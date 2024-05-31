Loop Industries和Reed Management簽署協議，為全球商業化的Infinite Loop(TM)技術提供3500萬歐元融資並成立法國合資企業



LOOP和REED MANAGEMENT SAS ("REED")簽署協議，為全球商業推廣Infinite Loop™技術提供3500萬歐元融資

LOOP和REED將成立合資企業，在歐洲商業化LOOP的技術

該合作夥伴關係符合LOOP在印度等低成本製造國家部署資本的戰略，並在高成本國家以更輕資產模式專注於技術許可 蒙特利爾，魁北克省, 2024年5月31日 - (亞太商訊) - Loop Industries, Inc. (NASDAQ: LOOP)（“公司”、“Loop”、“我們”或“我們的”），是一家清潔技術公司，其使命是通過製造100%再生聚對苯二甲酸乙二醇酯（“PET”）塑料和滌綸纖維來加速循環塑料經濟。今天，公司宣布與歐洲專注於高影響力和技術驅動基礎設施的投資公司Reed簽署了具有約束力的最終協議，該協議須符合某些交割條件，Reed將投資3500萬歐元，以資助Infinite Loop™技術的全球商業化，並同意成立一家50/50合資企業，以在歐洲推廣Loop的技術。 該協議的簽署是在公司發布第四季度和2024財年全年的財務報告和10-K文件之後進行的，因此作為對這些文件的進一步更新單獨宣布。 根據協議條款，在Reed完成廣泛的運營、技術、環境、社會和治理（ESG）以及法律盡職調查後，Reed將按如下方式提供資本： 1000萬歐元投資於由Loop發行的可轉換優先證券，包含13%的PIK股息率和5年期限；

2500萬歐元貸款給Loop，分為兩等分 - 第一部分用於支持全球部署機會，在交割時支付，第二部分用於支持歐洲部署機會，在接下來的12個月內支付，兩部分均有13%的PIK利率和3年期限； Loop還在與一家政府機構同時進行融資談判，以完成公司在印度計劃中的單體設施所需的融資。 交易的完成需滿足某些交割條件，主要是：(i) Reed應成功完成其基金的首次資本籌集；(ii) Loop應收到來自政府機構的具有約束力的融資承諾。 公司了解到Reed的資金談判進展順利。公司還相信，其獲得政府資金的過程也在積極推進。雖然不能保證上述交割條件一定會得到滿足，但公司目前預計該交易應在本財年第二季度末完成。 Julien Touati, Reed的首席執行官，評論說：“我們在Reed堅信，解決塑料污染等全球可持續性問題需要在全球範圍內擴大最佳技術的應用，並在本地將其應用於大型資本密集型項目。我們與Loop Industries的合作正是這種方法如何發揮作用的絕佳例證。經過數月的積極參與，我們對Loop管理層的願景以及其技術的可靠性和多功能性印象深刻。我們將成為歐洲擴展的可靠合作夥伴，並深感榮幸能與Daniel和他的團隊一起積極支持Loop的擴展。” Loop Industries的創始人兼首席執行官Daniel Solomita評論說：“我們很高興能與Reed形成這一戰略合作夥伴關係，這一合作夥伴關係增強了我們在印度等低成本製造國家部署資本的戰略，並更多地關注在西歐等高成本國家採用輕資產許可模式。除了為Loop在印度的股權承諾提供所需資本外，這一合作夥伴關係還帶來了Reed經驗豐富的領導團隊的戰略支持，得益於他們深入的行業經驗以及與主要金融機構的既有關係。” 關於 Loop Industries Loop Industries 是一家技術公司，其使命是加速世界向可持續 PET 塑料和聚酯纖維的轉變，並擺脫我們對化石燃料的依賴。 Loop Industries 擁有專利和專有技術，可以解聚無價值和低價值的廢 PET 塑料和聚酯纖維，包括塑料瓶和包裝、任何顏色、透明度或條件的地毯和紡織品，甚至是被太陽和鹽降解的海洋塑料, 到它的基礎構件(單體)。這些單體經過過濾、純化和聚合，製成適合用於食品級包裝和聚酯纖維的原生品質 Loop(TM) 品牌 PET 樹脂，從而使我們的客戶能夠實現他們的可持續發展目標。 Loop(TM) PET 塑料和聚酯纖維可以在不降低質量的情況下無限循環利用，成功地閉合了塑料循環。 Loop Industries 通過減少塑料垃圾和回收廢塑料以實現可持續發展的未來，為全球走向循環經濟做出貢獻。 公司普通股在納斯達克全球市場上市，代碼為“LOOP”。 欲了解更多信息，請訪問 www.loopindustries.com 。在 Twitter 上關注 Loop: @loopindustries , Instagram：loopindustries . Facebook：Loop Industries 和 LinkedIn：Loop Industries. 前瞻性聲明 本新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的“前瞻性聲明”。此類聲明可能以“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預計”、“預測”、“應該”、“可能”、“項目”、“預測”、“估計”、“目標”、“相信”、“希望”、“潛力”或“繼續”等詞語開頭，或類似的詞語。這些前瞻性聲明包括但不限於關於Loop的市場機會、策略、改善和擴展能力、競爭、預期活動和支出（Loop進行業務計劃的過程中），可用現金資源的充足性、合規性、未來增長計劃和運營、Loop可尋址市場的規模、市場趨勢以及Loop公司財務報告的內部控制的有效性等方面的陳述。前瞻性聲明並不保證未來的業績，它們是基於一定的假設，並且受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了Loop的控制範圍，無法預測或量化，因此，實際結果可能與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有所不同。此類風險和不確定性包括但不限於以下方面的風險和不確定性：（i）我們技術和產品的商業化；（ii）我們與合作夥伴的關係狀態；（iii）我們知識產權和產品的開發和保護；（iv）行業競爭；（v）相對於我們當前和未來財務承諾的額外融資的需求和能力；（vi）我們製造設施的工程、合同和建設；（vii）我們擴大規模、製造和銷售產品以產生收入的能力；（viii）我們擬議的商業模式及其執行能力；(ix) 能否獲得任何擬議合作夥伴關係的必要批准或滿足任何封閉條件的能力，(x) 我們合資企業項目以及在此過程中恢復某些支出的能力。（xi）由於增加的監管、媒體或財務報告審查、實踐、傳聞或其他原因對公司業務和運營產生的不利影響；（xii）疾病流行和其他與健康有關的關切和危機，可能導致資本市場減少獲取、供應鏈中斷和審查、對受影響地區生產的貨物禁運、政府強制關閉企業以及由此導致的員工臨時停工、政府就業補貼計劃、旨在防止疾病傳播的旅行限制或類似措施，或可能導致我們無形資產、固定資產和設備的非現金減值的市場或其他變化，（xiii）全球宏觀經濟不確定性及其影響的效果，包括通脹、市場波動以及外匯匯率和利率的波動，（xiv）任何針對我們的美國證券交易委員會（“SEC”）調查或集體訴訟的結果，（xv）我們招聘和/或保留合格員工和顧問的能力，（xvi）我們幾乎無法控制或不控制的其他事件或情況，以及(xvii) 其他在Loop截至2024年2月29日的財年年度報告Form 10-K以及Loop隨後向SEC提交的文件中討論的因素。投資者和股東被敦促免費在SEC的網站http://www.sec.gov 上閱讀這些文件。Loop不承擔公開更新或修訂其前瞻性聲明的義務，也不承擔因新信息、未來事件或其他原因導致的義務。 了解更多信息：

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Loop Industries, Inc.

+1 617-755-4602

kodowd@loopindustries.com 傳媒查詢:

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