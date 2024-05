Thursday, 30 May 2024, 08:02 HKT/SGT Share:

來源 Kardome Technology Kardome與KT公司合作為IPTV用戶提供語音AI技術

以色列特拉維夫, 2024年5月30日 - (亞太商訊) - 領先的語音人工智慧(AI)技術初創公司Kardome宣布與韓國電信巨頭KT公司合作,將其基於AI的空間聽覺技術解決方案整合到KT的IPTV服務Genie TV中。這一合作將為Genie TV用戶提供先進、無縫的語音互動體驗。 KT密切關注用戶對多代Giga Genie設備中整合的語音AI功能的反饋。公司正在尋求一種解決方案來提高性能,以滿足要求嚴格的客戶。 Kardome的空間聽覺AI技術是一種獨特且創新的解決方案,利用先進的聲學建模精確識別用戶的語音和位置。它能夠在複雜的多講話者環境中直接在邊緣設備上增強語音識別。 Kardome的語音技術兼容任何支持語音的平台或智慧設備。 Genie TV通過電視提供以音頻/視頻為中心的AI語音控制和家庭助手服務。通過將Kardome的空間聽覺解決方案整合到Genie TV中,用戶即使在嘈雜的多講話者環境中也能享受無障礙的語音命令體驗,提供沉浸式、引人入勝的語音/音頻體驗。 Kardome聯合創始人兼CEO Dani Cherkassky表示:「我們很高興能與KT合作,為Genie TV提供最佳的語音用戶界面。這次合作為我們探索新的領域開辟了激動人心的機會,我們迫不及待地想看到未來的發展。」 關於Kardome: Kardome是一家以色列的語音技術初創公司。公司創新的基於位置的降噪空間聽覺技術在任何環境中都能提供清晰的實時語音命令輸入和音頻輸出。Kardome致力於解決最終用戶在語音識別和語音命令設備上的挫折。更多信息請訪問Kardome.com。 關於KT公司: KT公司是韓國最大的綜合電信和數字平台服務提供商。主要服務包括移動、寬帶、IPTV、B2B通信和固定電話。公司在寬帶、媒體服務和固定電話方面保持領先市場份額,也是B2B通信領域的重要參與者,提供廣泛的數字化轉型服務(IDC、雲、AI等)。 聯繫:

Laura Tate

VP Marketing, Kardome

323-205-6436

laura.tate@kardome.com 要查看本新聞稿的源版本,請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/210675



話題 Press release summary



部門 电信运营商, Cloud & Enterprise, 无线, 广播,电视及卫星, 数字, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network