在是一家全球性的生物技術CRO。除了我們現有的運營外，我們的專業合作CRO與我們的團隊合作，確保我們的生物技術客戶受益於各個治療領域和地區最有經驗的科學、監管和臨床運營團隊。」

Lungershausen說：「Julius Clinical是Avance Clinical的理想合作夥伴，因為他們以科學專業知識為主導，能夠在歐洲為我們的生物技術客戶提供中樞神經系統、心血管代謝和罕見疾病的專業臨床運營和站點關係支持。」

她補充說：「Julius Clinical的客戶還可以利用Avance Clinical在亞洲、澳大利亞、新西蘭和北美的運營進行擴展後的後期試驗。」

Julius Clinical已經支持了超過380項臨床試驗，在大約39個國家招募了超過220,000名參與者。

Lungershausen表示，Avance Clinical在歐洲、澳大利亞、新西蘭、亞洲和北美的團隊提供世界級的數據，並促進無縫的地理擴展，以加速藥物開發計劃，其研究數據已被包括EMA和FDA在內的監管機構接受。

Julius Clinical的首席執行官Martijn Wallert補充道：「我們很高興能與Avance Clinical合作。生物技術公司尋找的合作夥伴能夠快速啟動，並提供高質量的數據，這些數據可以被MHRA、EMA和美國FDA等監管機構接受。與Avance Clinical合作，我們提供敏捷、靈活且科學嚴謹的服務，提供量身定制的全球解決方案。」

Avance Clinical致力於從早期到後期試驗加速生物技術客戶的藥物開發，讓客戶在整個臨床開發過程中一直與一個CRO合作。「這是我們的GlobalReady計劃，目前已被90多家生物技術客戶使用。我們的全球化戰略確保每一步的效率，」Lungershausen總結道。

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媒體聯繫方式：

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com

關於Avance Clinical

Avance Clinical是澳大利亞和新西蘭地區最大的一站式CRO公司。我們為客戶提供高質量的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。我們的客戶主要是處於早期研發階段的生物科技公司，他們需要快捷靈活的臨床研究服務。www.avancecro.com

Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有26年歷史的CRO公司在過去三年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。

臨床前到臨床一期和二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策，讓我們可以更經濟，精準並靈活的幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助，同時快速的監管審批政策使其能更早更快的開展臨床研究。我們的解決方案以及客戶為本，靈活多變，經手的臨床研究覆蓋超過120個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可，包括美國FDA以及歐洲EMA。

技術

我們使用的系統多元化並且功能豐富，有最高效的以及客戶所信任的執行力。Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我們的系統長期供應商。

www.avancecro.com

關於Julius Clinical

Julius Clinical成立於2008年，總部位於荷蘭Zeist，是一家以科學為中心的CRO，為製藥和生物技術客戶、政府和學術界提供端到端的臨床試驗服務。Julius Clinical著名的科學領導者處於各自領域的前沿，結合卓越的運營和全球研究站點網絡，為客戶及其臨床試驗提供量身定制的解決方案。Julius Clinical專注於中樞神經系統、心血管代謝、腎臟和罕見疾病等治療領域，已發展至約200名員工，並支持了超過380項臨床試驗，在大約39個國家招募了超過220,000名參與者。

www.juliusclinical.com

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